ГУЛАГ и война. Как распространялись метастазы сталинизма

1 сентября отмечается 80-летие начала Второй мировой войны, в которую СССР вступил как агрессор, вторгнувшись на территорию тогдашней Восточной Польши – Западной Украины и Западной Белоруссии. О том, какую роль играли советские лагеря в подготовке и ведении сражений в 1939–1945 годах, рассказывает профессор Лондонской школы экономики и политических наук, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, автор книги "ГУЛАГ: Паутина большого террора" и других работ.

– Какую роль ГУЛАГ играл в подготовке Сталиным Второй мировой войны?

– Двойную – политическую и производственную, ГУЛАГ был очень важным инструментом Сталина. В 1930-х годах он использовал его для содержания арестованных – как известных членов партии, так и миллионов крестьян, арестованных в ходе коллективизации и раскулачивания, а также людей, которых он подозревал в нелояльности, потенциальных врагов.

Рабский труд являлся неотъемлемой частью советского планирования

Так Сталин запугивал общество. Он также рассматривал ГУЛАГ как экономический инструмент, он верил, что принудительным трудом можно укрепить Советский Союз. ГУЛАГ был значимой частью индустриализации: для строительства заводов, шахт и каналов, лесоповала, освоения необжитых земель на востоке и северо-востоке России. Например, угольные разрезы под Воркутой и золотые прииски на Колыме изначально разрабатывались с помощью рабского труда, который являлся неотъемлемой составной частью советского центрального планирования.

Сталин в 1930-х годах готовился к большому конфликту, он писал и говорил об этом вполне открыто.

Уже во время схватки ГУЛАГ играл определённую роль в производстве вооружений. В первые 18 месяцев советско-германской войны 35 колоний ГУЛАГа были переоборудованы в заводы по выпуску боеприпасов. Как минимум в двадцати лагерях шили форму для Красной армии, в других производили телефоны полевой связи, выпустили 24 тысячи миномётов и более миллиона семисот тысяч противогазов.

ГУЛАГ был центральной частью советской экономики

В Москве содержались заключённые-инженеры и учёные, работавшие в закрытых конструкторских бюро – "шарашках", – и они создавали даже самолёты. Отделить ГУЛАГ от остальной советской экономики невозможно, так как это была её центральная часть.

Сталин полагал, что перегонит Запад в военном отношении быстрее, если не будет платить людям за работу. Он всегда пристально наблюдал за производительностью труда заключённых и за тем, что они делают для народного хозяйства.

Нацисты знали о системе ГУЛАГа, есть указания на то, что немцы в начале 1930-х годов посещали советские лагеря. Поэтому вероятно, что Гитлер вдохновился идеей о создании концлагерей у Сталина, подобные слухи циркулировали в Германии в 1940-х.

– Наблюдались ли весной – летом 1939 года организационно-структурные изменения в ГУЛАГе, которые бы свидетельствовали о переходе каторги на военные рельсы?

– Изменения в ГУЛАГе начались в конце 1938 года, когда массовые расстрелы прекратились и Большой террор закончился. Сталин заменил главу НКВД Ежова на Берию и стал обращать больше внимания на экономические "успехи" лагерей. В конце 1939 года Берия начал менять условия содержания за колючей проволокой, упорядочивал правила в попытках сделать лагеря более "прибыльными". Он также инструктировал комендантов лагерей, чтобы они больше заключённых оставляли в живых с целью их лучшего использования.

В годы, непосредственно предшествовавшие войне, ряд лагерей были трансформированы в серьёзные индустриальные комплексы

Другое важное изменение 1938 года касается пополнения "шарашек" учёными, занимавшимися разработками для военной промышленности. Берия действительно выискал лучшие умы из тех, кто был арестован, и привёз их обратно в Москву и Ленинград. Валентин Глушко – ведущий конструктор ракетных двигателей в СССР, и Сергей Королёв – будущий отец советской космической программы, находились в шарашках в ходе Второй мировой войны. Там же трудился и Туполев – знаменитый авиаконструктор.

В итоге в годы, непосредственно предшествовавшие войне, ряд лагерей были трансформированы в серьёзные индустриальные комплексы. В Норильске – Норильлаге – находилось 1200 заключённых в 1935 году. В 1940 году там уже содержалось почти 20 тысяч. Большие лагеря, где зэки валили лес, также начали расширяться в это же время.

– Что изменилось в жизни ГУЛАГа в первые два года Второй мировой – с сентября 1939-го по июнь 1941 года?

– Главные изменения были связаны с тем, что в ГУЛАГе оказались сотни тысяч не советских граждан: поляков, украинцев, уроженцев стран Балтии, белорусов, молдаван. Немало депортированных оказались в спецпоселениях. Они приехали с земель, на которые вторглись советские войска, и вначале были дезориентированы, но в целом они по-другому относились к властям и советской системе, чем люди, проживавшие под большевиками в 1920–1939 гг. Их антисоветские настроения были более открытыми. Позднее они создали важные группы сопротивления лагерному начальству и произволу, а также власти уголовников.

– После похода в Восточную Польшу, Финляндию, захвата Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины – как изменилась пенитенциарная система на занятых землях? Использовалась ли там работа заключённых до июня 1941 года?

– Да, советские войска и НКВД взяли местные тюрьмы и начали переделывать в центры допроса и дознания советского образца. В одной из них оказался будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин, арестованный в 1940 году в Вильнюсе.

Лагеря рабского труда также вскоре появились на занятых территориях, особенно при вторжении в Польшу, когда обширные места заключения, огороженные колючей проволокой, создавались сразу же после прихода Красной армии в 1939 году. Всё началось с инфильтрационных лагерей, где людей распределяли: одних – арестовать, других – расстрелять, третьих – депортировать.

– В начале 1990-х публиковались сведения о том, что прямо перед схваткой с Гитлером власти выпустили из ГУЛАГа часть заключённых – как военачальников, так и "обычных" репрессированных – и направили их в действующую армию. Насколько широким было это явление?

Около 4 тысяч людей было убито во львовской тюрьме НКВД, поскольку не было времени на эвакуацию

– К сожалению, я не могу дать точного статистического ответа на этот вопрос, но известно, что Берия начал выискивать заключённых офицеров. Генерал Александр Горбатов, например, писал, что он был спасён с Колымы зимой 1940 года и переправлен в Москву, а освобождён весной 1941 года. Затем он стал одним из командующих наступлением на Берлин, одним из тех, кто брал столицу Третьего рейха.

– Что с июня 1941 года в жизни ГУЛАГа и тюрем свидетельствует о том, что СССР не готовился воевать на своей земле?

– Как и другие советские учреждения и ведомства, лагеря ГУЛАГа на занятых в 1939–1940 годах территориях от Балтики до Чёрного моря были не готовы к германскому вторжению. 22 июня 1941 года начались расстрелы во львовской тюрьме НКВД, поскольку не было времени на эвакуацию. Около 4 тысяч людей было убито. Схожие зверства учинялись в Вильнюсе, Дрогобыче, Пинске и других городах. При отступлении сотрудники НКВД также поджигали здания и расстреливали заключенных.

На территориях, где было больше времени для отступления, заключённых эвакуировали – около 750 тысяч человек было перемещено из 27 лагерей и 210 трудовых колоний. Многие погибли в пути на восток.

– Нередко запись заключённых в армию в годы советско-германской войны описывается как порыв патриотизма. Но в действующей армии народ не умирал от голода, что повально наблюдалось в ГУЛАГе в 1941–1945 годах. В какой степени у зэков, просившихся на фронт, превалировало простое желание выжить, а в какой – стремление воевать с захватчиками?

НКВД сообщал о 975 000 заключённых, направленных в Красную армию в 1941–1944 годах

– Большинство заключённых шло в армию, поскольку им обещалась амнистия как минимум с июля 1941 года для различных категорий зэков, что позволяло им покинуть ГУЛАГ и служить в армии. Не всегда понятны мотивы поведения людей, но очевидно, что армия давала хотя бы частичное освобождение и выход из лагеря, да и кормили там лучше.

– Сколько зэков было отправлено на фронт в годы войны?

– НКВД сообщал о 975 000 заключённых, направленных в Красную армию в 1941–1944 годах, плюс несколько сотен тысяч "спецпоселенцев", которых до того депортировали.

В Восточной Германии было создано десять советских лагерей

Как правило, бывших зэков направляли в штрафные роты и батальоны – на особо опасные и трудные участки фронта, на передовую, их использовали для лобовых атак – "искупить вину кровью".

– В чём были отличия в разрастании ГУЛАГа в Европу – от Германии до Албании и в Азию – в Китае и Корее – во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов?

– В Восточной Германии было создано десять советских лагерей как неотъемлемая часть системы ГУЛАГа. Два находились на месте бывших нацистских лагерей в Заксенхаузене и Бухенвальде. Советская администрация в своей зоне особенно тщательно следила за тем, не проявят ли себя так называемые "Вервольфы" – то есть группы сопротивления коммунизму, хотя после смерти Гитлера серьёзной нацистской организации уже и не было. Тем не менее, немало молодёжи угодило в эти лагеря, в том числе подростки, которых власти подозревали в нелояльности. Среди заключённых были германские военнопленные, бывшие советские военнопленные, власовцы и иные категории лиц. В лагерях на территории советской зоны оккупации Германии особенно много умерло бывших советских пленных.

Лагеря, созданные в Венгрии и Чехословакии, Румынии и Болгарии, все – точные копии лагерей ГУЛАГа. По большей части польские заключенные были депортированы прямо в советский ГУЛАГ, потому что Сталин не очень доверял польским коммунистическим властям. Большинство восточноевропейских лагерей распустили после смерти Сталина.

В 1942–1943 годах наблюдается рекордная гибель заключённых от голода

Лагеря, созданные по всей Восточной Европе и Азии, всегда были смоделированы по советскому образцу, по советам МВД и МГБ, но многие из них приобрели местные особенности. В Китае, например, лагеря начинались как точная копия ГУЛАГа, но в конечном итоге превратились в систему, которая была сосредоточена не столько на рабском труде, сколько на "перевоспитании": принудить народ принять коммунистическую систему. В Северной Корее, где до сих пор существуют лагеря в советском стиле, целые семьи и поколения содержатся вместе: родители, бабушка и дедушка, а также дети. Здесь наблюдается идея о родовом преступлении.

– В своей книге вы пишете о том, что наибольшее число заключённых содержалось в лагерях перед смертью Сталина – в начале 1953 года. Можно ли сказать, что победа СССР во Второй мировой войне – это победа ГУЛАГа?

– Да, хотя в годы советско-германской войны, особенно в 1942–1943 годах, наблюдается рекордная гибель заключённых от голода, успех Советского Союза частично зависел от рабского труда за колючей проволокой. В итоге война стала хорошим подспорьем для ГУЛАГа: она вела к расширению лагерной системы, которая продолжалась вплоть до смерти Сталина.