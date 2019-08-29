"Голос" заявил о "кризисе легитимности" выборов в Забайкалье

Движение в защиту прав избирателей "Голос" в четверг выступило с заявлением о выборах губернатора Забайкальского края. Ситуацию, сложившуюся на этих выборах, "Голос" оценивает "как кризис легитимности". Движение призвало отменить регистрацию временно исполняющего обязанности губернатора Александра Осипова или отложить выборы, намеченные на 8 сентября, на три месяца.

"Голос" приводит пять доводов в поддержку своих требований. В частности, в заявлении отмечается, что поправки в Устав Забайкальского края, разрешившие самовыдвижение, были приняты уже после того, как Осипов зарегистрировался на выборах как самовыдвиженец. По мнению "Голоса", уже этот факт делает его регистрацию незаконным.

Кроме того, движение ссылается на расследование сайта Чита.ру, согласно которому подписи нескольких глав и депутатов муниципальных образований без их ведома были "переданы" соперникам Осипова на выборах — Яне Шпак и Елене Краузе, при том что подписывались они за действующего губернатора. Утверждается, что таким образом власти добились регистрации на выборах удобных "спарринг-партнёров" для Осипова, не дав при этом преодолеть муниципальный фильтр кандидату от КПРФ. Впоследствии депутаты, о которых говорилось в расследовании, отказались от своих слов. В "Голосе" считают, что это стало результатом давления.

В движении "Голос" призывают ​избирательную комиссию Забайкальского края и ЦИК России обратиться в суд в целях отмены регистрации Александра Осипова, а в случае подтверждения нарушений при сборе подписей в поддержку выдвижения других кандидатов — отменить и их регистрацию и отложить выборы на три месяца.