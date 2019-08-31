Росгвардия и полиция оцепляли Пушкинскую площадь

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии на время оцепили Пушкинскую площадь, на которой собрались участники несогласованного с властями шествия по Бульварному кольцу. Об этом с места событий сообщает корреспондент Радио Свобода.

Акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий, началась в 14 часов, в ней, по разным оценками, принимают участие от нескольких сотен, до нескольких тысяч человек. Полиция называет цифру в 750 человек.

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. После того, как колонна дошла до Пушкинской площади, туда стали стягиваться дополнительные автозаки.

Часть активистов переместилась на Тверскую улицу и двинулись в сторону Кремля, скандируя "Свободу политзаключенным". На Манежной площади их встретило полицейское оцепление и ограждение. После этого активисты двинулись по Моховой и дошли до Нового Арбата.

Также значительное количество протестующих собрались вокруг незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая ранее призвала провести сегодняшнее шествие. Её выступление уже закончилось.

Пока мероприятие проходит без задержаний.

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