В двух городах в Техасе жертвами стрельбы стали пять человек

Пять человек были убиты, более 20 ранены в субботу в двух городах в американском штате Техас в результате стрельбы. Среди раненых трое полицейских, подозреваемый был застрелен полицией у кинотеатра в городе Одесса.
Как сообщается, подозреваемый - его имя не называется, известно, что это белый мужчина примерно 30 лет - открыл на шоссе огонь по полицейским, которые пытались остановить его машину. По данным полиции, подозреваемый угнал почтовый фургон, на котором перемещался между небольшими городами Одесса и Мидленд в западном Техасе, ведя беспорядочную стрельбу.
В этом году в Соединённых Штатах произошло уже 25 случаев стрельбы по людям с многочисленными жертвами. Столько же было в прошлом году - за целый год. Несколько недель назад в городе Эль-Пасо в Техасе в суперамаркете были убиты 22 человека. Это преступление рассматривается как совершённое на почве ксенофобии. Каковы были мотивы стрелявшего в Одессе и Мидленде, полиция пока не сообщает.
Вице-президент Майк Пенс перед вылетом в Польшу выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что администрация президента "полна решимости работать с лидерами в обеих партиях Конгресса, чтобы принять меры по борьбе с массовым насилием в нашей стране". Демократы ранее критиковали республиканцев и администрацию Дональда Трампа за отказ обсуждать существенное ужесточение правил приобретения оружия.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился накануне в Варшаве с председателем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.
Об этом сообщил Болтон в твиттере, разместив фотографию участников встречи. "Я очень рад начать разговор с моими польскими, украинскими и белорусскими коллегами в Варшаве. Мы разделяем опасения по поводу стабильности в регионе и стремимся к укреплению суверенитета и безопасности наших стран", – написал советник Дональда Трампа. Другие подробности переговоров не сообщаются.
Ранее на этой неделе Болтон посетил Киев и Минск, где встретился с президентами Украины и Белоруссии. Особое внимание привлёк визит высокопоставленного американского представителя в Белоруссию – первый подобный визит за два десятилетия.
Встречу с Засем многие комментаторы рассматривают как продолжение начатого в Минске диалога. Белорусский представитель ранее провёл отдельные переговоры с польскими коллегами. Согласно сообщению польского Совета безопасности, беседы касались вопросов двусторонних отношений и региональной ситуации безопасности, – сообщает "Белсат".
Соединённые Штаты нанесли в субботу удар по объекту на севере Сирии, связанному, как утверждается, с террористической группировкой "Аль-Каида" в Сирии.
Как говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США, удар был направлен против руководства "Аль-Каиды" в Сирии, которое стоит за "нападениями, ставящими под угрозу американских граждан, наших партнёров и мирных жителей". В заявлении не уточняется, был ли нанесён ракетный или бомбовый удар.
Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, утверждает, что в результате удара были убиты около 40 человек, в том числе лидеры группировки, связанной с "Аль-Каидой". По всей видимости, речь идёт о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической в России и США). Она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб – это единственная территория к западу от Евфрата, неподконтрольная правительству Башара Асада. Удар США был нанесён по объекту на севере Идлиба.
Министерство обороны России осудило американский удар по Идлибу. В его заявлении говорится, что "в населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", а сам удар был нанесён без предварительного уведомления России и Турции. Сами российские военные заявляют, что поддерживают в Идлибе режим перемирия – после крупной операции войск Асада при поддержке России, в результате которой сирийские правительственные войска заняли ряд населённых пунктов.
Американские военные в Сирии крайне редко наносят удары по целям к западу от Евфрата.
В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. В центре Варшавы на церемонии с участием польских военных собрались лидеры ряда государств, в том числе президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер. Соединённые Штаты представлял вице-президент Майк Пенс. Присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин приглашён не был.
Памятные церемонии начались ранним утром в городе Велюнь, жители которого были в числе первых жертв войны. Ранним утром 1 сентября 1939 года немецкая авиация осуществила бомбардировку города, погибли более тысячи человек.
Президент Германии на траурном митинге в Велюни признал ответственность Германии за развязывание Второй мировой войны и попросил прощения у жертв войны и нацистского террора в Польше. "Мы не забудем и будем нести ответственность, которую возложила на нас наша история", – сказал Штайнмайер.
Президент Польши Анджей Дуда на той же церемонии назвал нападение Германии на Польшу "военным преступлением" и "варварским актом". Он осудил и Советский Союз, заявив, что его тогдашний руководитель Иосиф Сталин вступил в сговор с Адольфом Гитлером, чтобы уничтожить Польшу. Дуда поблагодарил Штайнмайера за его слова, сказав, что сегодняшняя церемония "войдёт в историю польско-германской дружбы".
Президент США Дональд Трамп отказался от приезда в Варшаву в последний момент из-за приближения к побережью Соединённых Штатов мощного урагана.
Сегодня 15-я годовщина захвата заложников в школе города Беслан в Северной Осетии. В заложники были захвачены около 1100 человек – школьники, их родители и учителя, участники школьной линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев, террористы требовали вывода российских войск из Чечни.
3 сентября начался штурм здания школы. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане, таким образом, стал самым кровопролитным за всю современную историю России.
По официальным данным, были убиты все захватившие здание террористы, кроме одного. Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорён к пожизненному заключению.
Обстоятельства захвата заложников и в особенности – начала штурма по-прежнему вызывают вопросы. По официальной версии, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатомётов.
Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.
Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
В городе 1 сентября начались траурные мероприятия. У разрушенного здания спортзала, которое превращено в мемориал, как и каждый год, собрались родственники погибших и бывшие заложники.
В британских городах 31 августа прошли акции протеста против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить на пять недель работу парламента. В преддверии выхода страны из Евросоюза. Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста, сообщает Би-би-си.
После протестов у резиденции премьер-министра и здания парламента демонстранты направились к Букингемскому дворцу. Некоторые из них выражали недовольство решением королевы дать Джонсону согласие на приостановку работы парламента.
Против решения Бориса Джонсона выступили не только лейбористы, но и некоторые депутаты Консервативной партии. Они не разделяют позиции своего лидера, который допускает вероятность "жёсткого Брекзита", то есть выхода из Евросоюза без соглашения. Критики Джонсона считают, что премьер пошёл на такой шаг, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Брекзита. Предыдущий премьер-министр, Тереза Мэй, не сумела убедить парламент в необходимости принять проект договора с ЕС. Голосование в парламенте – после горячих дебатов проваливалось трижды, что во многом определило отставку Мэй в июле 2019 года.
Приостановка работы парламента перед ежегодной речью королевы не нарушает закона и не означает, что парламент распущен.
Министр энергетики США Рик Перри, находящийся в Варшаве, заявил 31 августа, что, по всей вероятности, Вашингтон продолжит санкционное давление на Россию в связи с аннексией Крыма, который, как подчеркнул американский министр, принадлежит Украине.
Перри выступил с этим заявлением на встрече с польским и украинским лидерами, которая состоялась 31 августа в Варшаве.
Международные санкции против России были введены после российского вооружённого вмешательства на востоке Украины в конце февраля 2014 года. Санкции ввели Соединённые Штаты, Европейский союз и ряд других государств и международных организаций.
Украина, Польша и США заключили соглашение о сотрудничестве в области энергетической безопасности. 31 августа его подписали в Варшаве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, уполномоченный польского правительства по энергетической инфраструктуре Пётр Наимский и министр энергетики США Рик Перри.
Наимский заявил о намерении Польши с 2021 года поставлять Украине 6 миллиардов кубометров газа. Такая возможность появится после расширения терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце и постройки газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией, сообщили украинские СМИ. Пётр Наимский сообщил, что в настоящее время Польша может поставлять Украине полтора миллиарда кубометров газа в год.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от российских поставок имеет не только экономические, но и политические последствия. Поэтому Украина стремится получить доступ к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США.
Министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что США помогают Польше снизить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья.
Несколько показателей газовой статистики Украины:
В Москве завершился обыск в квартире Егора Жукова, 21-летнего студента Высшей школы экономики, обвиняемого по делу о так называемых массовых беспорядках. Об окончании обыска сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
При обыске у Жукова изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией самого студента и его курсовой работой, рубашка, либертарианский флаг.
Как сообщалось ранее, обыск в квартире Жукова начался около полудня. В это время дома находилась 83-летняя бабушка и 13-летний младший брат арестованного. Адвокатов при обыске не было, они находились в СИЗО, где содержится Жуков.
Накануне Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала Егора Жукова. По словам адвоката Ильи Новикова, 10 роликов будут проверены на "экстремизм". Адвокат заявляет, что у следователей нет никаких доказательств вины арестованного студента.
Егор Жуков после акции 27 июля выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у него проводился первый обыск, после которого он был арестован на два месяца.
В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Жуков якобы "делал жесты направо" и таким образом управлял толпой. Вину студент отрицает. Как отметил Илья Новиков, на видеозаписях с акции у Мосгордумы нет ни одного эпизода, где Жуков ведёт себя агрессивно.
Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару. Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.
В рамках 76-го Международного кинофестиваля в Венеции в официальной внеконкурсной программе состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни "Гражданин Х" о бизнесмене и политическом деятеле Михаиле Ходорковском. Гибни – знаменитый режиссер, лауреат премии "Оскар", по мнению журнала Esquire, "важнейший современный документалист". В названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Длящийся два с небольшим часа "Гражданин Х" – история России с распада Советского Союза по сегодняшний день через биографию Ходорковского, интервью с которым стало основой фильма. Среди других участников, делящихся своими соображениями о судьбе и деятельности Ходорковского, – медиаменеджер Дерк Сауер, бывший главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова, один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин, журналисты Аркадий Островский и Мартин Сиксмит, а также умерший в феврале медиаменеджер Игорь Малашенко, памяти которого посвящен "Гражданин Х".
"История Ходорковского позволяет разобраться, как функционирует власть в России", – поясняет режиссёр. Чтобы лучше понять запутанный политический контекст, во время подготовки к съемкам Гибни прочитал много книг, среди них – "Ничто не правда. Все возможно" Питера Померанцева, "Изобретение России" Аркадия Островского, "Путинская нефть" Мартина Сиксмита и "Олигархи" Дэвида Хоффмана.
"После распада Советского Союза возникли вакуум и желание чего-то нового без понимания, что же это такое. Предпринимателям это дало возможность воспользоваться положением и заключить сомнительные сделки, казавшиеся тогда хорошей идеей. Мне кажется интересным то, что бизнесмены предпочитали верить, что они отделены от политики; только вот никакого бизнеса не было бы без доступа к политическому процессу, манипуляции им. Если американцы хотят знать, как всё может стать плохо, когда бизнес определяет политику, то всё, что им нужно сделать, – взглянуть на Россию девяностых", – рассказывает режиссер.
Гибни прослеживает, как Ходорковскому удалось стать богатейшим бизнесменом в России, отдельно останавливается на президентских выборах 1996 года, наконец, подробно показывает второе дело ЮКОСа. В фильме используется много архивного материала – от рекламы ваучерной приватизации, отрывков из сатирического шоу "Куклы" и встречи Владимира Путина с родственниками моряков затонувшего "Курска" до интервью с "Бошировым" и "Петровым".
Михаил Ходорковский комментирует выбранные режиссером отрывки. "Добиться от него этого было непросто. Ходорковский не любит смотреть назад, только вперед. Он обладает необыкновенным талантом анализировать события и ключевых персонажей – в частности, Путина, – и продемонстрировал прямоту в разговоре об определенных моментах из своего прошлого". Хронологически фильм завершается признанием нежелательной организацией "Открытой России", попытками Ходорковского заниматься активной деятельностью из Лондона и президентскими выборами 2018 года, которые Алекс Гибни и его собеседники называют "электоральным театром": "Дебаты ограничены, диссиденты арестованы, пусть порой и ненадолго. Выборы проводятся с крикливыми дебатами, чтобы показать реальность процедуры, но она таковой не является".
Для Гибни фигура Ходорковского и его путь из олигархов в политические диссиденты интересны своими противоречиями: "Ходорковский может преследовать собственные интересы, возможно, его единственное желание – вернуться ко власти в России. И в то же время я потрясен его идеализмом. Его стойкость поразительна, она вдохновляет. В конце концов, этот человек, который объявлял в тюрьме сухую и обычную голодовку, зная, какая из них нужна для достижения поставленной цели. После хаоса девяностых едва ли русские когда-либо изберут олигарха. Тем не менее можно только восхищаться тем, что он видит свою миссию в том, чтобы вернуться и сыграть роль в трансформации России по направлению к демократии. Я нахожу сходство с главным героем "Бешеного быка". Энергичный небезупречный персонаж, боец, ты начинаешь увлекаться им. Надеюсь, что фильм смог запечатлеть эту двойственность".
В Москве шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму закончилось митингом на Пушкинской площади. Её на некоторое время оцепляла Росгвардия.
Через громкоговорители сотрудники правоохранительных органов напоминают собравшимся о том, что мероприятие не было согласовано с городскими властями. На площади всё ещё остаются десятки участников акции.
На протяжении трёх часов полицейские не задерживали протестующих, которые шли по Бульварному кольцу, а затем разделились на несколько групп. Одни с Пушкинской двинулись по центральным улицам, другие остались на площади. Активисты растянули большой баннер в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний.
Также на Пушкинской площади выступила с речью незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая ранее призвала провести шествие по Бульварному кольцу. По окончании своего выступления юрист Фонда борьбы с коррупцией поблагодарила своих сторонников и покинула митинг.
Протесты с требованием допустить до выборов Мосгордуму независимых кандидатов продолжаются более месяца. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Оно вызвало резкую критику со стороны оппозиции, правозащитников и деятелей культуры.
Радио Свобода ведёт прямое включение из центра Москвы
Полиция Гонконга применила водомёты и резиновые пули против демонстрантов в субботу. Десятки тысяч демонстрантов прошли маршем по улицам города, проигнорировав запрет городских властей. Накануне в городе были арестованы несколько продемократических активистов и законодателей, сообщает Би-би-си.
Акции протеста в городе продолжаются 13-ю неделю, участники выступают за отзыв законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая и против превращения живущего по британскому праву и на особых условиях Гонконга в типичный китайский город.
В субботу протестующие выстроили баррикады в центре города и сопротивлялись разгону спецназом с помощью коктейлей Молотова. Полиция применяет против них гранаты со слезоточивым газом, передаёт CNN. Несколько участников были задержаны. Несмотря на выставленные правоохранительными органами ограждения у ключевых зданий администрации города, протестующим удалось атаковать городской парламент, передаёт телеканал.
В Москве сотрудники полиции и Росгвардии на время оцепили Пушкинскую площадь, на которой собрались участники несогласованного с властями шествия по Бульварному кольцу. Об этом с места событий сообщает корреспондент Радио Свобода.
Акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий, началась в 14 часов, в ней, по разным оценками, принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Полиция называет цифру в 750 человек.
Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. После того как колонна дошла до Пушкинской площади, туда стали стягиваться дополнительные автозаки.
Часть активистов переместилась на Тверскую улицу и двинулись в сторону Кремля, скандируя: "Свободу политзаключенным!" На Манежной площади их встретило полицейское оцепление и ограждение. После этого активисты двинулись по Моховой и дошли до Нового Арбата.
Также значительное количество протестующих собрались вокруг незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая ранее призвала провести сегодняшнее шествие. Её выступление уже закончилось.
Пока мероприятие проходит без задержаний.
Радио Свобода ведёт прямую видеотрансляцию и Live-блог.
Программиста Айдара Губайдуллина, арестованного за акцию 27 июля, теперь обвиняют не в массовых беспорядках, а в покушении на насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.
Следственный комитет предъявил Губайдуллину обвинение в окончательной редакции, но прокуратура его ещё не утвердила. Максимальный срок по предыдущей статье составлял восемь лет, по новой – пять.
25-летний Айдар Губайдуллин был арестован 9 августа. Суд ссылался на кадр из видеозаписи, на котором обвиняемый якобы замахивается в сторону полицейского пластиковой бутылкой.
В Санкт-Петербурге на 72 году жизни скончался художник-нонконформист и поэт Сергей Ковальский. Об этом в фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.
Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде, заниматься живописью и литературой начал в конце 1960-х, публиковался в самиздате. С 1981 года был соорганизатором Товарищества экспериментального изобразительного искусства, организовал турне объединения в США.
В 1991 году был среди основателей центра неформальной культуры Санкт-Петербурга — арт-центра "Пушкинская, 10".
Сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Егора Жукова – студента, ставшего одним из обвиняемых по "московскому делу" о массовых беспорядках. Как пишет "Новая газета", в момент обыска родителей Жукова не было дома, а адвокаты находились на следственных действиях в изоляторе.
В квартире находились бабушка и несовершеннолетний ребёнок.
Накануне Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала 21-летнего студента Высшей школы экономики Жукова.
По словам адвоката Ильи Новикова, 10 видеороликов будут проверять на экстремизм. На блог Жукова подписано 140 тысяч человек, а самое популярное видео собрало более 700 тысяч просмотров. Новиков утверждает, что у следствия "ничего нет" на блогера по делу о беспорядках.
В Москве в субботу вышла на свободу после нескольких административных арестов незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина.
У ворот спецприёмника её встретили соратники и журналисты.
Галямина провела под арестом более 30 суток. Она была задержана после акции протеста 27 июля в центре Москвы. Суд назначил ей 10 суток ареста по обвинению в организации несогласованного митинга. Срок ареста ещё не истёк, когда 6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток, признав виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Из спецприёмника политик вышла 21 августа, однако тут же снова была задержана. На следующий день суд назначил ей ещё 10 суток ареста, вновь обвинив в организации публичного мероприятия без уведомления.
Галямина считает своё преследование политически мотивированным. 22 августа на вопрос суда, где она работает, Юлия Галямина ответила: "В спецприёмнике".
В Лос-Анджелесе на 69-м году жизни скончался трёхкратный обладатель Дневной премии "Эмми" Гордон Брэссак, сообщил в твиттере его сын Джеймс.
Российскому зрителю Брэссак больше всего известен как сценарист эпизодов мультсериалов студии Disney "Чёрный плащ", Стивена Спилберга "Пинки и Брейн" и "Приключения мультяшек".
В центре Москвы в эту субботу запланирована очередная акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. Провести её призвала незарегистрированный депутат и юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Накануне прокуратура вынесла ей представление о незаконности шествия.
Присоединиться к акции также намерены члены незарегистрированной Либертарианской партии, которым власти Москвы отказали в согласовании шествия 31 августа.
По данным "Новой газеты", уже с утра полицейские начали выборочно досматривать людей у станции метро "Чистые пруды". Туда подогнали автозаки и спецмашины с камерами.
Также на Бульварном кольце небольшими группами выставлены машины коммунальных служб.
Незарегистрированная партия "Другая Россия" сообщает о задержании двух своих активистов, которые пытались вывесить баннер "Свободу собраний всегда и везде!" на здании департамента региональной безопасности Москвы. Дмитрия Андрианова и Сергея Семёнова увезли в отделение полиции.
Накануне в твиттере "МБХ медиа" появилась фотография двух полицейских машин, оснащённых водомётами. Вечером в пятницу они приехали на Пушкинскую площадь. Пользователи социальных сетей отмечают, что ранее на акциях протеста в Москве водомёты не применялись. С утра на площади дежурят несколько автозаков.
Акции оппозиции за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек.
Российский космонавт Алексей Овчинин смог включить робота Фёдора, который 29 августа прибыл на Международную космическую станцию, только с 15-й попытки. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на переговоры Овчинина с Центром управления полётами.
Робот не реагировал на нажатие кнопки включения. "Может, по ней молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта", – запросил Овчинин у специалистов на Земле. Они порекомендовали поменять Фёдору аккумуляторные батареи, но в этот момент робот заработал. "Я включил его. Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", – цитирует агентство космонавта.
После этого робот принял участие в эксперименте на орбите. Один космонавт управлял его движениями через экзоскелет, другой подавал ему отвёртку, гаечные ключи и электрические соединители.
В чём практическая или научная польза от этих экспериментов, РИА "Новости" не уточняют.
В Одессе несколько сотен человек вышли в эту субботу на согласованный с правоохранительными органами ЛГБТ-парад "Марш равенства". Как сообщает украинская служба Радио Свобода, к акции присоединились представители шести иностранных посольств.
Участники шествия развернули радужный баннер длиной более десяти метров.
В акцию попытались вмешаться противники ЛГБТ. Одна из них развернула плакат с надписью "Гомосексуализм – не приговор, выход есть". Участники шествия на выкрики оппонентов отвечали: "Наша позиция – это свобода. Одесса свободный город".
Нескольких противников акции задержала полиция.
В Москве проходит акция за честные выборы в Мосгордуму, участники которой также требуют освободить политических заключённых и прекратить силовое подавление протестов.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, у памятника Грибоедову собралось, по разным оценкам, от несколько сотен до нескольких тысяч человек. Они начали движение по запланированному маршруту. Многие протестующие уже дошли до Пушкинской площади. Полиция более часа не вмешивается в ход акции и никого не задерживает, но уже начала требовать от собравшихся разойтись.
Мероприятие, заявленное в формате шествия по Бульварному кольцу, не согласовано с городскими властями. Провести его призвала соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Она участвует в акции.
К шествию также присоединились активисты, выступающие против домашнего насилия и в защиту сестёр Хачатурян. "Марш сестёр", который они хотели провести в этот день, городские власти провести не разрешили. На Пушкинской площади произошла потасовка, когда неизвестный активист попытался вырвать у феминисток плакат.
Ещё до начала акции у памятников Пушкину и Грибоедову в центре Москвы проходили одиночные пикеты. Активисты, в частности, требовали освободить обвиняемых по так называемому "московскому делу" о массовых беспорядках и нападении на представителей власти.
Радио Свобода ведёт прямую видеотрансляцию из центра Москвы. Читайте также наш Live-блог, посвящённый сегодняшней акции
Возле нескольких площадей, через которые движется шествие, стоят автозаки и машины коммунальных служб, а вчера на Пушкинской площади видели водомёты.
Параллельно с акцией на проспекте Сахарова проходит организованный при поддержке городских властей фестиваль "PRO Лето". Как сообщает телеканал "Дождь", люди туда собираются организованными группами. Некоторые из них рассказывают и жалуются, что приехали на мероприятие по распоряжению начальства.
"Медиазона" сообщает, что на её корреспондента у метро Красные ворота попытался напасть человек с табличкой, собиравший "молодёжь" для участия в фестивале.
Администрация президента США Дональда Трампа прекратит предоставление безвизового въезда для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Об этом сообщает газета The Guam Daily Post со ссылкой на представителя Марианских островов в Конгрессе Григорио Саблана.
Гуам и Северные Марианские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США. На территории островов расположены морские курорты, популярные у жителей Восточной Азии, в том числе Японии и Южной Кореи. Безвизовый въезд для граждан России на острова был открыт в 2012 году. По данным The Guam Daily Post, до недавнего времени острова посещали несколько тысяч граждан России в месяц. Курорт популярен у обеспеченных жителей Дальнего Востока. На Гуаме также расположена крупнейшая в регионе военная база США.
Граждане остальных стран, которым разрешено посещать территории без визы, смогут делать это и дальше, отмечает газета. Их пребывание на территориях не рассматривается администрацией Трампа как рискованное.
Военный судья США установил 11 января 2021 года как дату начала судебного процесса против предполагаемых организаторов террористических атак 11 сентября 2001 года. По делу проходят пять человек во главе с главным обвиняемым – Халидом Шейхом Мохаммедом.
Террористические акты 11 сентября 2001 года – серия четырех скоординированных атак, в которых использовались угнанные террористами гражданскими самолеты, в результате которых погибло почти 3000 человек. В результате этих нападений были разрушены так называемые "Близнецы" – два 110-этажных небоскреба в деловой части Манхэттена, а также часть здания Пентагона – Министерства обороны США. Теракты 11 сентября заставили США переосмыслить свои внешнеполитические приоритеты и вложить огромные средства в борьбу с радикальным терроризмом.
Предполагаемый организатор нападений – Халид Шейх Мохаммед и его четверо сообщников обвиняются в военных преступлениях, караемых смертной казнью. Суть обвинений сводится к тому, что они разработали план террористических атак и оказали решающую материальную помощь 19 угонщикам четырех авиалайнеров "Боинг", которые врезались на них в здания в центре Нью-Йорка и Вашингтона. Четвертый самолет потерпел крушение в сельской местности в штате Пенсильвания, предположительно после того как пассажиры оказали сопротивление террористам.
По этому делу были уже проведены десятки досудебных слушаний. Адвокаты прилетают в Гуантанамо для слушаний, которые обычно длятся несколько дней.
Сложный процессуальный характер разбирательства в сочетании с материально-техническими проблемами привел к многократным задержкам.
На сентябрь запланированы слушания, на которых адвокаты обвиняемых попытаются аннулировать признания своих клиентов, сделанных агентам ФБР в 2006 году. Адвокаты утверждают, что эти признания были получены жесткими методами в ходе допросов, проведенных ЦРУ в первые дни содержания под стражей. Все пятеро обвиняемых были задержаны в Пакистане в 2002 и 2003 годах.
Несмотря на распоряжение судьи Шейна Коэна, некоторые юристы считают эту дату начала судебного процесса нереалистичной по причине огромного объема предварительной работы, которую следует проделать. В списке назначенных судьей предварительных условий для начала процесса – передача органами правосудия США документов и доказательств адвокатам обвиняемых. Вдобавок адвокаты обвиняемых считают, что военная база Гуантанамо на Кубе, где содержатся их подзащитные, не приспособлена для судебного разбирательства такого масштаба.
В июле The Wall Street Journal сообщил, что Мохаммед готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к терактам. В обмен на показания он просит власти США не требовать для него смертной казни.
Из почти 800 человек, отправленных в Гуантанамо в президентство Джорджа Буша, в настоящее время там остаются 40. В июне Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию заключенного из Йемена, который содержался без предъявления обвинения в Гуантанамо более 17 лет.
Расследование дела в отношении Пола Уилана, гражданина США, обвиняемого в России в шпионаже, "практически завершено". Как заявил адвокат Владимир Жеребенков, в пятницу, 30 августа, следователь предъявил Уилану обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката, Уилан не признаёт себя виновным.
Адвокат отметил, что пока не знает точного объёма материалов дела, которые должны быть изучены им, но предполагает, что на ознакомление понадобится не менее полутора-двух месяцев.
Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства – Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.
Неделей ранее посольство США в России заявило, что здоровье Пола Уилана, содержащегося в следственном изоляторе "Лефортово", находится под угрозой. По данным дипмиссии, руководство СИЗО отказывается представить медицинские документы или разрешить проведение независимого медосмотра. Посольство призвало отпустить американца домой, чтобы тот смог "получить надлежащую медпомощь".
23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.
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