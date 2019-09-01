А что, так можно было? В Cети обсуждают шествие без арестов

Ожидания перед оппозиционной демонстрацией в Москве 31 августа были такие же, как и перед предыдущими. Люди готовились к арестам и задержаниям. И то, что они видели накануне демонстрации, давало для этого все основания:

Но мрачные ожидания, как ни удивительно, не сбылись.

Кирилл Шулика

Несогласованная акция в центре Москвы проходит по белорусскому сценарию, то есть ближе к выборам без задержаний, пустили даже Соболь, не стали катать между отделениями полиции. Несколько тысяч человек - это много. Меньше, чем было, но протест - это не только улица, но и еще куча всяких активностей от выборов до художественных акций, поэтому протест никуда не делся. Надеюсь, что он перейдет в формат "умного голосования" через неделю. Но главный итог лета в сфере уличных акций - уже нет разницы, акция согласованная или нет. Люди перестали бояться. Тут власть своими действиями мэрии по согласовани\ю (чаще несогласованию) акций сама себя загнала в тупик.

А так понятно, почему люди на акцию не пошли. Ведь если сегодня задержат и закроют на сутки, то ни в выборах не поучаствовать, ни наблюдателями поработать. В конце концов, выборы раз в году, а на улицу выходить можно существенно чаще. Вот сегодня еще Явлинский вышел и музыкант Петр Налич.

Явлинский, справедливости ради, выходил на демонстрацию и в прошлый раз.

Нельзя сказать, чтобы власти оставили людей в покое. Они постоянно как бы намекали, что аресты могут начаться в любую минуту.

(на фото бывший командир киевского «Беркута» Кусюк, принимавший участие в разгоне предыдущих московских демонстраций)

Но задержания так и не начались.

Леонид Гозман

Самым удивительным сегодня был момент, когда они сначала окружили площадь космонавтами и стали требовать покинуть площадь, а потом, вдруг, космонавтов увели и отогнали бОльшую часть автозаков. Кто и кому дал приказ? Молчит наука!

Оксана Омарова

Вот они судорожно оцепили площадь, никого не выпускали. Постояли 20 мин... сели в автобусы и уехали 0_о

Александр Морозов

Несанкционированное шествие по бульварам 31 августа. Неизвестные политические силы взяли под контроль Росгвардию, которая - "посветив" дорогостоящими водометами - снялась и ушла.

После чего оказалось, что 31-й статья Конституции может быть реализована без сломанных ног и избиения женщин.

Люди спокойно прошли по бульварам и, как ни поразительно, никто им не мешал.

Ната Нанунна

У памятника показалось, что очень мало людей собралось... а когда пошли по бульварам, оказалось какое-то неисчислимое количество Граждан! Такой кайф идти среди осознанных Граждан, не с купленными мэрией бюджетниками, а с умными и честными людьми, понимающими, что на самом деле происходит!!! Спасибо вышедшим за себя и за того парня!!!

Радость и удивление — две главные эмоции участников субботней демонстрации. Радость спокойно реализовывать своё конституционное право вместе со своими единомышленниками и удивление от того, что так тоже, оказывается, бывает.

Владислав Наганов

Люди идут. Тихо. Мирно. Спокойно. Кому они мешают? Кому раньше мешали? Почему на них нападали преступники в масках и избивали, захватывали, удерживали?

Илья Варламов

В Москве сегодня произошло немыслимое — митингующие и Росгвардия смогли мирно сосуществовать в рамках несогласованного шествия по бульварам. Больших акций, посвящённых недопуску оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы и последующим за этим арестам, не было почти месяц, с 10 августа, и за это время несколько кандидатов успели отсидеть по одному или даже несколько подряд административных арестов за призыв к несанкционированным акциям. Казалось, что и сегодняшняя акция пойдёт по тому же сценарию, что и предыдущие, но что-то пошло не так…

Как и в прошлые разы, митингующие намеревались пройти по столичным бульварам, сегодня — от Чистых прудов к Пушкинской площади. И если в конце июля полицейские и росгвардейцы всячески этому противодействовали, задерживая участников акции, освещающих её журналистов и случайных прохожих, бизнесменам рекомендовали не открывать заведения, а в районе постоянно глушился интернет, то в этот раз практически ничего этого не было. Оказалось, что мирно собравшиеся граждане, которых полиция насчитала 750 человек, а журналисты — несколько тысяч, могут спокойно пройти по тротуарам, не мешая движению ни автомобилей, ни других пешеходов.

После окончания заявленной части акции на Пушкинской площади протестующие стали расходиться, и часть из них направилась на уже ставшую традиционной прогулку по центру Москвы. Кто-то пошёл переулками к кремлю, минуя Петровку, 38, кто-то отправился на Новый Арбат, а кто-то на Садовое кольцо. Правоохранители только держали оцепление в районах, в которые они не намеревались пропускать участников акции, например, на Манежной площади, но не старались никого задерживать и даже не призывали расходиться в связи с несогласованностью акции или помехами в движении пешеходам — это раздавалось из мегафонов на прошлых шествиях.

За весь день в Москве в связи с акцией не был задержан ни один человек, а самый серьёзный инцидент — небольшая потасовка между участниками шествия из-за баннера в поддержку сестёр Хачатурян. Из политиков на бульварах появились Любовь Соболь, Григорий Явлинский и Илья Азар. Недавно освободившийся Алексей Навальный в этот раз на акцию не пришёл, сказав, что не хочет, чтобы его задержали за неделю до выборов.

Полиции на заметку — если не винтить людей по беспределу, то завтра никто не будет обсуждать митинг. Не будет ни статей, ни вопросов, ни пикетов. Это к слову о том, кто эскалирует ситуацию. Вот прошли сегодня люди по Москве, и что случилось? Небо упало на землю? Вроде нет...

Марат Гельман

ну что, как это в бизнесе называют? win-win, обе стороны выиграли? Общество отстояло право на мирный протест (несмотря на предыдущие винтилово, не побоялись). Власть повела себя цивилизованно, и тоже не побоялась выглядеть слабой. На самом деле проявила силу и выдержку.

Понятно, что это всего лишь итоги сегодняшнего дня. Яшин и Гудков в тюрьме, политические дела шьют, но с сегодняшней позиции надо и эти дела решить. Сегодняшний день показал, что беспорядки были только те, что инициированы Росгвардией.

Я так вдвойне рад. Во-первых, провел день с детьми на море в полной неге и могу не стесняться этого (а то вот, мол, там москвичей бьют, а ты тут ракушки собираешь). Во-вторых, я хотел бы, чтобы во власти, у них внутри, победило либеральное крыло. Сегодняшний день дал им серьезные аргументы в споре с силовиками.

Единственной напряженной сценой дня стало изгнание с шествия корреспондента телеканала "Россия".

Разумеется, возник и вопрос о том, почему вдруг полиция именно в эту субботу оставила демонстрантов в покое.

Николай Травкин

Политологи умный вид строят и версии высказывают, почему сегодня полицейские никого не били. Да потому что начальнику их начальника вчера вечером кто то подсунул почитать "Письма тётеньке"…

«А второе нынешнее правило: не стеснять действий, кои бесспорно человеческому естеству свойственны. Как например: пить чай с филипповскими калачами, ХОДИТЬ ПО УЛИЦЕ, даже не имея уважительных для передвижения причин, и т. п. А так как мы с вами именно только такие действия и совершали, то НИКТО НАС В БАРАНИЙ РОГ И НЕ СОГНУЛ: ПУСКАЙ ГУЛЯЮТ.» - "Письма тётеньке", М.Е.Салтыков-Щедрин, 1882г.

Юрий Хавкин

Просто план на август уже выполнен. Последний день месяца в зачет не входит

Иван Бабицкий

По случаю сегодняшнего несогласованного шествия, которое перед самыми выборами не решились разгонять, вспомнились некоторые недавние разговоры.

«Умеренные» либерально настроенные ораторы периодически начинают ругать «радикальных»: Вот зачем вы всё время так неконструктивно протестуете и нарушаете, власть же готова идти навстречу, предлагает нам в депутаты прекрасную Федермессер и похожую на человека Касамару вместо обычных образин, и митинги разрешает даже на проспекте Сахарова проводить, почти в центре... Так нет же, вам бы только против власти любой ценой, и приличных кандидатов выплёвываете, какое-то «умное голосование» придумали, и на Сахарова не хотите, а подставляете людей под аресты.

Комизм этой риторики очевиден не всем, но суть его проста. Друзья, вам именно и только потому и предлагают проспект Сахарова, что есть десять тысяч «радикалов», которые в случае полной несговорчивости мэрии готовы выйти на несанкционированную акцию в центре - если бы их не было, митинговали бы вы дисциплинированно в Капотне. И Федермессер и Касамару вам предложили потому, что против обычной образины люди могут и за коммуниста проголосовать, на радость страшному Навальному. За Касамару голосуйте, если вам так нравится, и на Сахарова ходите - а «радикалам» скажите спасибо за такую возможность вместо того, чтобы ругать. Без них ели бы вы, что дают - а давали бы сами знаете, что.

При этом, конечно, многим признающим это обидно, что таких полезных радикальных граждан при всей пользе нельзя вовремя остановить, нажав кнопку. Но это уже как если бы безбилетники в трамвае ругались, что и останавливается он не там, где им нужно, и остальные зря за билеты платят. Только настоящие безбилетники понимают, что если бы было иначе - то и трамвай бы никакой не ходил, а любители системного либерализма и диалога с властью - почему-то нет.

Алексей Карпов

Без винтилова эти протесты куда быстрее сойдут на нет, до них дошло наконец-то.

Ранее повинченные, кстати, как сидели, так и сидят.

Аббас Галлямов

Думаю, сегодняшний либерализм властей по отношению к протестующим связан с нежеланием злить их. До Кремля дошло, что через неделю выборы и возмущённые люди обязательно придут на участки, чтобы выразить свои эмоции.

А если возмущения не будет, то есть шанс, что многие останутся дома.

Сторонники Навального приписывают эту заслугу ему и его «умному голосованию».

Оксана Баулина

в москве сегодня не избивали и не задерживали мирных людей. звучит почти как сенсация, и все шутят «а что, так можно было?».

я, конечно, не умею читать чужие мысли, но у меня есть ощущение, что сегодняшний «неразгон» — это следствие того, что в мэрии и апэшечке ощутимо напряглись из-за «умного голосования». дубинки, запугивания и уголовки чо-то не сработали, и они решили дополнительно не злить москвичей хотя бы за неделю до дня голосования. дескать: пусть сегодня спокойно погуляют, выпустят пар — авось в следующее воскресенье на избирательные участки не придут, и мы на своих бюджетниках и надомниках спокойно сфальсифицируем все, что нам надо.

знаете, я очень не люблю патерналистские метафоры, когда взаимодействие граждан и государства сравнивают с отношениями в семье. но тут собянин и его мэрия ведут себя точь-в-точь, как шкодливый семиклассник, который всю четверть прогуливал математику и историю, дрался сменкой, отнимал у младшеклассников деньги на обеды, тырил сникерсы в супермаркете, курил в туалете и выбивал окна, а за неделю до родительского собрания внезапно стал изображать паиньку и лапочку. и все такие умиляются: мальчик за ум взялся, дадим ему еще один шанс.

но в нашем случае умиляться не надо. «наш мальчик» за ум не взялся, а лихорадочно придумывает, как ему сохранить контроль над почти ТРЕМЯ ТРИЛЛИОНАМИ московского бюджета (который утверждает мосгордума): уже и соцработникам разнарядки выдал, сколько должно быть надомников (очень много, иначе увольнения), и пенсию 1,6 млн избирателям-пенсионерам внезапно повысил.

понимаете, «умное голосование» УЖЕ привело к тому, что сегодня людей не винтили и не избивали. протестного, консолидированного голосования действительно боятся собянин и апэшечка.

Что же будет дальше? На этот счёт, как всегда, есть очень разные мнения.

Антон Красовский

Позавчера сотрудники «Дождя» предупреждали своих зрителей: «В Москву завезли водометы, берите зонты и дождевики». И те 800 человек, которые были и придут еще, как <дураки>, ходили по солнечной Москве в плащах. Впервые за этот цикл протестов полиция никого не трогала, и это протестующих даже обидело. «Как так? Мы же вот! Бейте нас». Но всем на них было <наплевать> – и начальству, и силовикам, и людям. То, о чем любой вменяемый человек говорил сразу, свершилось. Если манифестантов не <бить> дубинками, они поскучают и разойдутся. И больше не придут. Ибо когда дубинками – это героическое восстание, а по бульварам с красивыми лицами – это унылое говно.

Подозреваю, что такими темпами сами выборы в Мосгордуму пройдут незамеченными. Как впрочем, и произошло бы, если б не совместная работа Навального и силовиков.

Эль Мюрид

Последний протестный марш перед днем голосования прошел в Москве. На него пришли на порядок меньше людей, чем было на пике митинговой активности несколько недель назад. Что в целом было понятно уже после масштабного выхода на Сахарова. Повод для выхода исчерпан. Власть продемонстрировала, что идти ни на какие компромиссы не готова (впрочем, это как раз входило в уравнение, удивительно было бы что-либо иное). Противоречия не разрешены и нет механизма для их разрешения. А значит, они продолжат накапливаться.

На самом деле то, что происходит, имеет и положительый аспект. Люди начинают приходить к выводу, что любые формы общения с властью бесполезны. Ни просьбы, ни требования не работают - власть живет в своем собственном пространстве, а потому существует отдельно от остального населения страны. Фактически это означает проседание легитимности власти, группа ее поддержки - классические сервильные 30 поцентов, которые будут поддерживать вообще любую власть. Социум постепенно переходит в "переохлажденное" состояние - внешне стабильное, но появление любого центра кристаллизации буквально рывком переводит переохлажденную систему в качественно иное состояние. В переводе на обычный язык - нарастающее отчуждение людей от путинского режима создает угрозу для последнего в том, что достаточно появиться "Непутину", чтобы он получил внезапную и ничем не объяснимую массовую поддержку. Никаких достоинств, кроме того, что он не Путин, от него не будет требоваться - это, в общем, и есть вполне классическая утрата легитимности, которая формируется прямо у нас на глазах. Другой вопрос, что через очень короткое время от такого "лидера" потребуют более конкретных свидетельств его приемлемости в качестве лидера, и если он их не предъявит, то начнется чехарда микропереворотов и появления новых и новых людей. До тех пор, пока не появится что-то более-менее подходящее, ну, или вся система постепенно уйдет вразнос.

Уже поэтому на месте борцов с мифическим майданом я бы не спешил радоваться тому, что протесты не имеют практического "выхлопа". Он есть. Он скрыт, но он реален, другой вопрос, что его накопление идет постепенно, хотя и достаточно быстрыми темпами. Власть совершенно не зря беспокоится именно о легитимности своего положения - либо на уровне рефлексом, либо даже осознанно она отдает себе отчет в том, что оболваненным, но лояльным населением управлять можно, а вот равнодушным и отстраненным, не ассоциирующим себя с ней - гораздо сложнее. Если вообще возможно. Именно поэтому власть кровно заинтересована в выборах, которые по сути, в данном конкретном случае являются вполне стандартным бандитским приемом "замазывание кровью". Пришел на выборы - обеспечил власти легитимность, взял на себя ответственность за то, что она называется властью. И в этом плане бойкот выборов - осознанный шаг, когда человек отказывается совершать преступление в отношении своего будущего и будущего своих детей, отказывая бандитам в праве называться властью. Практический результат такого ненасильственного сопротивления внешне незаметен, но он есть. Особенно, когда приобретает массовый характер.

Наверное, поэтому Навальный с его "умным голосованием" гораздо менее опасен, чем простой бойкот выборов. Навальный играет по правилам, обеспечивая явку. А это сейчас главное для власти.