Болтон: США и Белоруссия найдут общий язык в сфере прав человека

Вашингтон надеется найти общий язык с Минском в вопросах соблюдения прав человека и нераспространения оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на переговорах с президентом Белоруссии.

Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за нормализацию отношений с Соединенными Штатами и хочет начать отношения "с чистого листа".

Отношения двух государств обострились после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Тогда Вашингтон обвинил Минск в нарушении прав человека и ввёл санкции.

В 2015 году Лукашенко допустил наблюдателей на выборы и освободил часть политзаключенных. После этого США частично приостановили санкции.

Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.

Детали переговоров пока не раскрываются. СМИ ранее сообщали, что Минск заинтересован в покупке американской нефти.

Ранее сегодня Болтон встретился с президентом и премьер-министром Молдавии. По итогам встречи советник рассказал, что США готовы помочь стране в укреплении безопасности.