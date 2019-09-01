Сегодня – 15-я годовщина захвата заложников в Беслане

Сегодня 15-я годовщина захвата заложников в школе города Беслан в Северной Осетии. В заложники были захвачены около 1100 человек – школьники, их родители и учителя, участники школьной линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев, террористы требовали вывода российских войск из Чечни.

3 сентября начался штурм здания школы. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане, таким образом, стал самым кровопролитным за всю современную историю России.

По официальным данным, были убиты все захватившие здание террористы, кроме одного. Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорён к пожизненному заключению.

Обстоятельства захвата заложников и в особенности – начала штурма по-прежнему вызывают вопросы. По официальной версии, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатомётов.

Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.

Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

В городе 1 сентября начались траурные мероприятия. У разрушенного здания спортзала, которое превращено в мемориал, как и каждый год, собрались родственники погибших и бывшие заложники.