В Петербурге кандидата сняли с выборов из-за поста во "ВКонтакте"

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал на своём сайте доказательство того, что руководитель московского отделения "Единой России" и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский ведёт предпринимательскую деятельность. По данным ФБК, он является хозяином столичного мотосалона "Альпин" – официального дилера техники Yamaha.

Навальный опубликовал протоколы показаний шестерых сотрудников "Альпина", которые те дали в ходе судебного слушания в начале 2019 года. Суд разбирал конфликт между бывшими и нынешними собственниками мотосалона.

Согласно этим показаниям, Метельский стал собственником "Альпина" в 2015-м году. К этому моменту он уже 19 лет находился на госслужбе. Сотрудники мотосалона утверждают, что чиновник "единолично принимал решения" и давал коллективу "указания" по ведению бизнеса, которые были "обязательными к исполнению". "Без его ведома не делалось ничего", – говорят в своих показаниях свидетели.

Также они утверждают, что в первый год своей работы глава московского отделения "Единой России" появлялся в мотосалоне каждый день.

Сам Метельский объяснял в суде, что регулярно заезжал в салон, поскольку занимался мотокроссом и ремонтировал в "Альпине" свою технику. Навальный указывает, что за последние десять лет в декларациях Метельского отсутствует какая-либо техника, которую в теории можно было бы ремонтировать в мотосалоне.

Отдельно глава Фонда борьбы с коррупцией отмечает, что формальным собственником "Альпина" является бывший депутат Мосгордумы и помощник Метельского Пётр Ивановский.

В июле ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Метельский неофициально владеет недвижимостью в Москве и несколькими гостиницами в Австрии на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей. Официальным владельцем гостиничного бизнеса также значился Ивановский.

Фонд борьбы с коррупцией направил заявления в прокуратуру, МВД, ФСБ и Следственный комитет России с требованием лишить Метельского депутатского мандата и завести на него уголовное дело, так как, по утверждению Навального, он не имеет права вести бизнес.

В интервью для радиостанции "Эхо Москвы" Метельский заявил, что не является владельцем мотосалона и назвал Навального неудачником. По словам политика, он будет защищать свою честь и достоинство в суде. Метельский связал опубликованный Навальным материал с политической борьбой перед выборами в Мосгордуму и проектом "Умное голосование".