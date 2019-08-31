В Москве проходит акция за честные выборы и в защиту политзаключённых

В Москве проходит акция за честные выборы в Мосгордуму, участники которой также требуют освободить политических заключённых и прекратить силовое подавление протестов.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, у памятника Грибоедову собралось, по разным оценкам, от несколько сотен до нескольких тысяч человек. Они начали движение по запланированному маршруту. Многие протестующие уже дошли до Пушкинской площади. Полиция более часа не вмешивается в ход акции и никого не задерживает, но уже начала требовать от собравшихся разойтись.

Мероприятие, заявленное в формате шествия по Бульварному кольцу, не согласовано с городскими властями. Провести его призвала соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Она участвует в акции.

К шествию также присоединились активисты, выступающие против домашнего насилия и в защиту сестёр Хачатурян. "Марш сестёр", который они хотели провести в этот день, городские власти провести не разрешили. На Пушкинской площади произошла потасовка, когда неизвестный активист попытался вырвать у феминисток плакат.

Ещё до начала акции у памятников Пушкину и Грибоедову в центре Москвы проходили одиночные пикеты. Активисты, в частности, требовали освободить обвиняемых по так называемому "московскому делу" о массовых беспорядках и нападении на представителей власти.

Радио Свобода ведёт прямую видеотрансляцию из центра Москвы. Читайте также наш Live-блог, посвящённый сегодняшней акции

Возле нескольких площадей, через которые движется шествие, стоят автозаки и машины коммунальных служб, а вчера на Пушкинской площади видели водомёты.

Параллельно с акцией на проспекте Сахарова проходит организованный при поддержке городских властей фестиваль "PRO Лето". Как сообщает телеканал "Дождь", люди туда собираются организованными группами. Некоторые из них рассказывают и жалуются, что приехали на мероприятие по распоряжению начальства.

"Медиазона" сообщает, что на её корреспондента у метро Красные ворота попытался напасть человек с табличкой, собиравший "молодёжь" для участия в фестивале.