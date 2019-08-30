Начальника новосибирской колонии задержали за взятку в 1,3 млн рублей

Начальника новосибирской исправительной колонии №2 Артёма Евсеенко подозревают в получении взятки в один миллион триста тысяч рублей за условно-досрочное освобождение заключённого другой колонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
43-летний Евсеенко, по версии следствия, получил эту сумму за "обеспечение благоприятных условий содержания осуждённого, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения".
Евсеенко обвиняют по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие намеренно ходатайствовать об аресте начальника ИК-2.
В 2017 году специалисты фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" выяснили, что Евсеенко был связан с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от "Единой России" Глебом Поповцевым.
Практически все тендеры ИК-2 проводились с единственным поставщиком. При этом большая часть компаний, с которыми руководство колонии заключало сельскохозяйственные контракты, принадлежит или контролируется Поповцевым.
При этом правозащитники отмечали, что на территории ИК-2 невозможно ни засевать поля, ни пасти стада – она расположена в черте города, а режим содержания заключённых не позволяет им работать за пределами зоны. В ИК-2 есть и участок колонии-поселения, но там могут находиться не более 25 человек, которые никак не могли бы справиться с заявленными в контрактах объёмами работ.
Турция ведёт переговоры о покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство РИА "Новости". Ранее США отказались поставлять аналогичные самолёты Анкаре из-за покупки ей российских систем ПВО.
"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", — заявил Эрдоган журналистам. 27 августа российские государственные каналы показали, как политик спросил "Можно купить?" про Су-57 у своего коллеги Владимира Путина.
"Можете купить", — ответил ему Путин и рассмеялся. Пока что Россия является единственной страной, использующей эти самолёты.
Серийное производство Су-57 началось в 2019 году. Согласно планам закупки в российскую армию, до 2028 года страна будет производить 8 истребителей в год, заказаны 76 самолётов. Истрабитель разрабатывался с 2002 года, его производство неоднократно переносилось, а двигатель, предполагающий полное соответствие заявленных характеристик самолёта реальным, пока только проходит испытания и будет готов к установке на серийные машины не ранее 2023 года.
В июле Вашингтон официально проинформировали Анкару об отказе от поставок в страну истребителей пятого поколения F-35. Турцию изначально участвовала в проекте, в стране производятся части крыла и лючки для самолёта. Их производство будет перенесено в США. Общая стоимость программы по приобретению Турцией 100 истребителей F-35A оценивалась в 25 миллиардов долларов, но по состоянию на 2018 год заказаны были только 50 самолётов, сообщал Центр анализа стратегий и технологий.
Российские предприятия по переработке вторсырья увеличили импорт пластиковых отходов из-за границы. В прошлом году Россия купила пластикового мусора на сумму более 20 миллионов долларов. Это на 32% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК на основании данных таможенной статистики.
Рост импорта отработанного пластика происходит на фоне проблем с так называемой мусорной реформой в России, утверждают компании, которые занимаются переработкой отходов. По данным Гринпис, 94% отходов в стране не сортируется, а отправляется на свалку. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
Общий импорт отходов в 2018 году, согласно данным Росприроднадзора, составил более 314,5 тыс. тонн. Раздельный сбор отходов поможет как экологии, так и экономике, подчеркивают эксперты в беседе с РБК. Переработка одной только макулатуры может, по оценке представителей отрасли, увеличить доходы в ВВП страны на полмиллиарда долларов.
В Кремле рассматривает возможность разгонять митинги оппозиции в Москве с привлечением казаков и "ветеранов Донбасса". Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на свои источники. Три источника отмечают, что подобная инициатива исходит из Администрации президента России. Квазигосударственные формирования могут привлечь к разгонам после выборов в Мосгордуму.
По данным издания, казаческие организации и Союз добровольцев Донбасса под руководством одного из бывших лидеров украинских сепаратистов Александра Бородая привлечены властями к подготовке к противодействию митингам оппозиции. Единственное, что останавливает казаков и сторонников сепаратистов от участия в акциях – отсутствие бюджетов на разгон акций, отмечают собеседники "Медузы".
Ближайшая акция оппозиции в Москве запланирована на 31 августа. В этот день в центре города может пройти шествие в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Акция не согласована с городскими властями.
Но на ней казаков и "ветеранов Донбасса" собеседники "Медузы" не ожидают. По словам осведомлённого о переговорах ветерана МВД, на которого ссылаются авторы расследования, в Кремле ждут, когда мэрия Москвы "проиграет улицу оппозиции". До сих пор противодействовать митингам в Москве в 2019 году пытались только представители движения SERB, которое эксперты связывают с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. "SERB пытается бесноваться, но их слишком мало", – говорит источник "Медузы", близкий к ФСБ. Журналисты вспоминают участие людей в казачьей форме в разгоне митинга Алексея Навального в 2018 году.
"Казакам предлагали поучаствовать в замечательном деле – выпороть навальнят", – рассказывает "Медузе" собеседник, близкий к московским казаческим организациям. Один из казачьих атаманов заявил изданию: "Разгонять – это мы согласны. Но ко мне пока не обращались". В Администрации президента ситуацию комментировать отказались.
Тверской суд Москвы отклонил жалобу Константина Коновалова, задержанного 27 июля перед началом несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Дизайнер, которому при задержании сломали ногу, пытался оспорить решение Следственного комитета, который признал действия полицейских правомерными.
Представители следствия в ответе Коновалову заявили, что его обращение не содержит сведений о совершённом полицейскими преступлении. Адвокат пострадавшего подчеркивает, что Следственный комитет не рассматривал жалобу его подзащитного как заявление, не проводил никаких проверок и не допросил его самого.
Прокурор на заседании в пятницу заявил, что сторона обвинения не видит нарушений со стороны следствия, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Одновременно с жалобой Коновалова Тверской суд сегодня рассмотрел и также отклонил иск 17-летнего Александра Костюка, которого задержали на акции протеста 3 августа. По данным правозащитников, подростка, читавшего Конституцию России у памятника Пушкину, при задержании избили четыре бойца ОМОНа.
Росгвардия планирует оснастить сотрудников, работающих на массовых мероприятиях, видеорегистраторами. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
По его словам, видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы – при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа.
В Росгвардии также обсуждается проект приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего, добавил Золотов.
Ранее член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий полицейских и сотрудников Росгвардии носить во время службы "хорошо различимый идентификационный номер". Это, по мнению бывшего уполномоченного по правам человека, служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола.
О нагрудных знаках для сотрудников полиции и Росгвардии заговорили после жёстких задержаний во время недавних протестов в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Правоохранители не имели на форме знаков с именами или номерами и скрывали свои лица под балаклавами.
Общественное пространство "Яма" на Хохловской площади в Москве будет закрыто всю пятницу по распоряжению властей. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД. 30 августа студенческие объединения планировали провести там публичную дискуссию о месте политики в университете, а также концерт.
В полиции заявили, что, поскольку мэрия Москвы не получала заявку на это мероприятие, оно незаконно. В связи с этим "возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних", говорится в сообщении МВД. В полиции порекомендовали москвичам "воздержаться" от участия в акции.
Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку арестованных студентов и против политического давления на вузы 30 августа в общественном пространстве "Яма". Организаторы акции решили изменить её формат на дискуссию и, одновременно, обжаловали отказ в суде.
После несогласованной акции 27 июля в Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которая была разогнана полицией, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемыми по нему стали 14 человек, в том числе студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики. Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве.
Главный редактор оппозиционной газеты "Новые колеса" Игорь Рудников номинирован на ежегодную премию за свободу прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ". 54-летний журналист из Калининграда выдвинут на премию в категории "За отвагу", говорится в пресс-релизе организации.
На издателя и журналиста было совершено несколько покушений, которые он связывает со своей профессиональной деятельностью. Рудников выпустил ряд публикаций с критикой деятельности начальника управления Следственного комитета по Калининградской области генерала Виктора Леденёва и наличия у него дорогой недвижимости.
1 ноября 2017 года Рудников был задержан по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, журналист требовалу Леденёва 50 тысяч долларов за прекращение компрометирующих публикаций в газете. В июне 2019 года суд в Санкт-Петербурге освободил Рудникова из-под стражи. Журналисту переквалифицировали статью обвинения с вымогательства на самоуправство и назначили 550 часов обязательных работ. Ранее прокурор требовал для Рудникова 10 лет лишения свободы.
С утра в пятницу поступали противоречивые сообщения о том, что Украина и Россия начали обмен заключенными и удерживаемыми лицами. Позже источники Радио Свобода сообщили, что обмен откладывается до следующей недели, предположительно, на 3 сентября.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила журналистам, что в пятницу обмен не состоится и что пока не определены его окончательные сроки. До этого Гитлянская написала у себя в Фейсбуке, что "сложный процесс переговоров по обмену продолжается", и призвала "не распространять непроверенную информацию".
Об этом же говорится в официальном сообщении Офиса президента Украины. Там подчёркивают, что информация о завершении обмена не соответствует действительности. "Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", – заявили в офисе Владимира Зеленского.
Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что Москва и Киев ещё не начали обмен удерживаемыми лицами, он якобы начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.
Рано утром в пятницу новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка разместил на своей странице в Фейсбуке сообщение сотрудницы Верховной рады Украины Анны Исламовой о том, что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой".
Удерживавшихся ранее в России украинских моряков, которые были задержаны российскими военными в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, якобы доставили на украинскую территорию. Об этом рано утром сообщил проект "Крым.Реалии" со ссылкой на родных одного из моряков. По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно. По сообщениям других источников из Москвы и Киева, переговоры об обмене всё ещё продолжаются.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолёт с гражданами Украины приземлится в Киеве около пяти утра в пятницу, 30 августа. По информации издания Baza, на аэродроме Остафьево в Новой Москве примерно в час ночи с четверга на пятницу приземлился неопознанный самолёт. О том, что обмен начался, в это же время сообщил со ссылкой на свои источники журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. Об этом же после полуночи в Твиттере писал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. В аэропорту Киева журналистам тем не менее сообщили, что не ожидают самолётов из России в ближайшие часы.
В то же время агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на Валентина Рыбина – адвоката находящихся в заключении на Украине российских граждан, намеченных для обмена, – что его подзащитные по-прежнему находятся в СИЗО.
В четверг на церемонии в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о создании Космического командования Пентагона, цель которого – нейтрализация угрозы в космосе.
По словам президента Трампа, новое "командование поможет защитить жизненные интересы США в космосе, который станет следующим полем боя, что, как мне кажется, ясно всем". Это ответ американской администрации на нарастающий военный потенциал России и Китая в космосе. Китай продемонстрировал, что может уничтожать спутники ракетами, а Россия сообщила, что намеревается создать систему лазерного оружия для использования в космосе.
В июне Сенат утвердил начальника Космического командования – генерала ВВС Джона Рэймонда. Рэймонд заявил, что защита американских объектов в космосе, включая спутники, средства противоракетной обороны и средства связи, будет приоритетной задачей нового командования.
Космическое командование США существовало с 1985 по 2002 годы – результат усилий администрации Рональда Рейгана и его "стратегической оборонной инициативы". Однако после терактов 11 сентября 2001 года управление было упразднено поскольку усилия ВС США сосредоточились на борьбе с радикальным терроризмом.
Белый дом все еще пытается убедить Конгресс создать Космические силы, которые станут шестым родом войск США и первым новым с 1947 года, когда были сформированы ВВС. Как и Палата представителей, так и Сенат включили в бюджет Пентагона положение о создании космических сил однако проекты нижней и верхней палат Конгресса отличаются по некоторым ключевым деталям, в частности – о структуре этих сил, пишет издание The Washington Post.
Сейчас космическое командование насчитывает 287 военнослужащих, генерал Рэймонд сказал, что все еще решается вопрос, где разместить штаб-квартиру командования.
В четверг были обнародованы результаты крупнейшего исследования об истоках однополого сексуального поведения. Ученые пришли к выводу, что не существует изолированного гена, определяющего сексуальное влечение к представителям своего собственного пола, однако примерно 30 процентов такой склонности обусловлена генетическими факторами.
Результаты геномного исследования ДНК почти полумиллиона взрослых в США и Великобритании широко освещаются в американских средствах информации. Оно финансировалось американским Национальным институтом здоровья и другими государственными агентствами.
Было выявлено пять генетических изменений, ранее не связанных с сексуальной ориентацией геев и лесбиянок. Эти варианты чаще встречались у людей, которые сообщали, что когда-то имели однополых сексуальных партнеров. Ученые, однако, предупреждают, что исследование проводилось только среди людей европейского происхождения и что нет доказательств, что схожие результаты будут выявлены среди представителей других этнических групп. Исследователи также подчеркивают, что в центре внимания исследования лежит поведение, а не сексуальная идентичность или ориентация.
Ученые отмечают, что сексуальное поведение определяют тысячи генетических вариантов, скорее всего, взаимодействующих с факторами, которые не наследуются, но что ни один из них сам по себе не вызывает однополого поведения и, таким образом, невозможно предсказать, станет ли данный человек геем или лесбиянкой.
Результаты исследования основаны на генетическом тестировании и опросах.
Большинство участников отвечали на вопросы о частоте их однополых сексуальных отношений, а не о том, считают ли они себя геями или лесбиянками.
Некоторые специалисты критикуют обнародование результатов исследования, поскольку оно не дает однозначного ответа на причины однополого влечения, но позволяет широко интерпретировать их.
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, который должен был состояться в эти выходные.
Трамп сообщил в четверг, что американскую делегацию возглавит вице-президент Майк Пенс. Сам он останется в Вашингтоне, чтобы наблюдать за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган "Дориан". Ожидается, что ураган достигнет американского побережья в субботу. Он может нанести серьёзный ущерб штату. Если прогнозы синоптиков подтвердятся, "Дориан" может стать самым мощным за последние 27 лет ураганом во Флориде. В штате объявлен режим чрезвычайного положения.
В Польше Дональд Трамп планировал принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Американский президент сообщил главе Польши Анджею Дуде о перемене планов и пообещал посетить Польшу в ближайшее время.
Во время визита Трамп планировал также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее на этой неделе с Зеленским встречался помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Первоначальные планы включали также посещение президентом Трампом Дании. Однако Дональд Трамп отменил остановку в Копенгагене после того, как премьер-министр страны отказалась обсуждать предложение Трампа о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Спутниковая съёмка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником "Нахид-1". Об этом сообщает агентство Associated Press.
Связан ли взрыв с подготовкой пуска спутника, не сообщается. Иран инцидент пока не комментировал. В то же время на снимках, предоставленных компанией Planet Labs Inc., видны обгоревшие части ракеты и чёрный дым.
По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлёта, сообщил Associated Press эксперт Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. 13 августа иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на министра информационных технологий страны, что "Нахид-1" готов к запуску.
В Иркутске и Улан-Удэ организаторы концертов рэпера Face отменили выступления после визита "людей из органов", которые попросили не проводить мерпореятия. Концерты были назначены на 23 и 24 августа, сообщила "Русская служба Би-би-си". Ранее рэпер выступил на митинге в поддержку свободных выборов на проспекте Сахарова.
Исполнитель не получилил от властей никаких документов. В объявлении об отмене выступления в качестве причины названа низкая продажа билетов. "До отмены организатор говорил, что в Улан-Удэ купили билеты около 1200 человек. Это много, особенно для такого бедного города. Площадка, куда нас приглашали, рассчитана на полторы тысячи человек", – прокомментировал эту версию креативный директор рэпера Богдан Дремин. Также в Москве демонтированы афиши концертов Face, запланированных на октябрь и ноябрь.
В конце прошлого года в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, концерты требовали отменить группы родителей.
Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.
Гражданина Украины Роман Сущенко, осужденного в России по обвинению в шпионаже, перевезли из колонии в Кировской области в изолятор "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
Правозащитники подтвердили, что сейчас в "Лефортове" находится более 30 украинских заключённых. Среди них 24 моряка, захваченные в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Ранее правозащитники сообщили, что в "Лефортово" перевели пятерых украинских заключённых – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Официального подтверждения от администрации СИЗО не поступало. Адвокаты от комментариев отказались.
Ранее в июле омбудсмены России и Украины передали друг другу списки для обмена заключёнными. Они договорились, что обратятся к президентам своих стран с просьбой об их помиловании. В украинском списке 150 человек, среди них и пятеро заключённых, которых, предположительно, перевезли в Москву.
Четыре европейские страны лишились статуса победивших корь. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнь вернулась в Албанию, Грецию, Чехию и Великобританию, сообщается на сайте организации.
За первое полугодие 2019 года в Европе отмечены около 90 тысяч случаев заражения корью, это больше, чем за весь 2018 год, говорится в сообщении ВОЗ. Возвращение болезни может приводить к смертельным случаям.
В среду глава Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье заявила, что в ближайшее время статуса страны, победившей корь, могут лишиться Соединённые Штаты, передавал CBS. Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года. Наиболее пострадавшими странами ВОЗ называет Конго, Мадагаскар и Украину.
В России в 2018 году болезнью заразились более 2500 тысяч человек, сообщал Роспотребнадзор. Министерство просвещения предложило запретить детям, не прошедшим вакцинацию, ходить в школу, в начале апреля в Минздраве сообщили о работе над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок.
При чём тут антипрививочники?
В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. Эксперты однозначно связывают вспышку заболевания с распространением идеологии отказа от вакцинации.
В начале марта социальная сеть Facebook анонсировала, что будет бороться с пропагандой против прививок после рекомендаций американских законодателей. Компания будет снижать рейтинг страниц, показывающих такую информацию, и запретит рекламу таких страниц. Книги и фильмы против прививок отказался продавать крупнейший в мире интернет-магазин Amazon. Видеосервис Youtube запретил монетизировать такие видео.
В большинстве случаев люди отказываются от иммунизации, опасаясь за своё здоровье или здоровье близких. В частности, распространено мнение, что вакцинация может спровоцировать у детей аутизм. В марте научный журнал Annals of Internal Medicine опубликовал исследование, согласно которому вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) не увеличивает риск аутизма и других расстройств аутистического спектра, не является провоцирующим фактором для детей с повышенной предрасположенностью к ним и не вызывает рост заболеваемости ими в будущем. Исследование проведено на выборке в более чем 657 тысяч детей.
Продавщица, у которой Владимир Путин купил мороженое во время посещения авиасалона МАКС, больше там не работает, сообщает "Московский комсомолец".
Журналисты специально поехали в Жуковский, чтобы купить мороженое на том же месте, на котором покупал его президент России, но не обнаружили ни лотка с продукцией, ни женщины, которая продавала товар. Другие продавщицы утверждают, что ничего не знают о ней.
МК отмечает, что на МАКС-2019, несмотря на множество лотков по продаже мороженого, отсутствуют купленные Путиным вологодский пломбир и пломбир "Коровка из Кореновки".
Ранее СМИ обратили внимание на то, что при посещении авиасалона МАКС Владимир Путин приобрёл мороженое у молодой женщины, которая продавала его президенту России на том же месте ровно два года назад. Пользователи соцсетей высмеяли ситуацию и задались вопросом, в каком звании находится продавщица и повышено ли оно после успешно выполненного второй раз подряд задания.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил совпадение тем, что на авиасалоне каждый год работают одни и те же компании.
Новые скафандры российских космонавтов не позволят им соблюдать предполётную традицию и мочиться на колесо автобуса перед стартом. Об этом в четверг сообщило государственное агентство "РИА Новости". Экипажи советских, а затем российских пилотируемых кораблей делают это с 1961 года, повторяя предполётное действие первого космонавта – Юрия Гагарина.
Гагарин справил нужду перед своим стартом 12 апреля 1961 года. После этого этот ритуал повторяют почти все космонавты-мужчины, стартующие с Байконура. Журнал "Популярная механика" уточнял, что мочиться нужно на заднее правое колесо автобуса, доставляющего космонавтов на стартовый комплекс. Для этого автобус специально останавливается в километре от старта, писала "Комсомольская правда". "Популярная механика" писала, что некоторые женщины-космонавты привозили с собой бутылку с мочой, чтобы присоединиться к традиции.
В спасательных скафандрах "Сокол-М", разработанных для перспективного российского космического корабля "Федерация" (по плану, будет готов к 2024 году), не предусмотрены ширинки, а значит, космонавты не смогут исполнить ритуал. На современных скафандрах существует специальная шнуровка, созданная специально под этот случай, утверждает РИА Новости. Когда космонавты получат новые скафандры – не сообщается.
Что ещё делают российские космонавты перед стартом
В день старта космонавты выходят из гостиницы под песню группы "Земляне" "Земля в иллюминаторе", – утверждает "Комсомольская правда".
Незадолго до старта все космонавты смотрят в учебном центре фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". На нём они учатся операторской работе, писало агентство "РИА Новости".
За 48 часов до старта, при выкатке ракеты космонавтам запрещено на неё смотреть, зато они обязаны в этот день постричься, утверждала "Популярная механика".
"Традиции – очень важны! Это я как медик заявляю, – цитировала "Комсомольская правда" врача Центра подготовки космонавтов Сергея Савина. – И дело не в том, дурацкие они или нет, надоело экипажам смотреть "Белое солнце пустыни" или нет. Конечно, космонавты нервничают перед стартом. И тут важно, чтобы они соблюдали ритуалы и понимали – и они сделали точно то же самое, что и их предшественники, у которых были удачные полеты".
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал на своём сайте доказательство того, что руководитель московского отделения "Единой России" и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский ведёт предпринимательскую деятельность. По данным ФБК, он является хозяином столичного мотосалона "Альпин" – официального дилера техники Yamaha.
Навальный опубликовал протоколы показаний шестерых сотрудников "Альпина", которые те дали в ходе судебного слушания в начале 2019 года. Суд разбирал конфликт между бывшими и нынешними собственниками мотосалона.
Согласно этим показаниям, Метельский стал собственником "Альпина" в 2015-м году. К этому моменту он уже 19 лет находился на госслужбе. Сотрудники мотосалона утверждают, что чиновник "единолично принимал решения" и давал коллективу "указания" по ведению бизнеса, которые были "обязательными к исполнению". "Без его ведома не делалось ничего", – говорят в своих показаниях свидетели.
Также они утверждают, что в первый год своей работы глава московского отделения "Единой России" появлялся в мотосалоне каждый день.
Сам Метельский объяснял в суде, что регулярно заезжал в салон, поскольку занимался мотокроссом и ремонтировал в "Альпине" свою технику. Навальный указывает, что за последние десять лет в декларациях Метельского отсутствует какая-либо техника, которую в теории можно было бы ремонтировать в мотосалоне.
Отдельно глава Фонда борьбы с коррупцией отмечает, что формальным собственником "Альпина" является бывший депутат Мосгордумы и помощник Метельского Пётр Ивановский.
В июле ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Метельский неофициально владеет недвижимостью в Москве и несколькими гостиницами в Австрии на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей. Официальным владельцем гостиничного бизнеса также значился Ивановский.
Фонд борьбы с коррупцией направил заявления в прокуратуру, МВД, ФСБ и Следственный комитет России с требованием лишить Метельского депутатского мандата и завести на него уголовное дело, так как, по утверждению Навального, он не имеет права вести бизнес.
В интервью для радиостанции "Эхо Москвы" Метельский заявил, что не является владельцем мотосалона и назвал Навального неудачником. По словам политика, он будет защищать свою честь и достоинство в суде. Метельский связал опубликованный Навальным материал с политической борьбой перед выборами в Мосгордуму и проектом "Умное голосование".
В ходе опроса только 32% жителей России правильно указали, когда началась Вторая мировая война. Ещё 52% опрошенных считают, что она началась в 1941 году. 6% респондентов назвали другие даты, сообщил 29 августа ВЦИОМ.
Главной причиной начала Второй мировой войны россияне назвали борьбу за ресурсы и сферы влияния. Так ответило 14%. Ещё 13% считают причиной войны желание Германии добиться мирового господства. Каждый десятый думает, что причина войны в том, что Германия хотела захватить Россию. 7% считают, что виноваты разногласия между странами и мировая политика. Всего 4% назвали причиной войны заключение пакта Молотова – Риббентропа о ненападении Германии и СССР друг на друга.
Большинство жителей страны знают основных союзников СССР в войне: так, США назвали 59%, Великобританию – 53%, о Франции вспомнили 31%. При этом 2% считают, что в числе союзников была и Италия. Эта же страна занимает третью позицию среди врагов СССР – с 29%, на первом месте Германия – 77%, на втором Япония – с 38%. При этом 5% респондентов в числе противников Советского Союза обнаружили США, а 3% в этом качестве назвали Великобританию.
В сообщении отмечается, что за десять лет сократилась доля россиян, считающих, что вклад СССР в победу в этой войне был "основным". Сейчас таких 69%, в 2009 году их было 86%. Десять лет назад большую роль за США оставляли 4% россиян, сейчас только 1% считают, что эта страна внесла наибольший вклад в победу.
23 августа министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии выступили с совместным заявлением по случаю 80-летия подписания пакта Молотова – Риббентропа. Они призвали правительства всех стран не забывать о преступлениях идеологий нацизма и сталинизма и стремиться к тому, чтобы они больше никогда не повторились.
Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Накануне Яшина задержали на выходе из спецприёмника, где он провёл уже более месяца в связи с акциями за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По версии правоохранительных органов, политик на своей личной странице призывал к участию в несогласованной акции 3 августа, опубликовав сообщение 29 июля.
Адвокат политика Вадим Прохоров заявил, что в материалах дела нет акта осмотра страницы его подзащитного. Последний, по словам юриста, не мог ничего опубликовать в тот день, поскольку уже был задержан.
Прапорщик полиции по фамилии Любезный в своём рапорте утверждает, что 29 августа "обнаружил" Илью Яшина на территории спецприёмника. Адвокат Прохоров подчеркнул, что этот второй рапорт абсолютно идентичен предыдущему, а автозак приехал к спецприёмнику задолго до освобождения Яшина.
В ходе сегодняшнего заседания Яшин заявил отвод судье Марии Сизинцевой. Она ранее отправила в СИЗО одного из обвиняемых по "московскому делу" – 24-летнего Павла Устинова, а также участвовала в процессах против "Мемориала" и журнала The New Times.
Илья Яшин считает, что Сизинцева действует предвзято и заинтересована в исходе дела. Заявленный политиком отвод она отклонила. В знак протеста Яшин отказался участвовать в судебном процессе и отвечать на дальнейшие вопросы судьи.
В Москве неизвестные облили грязью незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Это произошло у подъезда её дома. У себя в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией написала, что в момент нападения садилась в такси. Грязь попала ей на одежду и в салон машины.
Происходящее снимал на видео молодой человек, которого Соболь считает сотрудником структуры, связанной с Евгением Пригожиным. Юрист ФБК напомнила, что ранее аналогичным нападениям подвергались сборщики подписей за её участие в выборах.
Накануне Любовь Соболь объявила в YouTube-канале "Навальный Live" о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Акция будет направлена на поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в столице. Мероприятие уже не согласовано мэрией города.
Вашингтон надеется найти общий язык с Минском в вопросах соблюдения прав человека и нераспространения оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на переговорах с президентом Белоруссии.
Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за нормализацию отношений с Соединенными Штатами и хочет начать отношения "с чистого листа".
Отношения двух государств обострились после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Тогда Вашингтон обвинил Минск в нарушении прав человека и ввёл санкции.
В 2015 году Лукашенко допустил наблюдателей на выборы и освободил часть политзаключенных. После этого США частично приостановили санкции.
Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет. Детали переговоров пока не раскрываются. СМИ ранее сообщали, что Минск заинтересован в покупке американской нефти.
Ранее сегодня Болтон встретился с президентом и премьер-министром Молдавии. По итогам встречи советник рассказал, что США готовы помочь стране в укреплении безопасности.
На мобильные телефоны жителей Москвы приходят СМС с приглашением на концерт, который, согласно рассылке, должен состояться на проспекте Академика Сахарова 31 августа в 14:00. В этот же день оппозиция планирует провести шествие в центре Москвы.
На СМС-рассылку от департамента информационных технологий мэрии обратили внимание "МБХ медиа" и блогер Илья Варламов, читатели которых прислали им скриншоты соответствующих сообщений. В них москвичей призывают "не проспать тусу", в которой примут участие певец Егор Крид, рэпер Мот и Ольга Бузова.
Ранее мэрия Москвы в дни протестных акций так же экстренно устраивала различные мероприятия.
3 и 4 августа в Парке Горького был организован фестиваль "Шашлык Live". При этом для многих артистов, заявленных на афише, участие в нём стало полной неожиданностью. Впоследствии группы "Браво", "Ногу Свело!", Tequilajazzz и заявленный как ведущий фестиваля Алексей Кортнев отказались выступать на мероприятии.
10 августа, когда в Москве проходил самый многочисленный за последние годы митинг оппозиции на проспекте Сахарова, собравший более 50 тысяч человек, власти организовали в Парке Горького фестиваль Meat & Beat, на котором выступили Егор Крид, группа "Градусы", Бьянка и другие поп-артисты. Мэрия отчиталась о 52 тысячах зрителей, посетивших фестиваль, однако на видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что людей на нём практически нет.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение шествий и митингов, в том числе – на проспекте Сахарова. Власти Москвы все заявки отклонили, после чего один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, Любовь Соболь, призвала москвичей выйти 31 августа в 14:00 к памятнику Грибоедову возле метро "Чистые пруды" и пройти мирным шествием до Пушкинской площади. Соболь отметила, что у протестующих есть законное право сделать это.
В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального определились, кого поддержат на предстоящих выборах в Мосгордуму. На сайте msk.vote опубликованы фамилии 45 политиков, за которых ФБК, как утверждается, предлагает голосовать своим сторонникам. Среди них 35 представителей КПРФ, шесть человек от "Справедливой России", трое членов "Яблока" и одна самовыдвиженка.
На ресурс накануне обратили внимание "Открытые медиа". "Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на сайте "Умного голосования", – заявила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, но фамилии из обнародованного списка никак не прокомментировала. Собеседник Радио Свобода в ФБК отмечает, что список еще может корректироваться.
На сайте так называемого "Умного голосования" – предвыборного проекта ФБК – никаких списков не опубликовано. Ресурс лишь предлагает заполнить небольшую форму. "Чтобы точно знать, кто будет кандидатом именно на вашем участке, нам нужен ваш адрес регистрации по месту жительства вплоть до дома. Мы всё выясним и посчитаем, а перед выборами пришлём вам рекомендацию, как проголосовать, чтобы ваш голос на что-то влиял", – говорится в описании. Чтобы пройти регистрацию, нужно принять оферту компании "Страна приливов" на обработку персональных данных. Юрлицо зарегистрировано в том же бизнес-центре, где находится ФБК, а в качестве гендиректора и единственного владельца указан юрист фонда Евгений Замятин.
Ресурс https://msk.vote/, на котором обнародован список кандидатов, которых якобы поддерживают в ФБК, с Навальным никак не связан. Данные о том, кто зарегистрировал ресурс, скрыты в сервисе Whois. Известно лишь, что сайт появился в конце сентября 2018 года, то есть за два месяца до того, как было объявлено о запуске "Умного голосования". В тот же день был зарегистрирован сайт 2019.vote, который указан на портале “Умного голосования”.
Самая многочисленная группа – это представители КПРФ. В основном это политики, у которых уже есть опыт работы на местном уровне: например, бывший глава подмосковного поселка Андреевка Иван Ульянченко, муниципальный депутат из района Восточное Дегунино Петр Звягинцев, глава муниципального округа Сокол Николай Степанов, профсоюзный работник Юрий Дашков, действующий депутат Мосгордумы Николай Зубрилин или бывшие депутаты Госдумы Александр Потапов и Константин Лазарев. Их успехи в нижней палате парламента были, впрочем, весьма скромными: Госдума одобрила только три законопроекта из 36, под которыми поставил свою подпись Потапов, и один из 15 в случае с Лазаревым. Нескольких кандидатов в ФБК предлагают поддержать на основе их результатов на выборах в Мосгордуму в 2014 году: это, например, Олег Шереметьев и Елена Янчук.
Есть, впрочем, и те, кто до сих пор не был напрямую связан с политикой: реаниматолог Сергей Десяткин, федеральный судья Перовского суда Москвы в отставке Сергей Савостьянов, который за три года своей работы рассмотрел 4987 дел (из них, как следует из данных Мосгорсуда, больше 2,5 тысяч в рамках гражданского производства и ни одного уголовного дела), актер Андрей Орел.
Некоторых кандидатов в ФБК поддержали на том основании, что, как утверждается, только у них есть шанс составить конкуренцию кандидатам от мэрии. Например, Александр Ефимов, по замыслу сторонников Навального, должен побороться в одном округе с Алексеем Шапошниковым, председателем Мосгордумы, у которого ФБК нашел семикомнатный пентхаус.
Большинство остальных кандидатов поддержали политики, которых не зарегистрировали на выборах. Так, в поддержку самовыдвиженки Дарьи Бесединой выступил директор ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас – за Любовь Никитину от КПРФ, оппозиционер Илья Яшин – за Магомета Яндиева, а кандидатов от "Справедливой России" Ксению Доможирову и Александра Соловьёва поддержали Дмитрий Гудков и сотрудник его штаба – тоже Александр Соловьёв.
Наконец, кандидаты от "Яблока" – это известные на федеральном уровне экс-председатель столичного отделения партии Сергей Митрохин, московский уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович и Максим Круглов.
Больше всего споров в сети вызвало предложение ФБК голосовать за Леонида Зюганова, внука лидера коммунистов. Он, по словам собеседника Радио Свобода, близкого к руководству КПРФ, уже ведет переговоры с кандидатами от власти о распределении полномочий в новом созыве Мосгордумы. Так, Зюганов-младший планирует возглавить фракцию коммунистов.
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