В Бранденбурге и Саксонии правые популисты выходят на второе место

В двух федеральных землях на востоке Германии избиратели всё больше поддерживают крайне правую партию "Альтернатива для Германии". Это показали земельные выборы, прошедшие 1 сентября в Саксонии и Бранденбурге.



Разочарование восточных немцев политикой Ангелы Меркель привело к почти трёхкратному росту популярности "Альтернативы для Германии" среди избирателей Саксонии. В этой земле, с населением 3,5 миллиона и общими границами с Польшей и Чехией, правые радикалы получили, по предварительным оценкам, 27 процентов голосов избирателей. Это означает, что "Альтернатива" вышла на второе место. У право-центристской партии Меркель - Христианских демократов - сохраняется первое место, 32 процента голосов. Но пять лет назад эта поддержка составляла почти сорок процентов.



В земле Бранденбург, соседствующей с Берлином и населением в два с половиной миллиона, "Альтернатива для Германии" также добилась второго места. За неё подано 22 процента голосов - в сравнении с 12-тью в 2014-м. Социал-демократическая партия Германии, правящия в земле Бранденбург три десятилетия, получила 27 процентов, что значительно меньше результата предыдущих выборов - в 2014 году 32 процента.

Партия Меркель получила в Бранденбург меньше, чем предсказывали прогнозы - всего 15 процентов, против 23 пять лет назад.



Анализируя предварительные итоги выборах в двух германских землях, издание Politico, пишет о "глубоком расколе" среди электората на востоке Германии. Нынешние результаты голосования "серьёзное предупреждение" Ангеле Меркель и её союзникам на федеральном уровне.

По оценкам "Немецкой волны", нынешние выборы вызвали повышенный интерес, явка значительно больше, чем в 2014 году. В столице Саксонии Дрездене к 14 часам проголосовало больше 60 процентов избирателей.

Ожидается, что переговоры о формировании новых правительств в Саксонии и Бранденбурге будут сложными, так как вероятность сотрудничества большинства партий с "Альтернативой" – маловероятна. Это может означать, что АдГ не сможет войти в правительство ни в Саксонии, ни, в Бранденбурге.