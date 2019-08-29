Российским космонавтам будущего не дадут мочиться на автобус перед стартом

Новые скафандры российских космонавтов не позволят им соблюдать предполётную традицию и мочиться на колесо автобуса перед стартом. Об этом в четверг сообщило государственное агентство "РИА Новости". Экипажи советских, а затем российских пилотируемых кораблей делают это с 1961 года, повторяя предполётное действие первого космонавта – Юрия Гагарина.

Гагарин справил нужду перед своим стартом 12 апреля 1961 года. После этого этот ритуал повторяют почти все космонавты-мужчины, стартующие с Байконура. Журнал "Популярная механика" уточнял, что мочиться нужно на заднее правое колесо автобуса, доставляющего космонавтов на стартовый комплекс. Для этого автобус специально останавливается в километре от старта, писала "Комсомольская правда". "Популярная механика" писала, что некоторые женщины-космонавты привозили с собой бутылку с мочой, чтобы присоединиться к традиции.

В спасательных скафандрах "Сокол-М", разработанных для перспективного российского космического корабля "Федерация" (по плану, будет готов к 2024 году), не предусмотрены ширинки, а значит, космонавты не смогут исполнить ритуал. На современных скафандрах существует специальная шнуровка, созданная специально под этот случай, утверждает РИА Новости. Когда космонавты получат новые скафандры – не сообщается.

Что ещё делают российские космонавты перед стартом

В день старта космонавты выходят из гостиницы под песню группы "Земляне" "Земля в иллюминаторе", – утверждает "Комсомольская правда".

Незадолго до старта все космонавты смотрят в учебном центре фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". На нём они учатся операторской работе, писало агентство "РИА Новости".

За 48 часов до старта, при выкатке ракеты космонавтам запрещено на неё смотреть, зато они обязаны в этот день постричься, утверждала "Популярная механика".

"Традиции – очень важны! Это я как медик заявляю, – цитировала "Комсомольская правда" врача Центра подготовки космонавтов Сергея Савина. – И дело не в том, дурацкие они или нет, надоело экипажам смотреть "Белое солнце пустыни" или нет. Конечно, космонавты нервничают перед стартом. И тут важно, чтобы они соблюдали ритуалы и понимали – и они сделали точно то же самое, что и их предшественники, у которых были удачные полеты".