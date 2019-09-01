Биньямин Нетаньяху: "У нас нет потерь, нет даже царапины"

Израильское командование заявило об обстреле противотанковыми ракетами армейской базы и военных автомобилей. Обстрел вёлся с территории Ливана. Израильская сторона в ответ обстреляла территорию на юге Ливана. Агентство Reuters отмечает, что за последнюю неделю растущей напряжённости у границ с Ливаном возросли опасения относительно возможной новой войны. Радикальная группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, долгие годы остаётся военным противником Израиля.
Командование "Хезболлы" заявило об уничтожении израильской военной машины вместе со всеми, кто находился внутри. Израиль настаивает, что среди его военнослужащих нет потерь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, завершающий свою избирательную кампанию и уверенный в победе на выборах, может столкнуться с новыми трудностями в случае начала боевых действий. Однако, как пишет Reuters, из заявлений премьера следует, что ничего чрезвычайного не произошло. Он заявил, что с израильской стороны нет потерь, нет раненых, нет даже ни одной царапины".
Нетаньяху придерживается своего обычного рабочего графика. Перед встречей с прибывшим в Израиль президентом Гондураса, Нетаньяху сделал заявления по вопросам безопасности, причём только на иврите, и отказался отвечать на вопросы журналистов. По его словам, территория Израиля была обстреляна "несколькими противотанковыми ракетами", "Мы ответили миномётным огнём, выпустив 100 снарядов, нанесли удары с воздуха и приняли ряд других мер", цитирует слова израильского премьера агентство Reuters.
В двух федеральных землях на востоке Германии избиратели всё больше поддерживают крайне правую партию "Альтернатива для Германии". Это показали земельные выборы, прошедшие 1 сентября в Саксонии и Бранденбурге.
Разочарование восточных немцев политикой Ангелы Меркель привело к почти трёхкратному росту популярности "Альтернативы для Германии" среди избирателей Саксонии. В этой земле, с населением 3,5 миллиона и общими границами с Польшей и Чехией, правые радикалы получили, по предварительным оценкам, 27 процентов голосов избирателей. Это означает, что "Альтернатива" вышла на второе место. У правоцентристской партии Меркель – Христианских демократов – сохраняется первое место, 32 процента голосов. Но пять лет назад эта поддержка составляла почти 40 процентов.
В земле Бранденбург, соседствующей с Берлином и населением в 2,5 миллиона, "Альтернатива для Германии" также добилась второго места. За неё подано 22 процента голосов – в сравнении с 12 в 2014-м. Социал-демократическая партия Германии, правящая в земле Бранденбург три десятилетия, получила 27 процентов, что значительно меньше результата предыдущих выборов – в 2014 году 32 процента.
Партия Меркель получила в Бранденбурге меньше, чем предсказывали прогнозы, – всего 15 процентов, против 23 пять лет назад.
Анализируя предварительные итоги выборов в двух германских землях, издание Politico, пишет о "глубоком расколе" среди электората на востоке Германии. Нынешние результаты голосования – "серьёзное предупреждение" Ангеле Меркель и её союзникам на федеральном уровне.
По оценкам "Немецкой волны", нынешние выборы вызвали повышенный интерес, явка значительно больше, чем в 2014 году. В столице Саксонии Дрездене к 14 часам проголосовало больше 60 процентов избирателей.
Ожидается, что переговоры о формировании новых правительств в Саксонии и Бранденбурге будут сложными, так как вероятность сотрудничества большинства партий с "Альтернативой" – маловероятна. Это может означать, что АдГ не сможет войти в правительство ни в Саксонии, ни в Бранденбурге.
Студенты Московского физико-технического института вышли в воскресенье с одиночными пикетами в поддержку выпускника вуза Айдара Губайдулина.
Габайдулин – один из арестованных по делу о массовых беспорядках, которые, по версии Следственного комитета России, произошли во время акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. Изначально выпускника МФТИ обвиняли в участии в беспорядках, но позже добавили обвинение в покушении на насилие в отношении представителя власти.
На суде по избранию меры пресечения, который прошёл 9 августа, следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Габайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей в сторону полицейского.
Пикеты в поддержку Габайдулина, которому сейчас 25 лет и который до ареста работал программистом в компании "Сбербанк-технологии", проходят на площади перед одним из корпусов МФТИ.
В столице Польши Варшаве в воскресенье состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом. Перед началом встречи Пенс заявил, что Соединённые Штаты "продолжат поддерживать народ Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая законное право Украины на Крым".
Оба политика ранее приняли участие в мероприятиях в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые проходят в Польше.
Ожидалось, что в Варшаву приедет президент США Дональд Трамп. Была запланирована его встреча с президентом Украины – первая после победы Владимира Зеленского на выборах. Трамп, однако, отменил визит из-за приближения к побережью Флориды урагана "Дориан".
Сила урагана "Дориан", который приближается к побережью американского штата Флорида, достигла наивысшей - пятой - категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 260 километров в час. Таковы данные американских метеорологов.
В настоящее время ураган приближается к побережю Багамских островов, которого, по расчётам, достигнет в воскресенье. Жителям островов Абако в северной части Багам - около 400 тысяч человек - рекомендовано укрыться в убежищах или, во всяком случае, покинуть побережье. Метеорологи опасаются, что ветер и сильнейшие осадки нанесут островам большой ущерб.
Ожидается, что ураган может достигнуть восточного побережья Флориды вечером в понедельник или во вторник. Некоторые модели, однако, указывают на то, что он уйдёт севернее, и под ударом окажутся штаты Джорджия и Южная Каролина. Президент США Дональд Трамп из-за приближения урагана отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него поехал вице-президент Майк Пенс.
В 2018 году ураган четвёртой категории "Майкл" стал причиной гибели 74 человек, более 50 - в США.
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, впавший в кому после того, как его избил сотрудник полиции. Об этом сообщили родственники подростка.
Инцидент между погибшим и полицейским произошёл в середине августа в поселке Локоть Брасовского района. По словам свидетелей, к сидящему в кафе Вахрушину и его друзьям подошёл заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов, который "еле держался на ногах" и до этого весь вечер "цеплялся" к компании. Он вызвал подростка "поговорить на улице", где напал на него и избил. Также Терехов несколько раз ударил пытавшихся вступиться за Вахрушина очевидцев.
Прибывший на место наряд полиции не предпринял никаких действий. Скорая помощь госпитализировала 17-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии.
Позже экспертиза подтвердила, что замначальника ОВД находился в состоянии алкогольного опьянения. По итогам разбирательств Терехова уволили из полиции, против него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. В данный момент Терехов находится в СИЗО.
Участники акций протеста в Гонконге в воскресенье заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга – несмотря на противодействие полиции.
Сам аэропорт по-прежнему принимает и отправляет самолёты, однако подъездные пути к нему перекрыты. Протестующие также перекрыли движение скоростных поездов из города в аэропорт. На одной из станций они сломали турникеты и камеры видеонаблюдения. "Если мы нарушим работу аэропорта, больше людей по всему миру узнают о том, что происходит в Гонконге", – приводит агентство Reuters слова одного из участников акции протеста.
В ряде мест полиция вступала в столкновения с протестующими, несколько человек были арестованы. По социальным сетям разошлась видеозапись избиения полицейскими участников акции протеста в вагоне метро.
К вечеру воскресенья часть протестующих покинула район аэропорта, частично разблокировав его.
Акции протеста в городе продолжаются 13-ю неделю, участники выступают за отзыв законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая и против превращения живущего по британскому праву и на особых условиях Гонконга в обычный китайский город.
Накануне десятки тысяч демонстрантов прошли маршем по улицам города, проигнорировав запрет городских властей. Полиция Гонконга применила водомёты и резиновые пули против демонстрантов.
Корреспондент телеканала РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет с просьбой привлечь члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева к ответственности за "рукоприкладство".
В заявлении Могилевская утверждает, что во время интервью с Мархаевым он и его сопровождающие напали на съёмочную группу и попытались отобрать записывающую аппаратуру. В результате инцидента Могилевская, по её словам, получила вывих руки, а оператор – ушиб.
Как сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ, конфликт с Мархаевым произошёл после того, как съёмочная группа задала чиновнику вопрос о причастности его семьи к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. Ранее эту информацию журналисты якобы получили от местных жителей, после чего выпустили на эту тему сюжет и обратились за комментарием к Мархаеву.
В свою очередь, Мархаев обратился в Мосгорсуд и генеральную прокуратуру с иском о защите чести и достоинства.
В начале августа Вячеслав Мархаев, в прошлом – командир бурятского ОМОНа и заместитель министра внутренних дел Бурятии, выступил с резкой критикой разгона протестных акций в Москве. В своём инстаграме он назвал действия полицейских "неправомерными и профессионально безграмотными".
"То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью, - написал Мархаев, подчеркнув, что вместо организации диалога властями было принято силовое решение, во многих случаях избыточное.
"Страшно, что у граждан страны всё меньше возможностей для выражения своего мнения", - резюмировал чиновник. Большинство подписчиков поддержали его.
По новым данным, семь человек были убиты, более 20 ранены в субботу в двух городах в американском штате Техас в результате стрельбы. Среди раненых трое полицейских, подозреваемый был застрелен полицией у кинотеатра в городе Одесса.
Имя стрелявшего не называется. Известно, что это белый мужчина примерно 30 лет. Он открыл огонь по полицейским, которые пытались остановить его машину. По данным полиции, подозреваемый угнал почтовый фургон, на ехал по шоссе между Одессой и Мидлендом, небольшими городами на западе Техаса.
За восемь месяцев этого года в Соединённых Штатах произошло 25 инцидентов со стрельбой и многочисленными жертвами. Столько же было в прошлом году – за целый год. Несколько недель назад в городе Эль-Пасо в Техасе в супермаркете были убиты 22 человека. Это преступление рассматривается как совершённое на почве ксенофобии. Каковы были мотивы стрелявшего в Одессе и Мидленде, полиция пока не сообщает.
Вице-президент Майк Пенс перед вылетом в Польшу выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что администрация президента "полна решимости работать с лидерами в обеих партиях Конгресса, чтобы принять меры по борьбе с массовым насилием" в США. Демократы ранее критиковали республиканцев и администрацию Дональда Трампа за отказ обсуждать существенное ужесточение правил приобретения оружия.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился накануне в Варшаве с председателем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.
Об этом сообщил Болтон в твиттере, разместив фотографию участников встречи. "Я очень рад начать разговор с моими польскими, украинскими и белорусскими коллегами в Варшаве. Мы разделяем опасения по поводу стабильности в регионе и стремимся к укреплению суверенитета и безопасности наших стран", – написал советник Дональда Трампа. Другие подробности переговоров не сообщаются.
Ранее на этой неделе Болтон посетил Киев и Минск, где встретился с президентами Украины и Белоруссии. Особое внимание привлёк визит высокопоставленного американского представителя в Белоруссию – первый подобный визит за два десятилетия.
Встречу с Засем многие комментаторы рассматривают как продолжение начатого в Минске диалога. Белорусский представитель ранее провёл отдельные переговоры с польскими коллегами. Согласно сообщению польского Совета безопасности, беседы касались вопросов двусторонних отношений и региональной ситуации безопасности, – сообщает "Белсат".
Соединённые Штаты нанесли в субботу удар по объекту на севере Сирии, связанному, как утверждается, с террористической группировкой "Аль-Каида" в Сирии.
Как говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США, удар был направлен против руководства "Аль-Каиды" в Сирии, которое стоит за "нападениями, ставящими под угрозу американских граждан, наших партнёров и мирных жителей". В заявлении не уточняется, был ли нанесён ракетный или бомбовый удар.
Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, утверждает, что в результате удара были убиты около 40 человек, в том числе лидеры группировки, связанной с "Аль-Каидой". По всей видимости, речь идёт о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической в России и США). Она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб – это единственная территория к западу от Евфрата, неподконтрольная правительству Башара Асада. Удар США был нанесён по объекту на севере Идлиба.
Министерство обороны России осудило американский удар по Идлибу. В его заявлении говорится, что "в населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", а сам удар был нанесён без предварительного уведомления России и Турции. Сами российские военные заявляют, что поддерживают в Идлибе режим перемирия – после крупной операции войск Асада при поддержке России, в результате которой сирийские правительственные войска заняли ряд населённых пунктов.
Американские военные в Сирии крайне редко наносят удары по целям к западу от Евфрата.
В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. В центре Варшавы на церемонии с участием польских военных собрались лидеры ряда государств, в том числе президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Германии Ангела Меркель. Соединённые Штаты представлял вице-президент Майк Пенс. Присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин приглашён не был.
Президент Польши в своём выступлении провёл параллели между событиями 80-летней давности и современностью. По его словам, "должно быть очевидно, что любой вид военной агрессии будет
встречен сильным, мощным, решительным ответом". В качестве примера агрессии в современном мире он привёл действия России в Крыму и на востоке Украины, а также против Грузии.
Вице-президент США также выступил с речью, отметив роль Польши в победе над нацизмом.
Памятные церемонии начались ранним утром в городе Велюнь, жители которого были в числе первых жертв войны. Ранним утром 1 сентября 1939 года немецкая авиация осуществила бомбардировку города, погибли более тысячи человек.
Президент Германии на траурном митинге в Велюни признал ответственность Германии за развязывание Второй мировой войны и попросил прощения у жертв войны и нацистского террора в Польше. "Мы не забудем и будем нести ответственность, которую возложила на нас наша история", – сказал Штайнмайер.
Президент Польши Анджей Дуда на той же церемонии назвал нападение Германии на Польшу "военным преступлением" и "варварским актом". Он осудил и Советский Союз, заявив, что его тогдашний руководитель Иосиф Сталин вступил в сговор с Адольфом Гитлером, чтобы уничтожить Польшу. Дуда поблагодарил Штайнмайера за его слова, сказав, что сегодняшняя церемония "войдёт в историю польско-германской дружбы".
Президент США Дональд Трамп отказался от приезда в Варшаву в последний момент из-за приближения к побережью Соединённых Штатов мощного урагана.
Сегодня 15-я годовщина захвата заложников в школе города Беслан в Северной Осетии. В заложники были захвачены около 1100 человек – школьники, их родители и учителя, участники линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев, террористы требовали вывода российских войск из Чечни.
3 сентября начался штурм здания школы. В результате хаотичного штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане, таким образом, стал самым кровопролитным за всю современную историю России.
По официальным данным, были убиты все захватившие здание террористы, кроме одного. Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорён к пожизненному заключению.
Обстоятельства захвата заложников и в особенности – начала штурма по-прежнему вызывают вопросы. По официальной версии, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатомётов.
Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.
Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
В городе 1 сентября начались траурные мероприятия. У разрушенного здания спортзала, которое превращено в мемориал, как и каждый год, собрались родственники погибших и бывшие заложники.
В британских городах 31 августа прошли акции протеста против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить на пять недель работу парламента. В преддверии выхода страны из Евросоюза. Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста, сообщает Би-би-си.
После протестов у резиденции премьер-министра и здания парламента демонстранты направились к Букингемскому дворцу. Некоторые из них выражали недовольство решением королевы дать Джонсону согласие на приостановку работы парламента.
Против решения Бориса Джонсона выступили не только лейбористы, но и некоторые депутаты Консервативной партии. Они не разделяют позиции своего лидера, который допускает вероятность "жёсткого Брекзита", то есть выхода из Евросоюза без соглашения. Критики Джонсона считают, что премьер пошёл на такой шаг, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Брекзита. Предыдущий премьер-министр, Тереза Мэй, не сумела убедить парламент в необходимости принять проект договора с ЕС. Голосование в парламенте – после горячих дебатов проваливалось трижды, что во многом определило отставку Мэй в июле 2019 года.
Приостановка работы парламента перед ежегодной речью королевы не нарушает закона и не означает, что парламент распущен.
Министр энергетики США Рик Перри, находящийся в Варшаве, заявил 31 августа, что, по всей вероятности, Вашингтон продолжит санкционное давление на Россию в связи с аннексией Крыма, который, как подчеркнул американский министр, принадлежит Украине.
Перри выступил с этим заявлением на встрече с польским и украинским лидерами, которая состоялась 31 августа в Варшаве.
Международные санкции против России были введены после российского вооружённого вмешательства на востоке Украины в конце февраля 2014 года. Санкции ввели Соединённые Штаты, Европейский союз и ряд других государств и международных организаций.
Украина, Польша и США заключили соглашение о сотрудничестве в области энергетической безопасности. 31 августа его подписали в Варшаве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, уполномоченный польского правительства по энергетической инфраструктуре Пётр Наимский и министр энергетики США Рик Перри.
Наимский заявил о намерении Польши с 2021 года поставлять Украине 6 миллиардов кубометров газа. Такая возможность появится после расширения терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце и постройки газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией, сообщили украинские СМИ. Пётр Наимский сообщил, что в настоящее время Польша может поставлять Украине полтора миллиарда кубометров газа в год.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от российских поставок имеет не только экономические, но и политические последствия. Поэтому Украина стремится получить доступ к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США.
Министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что США помогают Польше снизить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья.
Несколько показателей газовой статистики Украины:
В Москве завершился обыск в квартире Егора Жукова, 21-летнего студента Высшей школы экономики, обвиняемого по делу о так называемых массовых беспорядках. Об окончании обыска сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
При обыске у Жукова изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией самого студента и его курсовой работой, рубашка, либертарианский флаг.
Как сообщалось ранее, обыск в квартире Жукова начался около полудня. В это время дома находилась 83-летняя бабушка и 13-летний младший брат арестованного. Адвокатов при обыске не было, они находились в СИЗО, где содержится Жуков.
Накануне Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала Егора Жукова. По словам адвоката Ильи Новикова, 10 роликов будут проверены на "экстремизм". Адвокат заявляет, что у следователей нет никаких доказательств вины арестованного студента.
Егор Жуков после акции 27 июля выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у него проводился первый обыск, после которого он был арестован на два месяца.
В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Жуков якобы "делал жесты направо" и таким образом управлял толпой. Вину студент отрицает. Как отметил Илья Новиков, на видеозаписях с акции у Мосгордумы нет ни одного эпизода, где Жуков ведёт себя агрессивно.
Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару. Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.
В рамках 76-го Международного кинофестиваля в Венеции в официальной внеконкурсной программе состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни "Гражданин Х" о бизнесмене и политическом деятеле Михаиле Ходорковском. Гибни – знаменитый режиссер, лауреат премии "Оскар", по мнению журнала Esquire, "важнейший современный документалист". В названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Длящийся два с небольшим часа "Гражданин Х" – история России с распада Советского Союза по сегодняшний день через биографию Ходорковского, интервью с которым стало основой фильма. Среди других участников, делящихся своими соображениями о судьбе и деятельности Ходорковского, – медиаменеджер Дерк Сауер, бывший главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова, один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин, журналисты Аркадий Островский и Мартин Сиксмит, а также умерший в феврале медиаменеджер Игорь Малашенко, памяти которого посвящен "Гражданин Х".
"История Ходорковского позволяет разобраться, как функционирует власть в России", – поясняет режиссёр. Чтобы лучше понять запутанный политический контекст, во время подготовки к съемкам Гибни прочитал много книг, среди них – "Ничто не правда. Все возможно" Питера Померанцева, "Изобретение России" Аркадия Островского, "Путинская нефть" Мартина Сиксмита и "Олигархи" Дэвида Хоффмана.
"После распада Советского Союза возникли вакуум и желание чего-то нового без понимания, что же это такое. Предпринимателям это дало возможность воспользоваться положением и заключить сомнительные сделки, казавшиеся тогда хорошей идеей. Мне кажется интересным то, что бизнесмены предпочитали верить, что они отделены от политики; только вот никакого бизнеса не было бы без доступа к политическому процессу, манипуляции им. Если американцы хотят знать, как всё может стать плохо, когда бизнес определяет политику, то всё, что им нужно сделать, – взглянуть на Россию девяностых", – рассказывает режиссер.
Гибни прослеживает, как Ходорковскому удалось стать богатейшим бизнесменом в России, отдельно останавливается на президентских выборах 1996 года, наконец, подробно показывает второе дело ЮКОСа. В фильме используется много архивного материала – от рекламы ваучерной приватизации, отрывков из сатирического шоу "Куклы" и встречи Владимира Путина с родственниками моряков затонувшего "Курска" до интервью с "Бошировым" и "Петровым".
Михаил Ходорковский комментирует выбранные режиссером отрывки. "Добиться от него этого было непросто. Ходорковский не любит смотреть назад, только вперед. Он обладает необыкновенным талантом анализировать события и ключевых персонажей – в частности, Путина, – и продемонстрировал прямоту в разговоре об определенных моментах из своего прошлого". Хронологически фильм завершается признанием нежелательной организацией "Открытой России", попытками Ходорковского заниматься активной деятельностью из Лондона и президентскими выборами 2018 года, которые Алекс Гибни и его собеседники называют "электоральным театром": "Дебаты ограничены, диссиденты арестованы, пусть порой и ненадолго. Выборы проводятся с крикливыми дебатами, чтобы показать реальность процедуры, но она таковой не является".
Для Гибни фигура Ходорковского и его путь из олигархов в политические диссиденты интересны своими противоречиями: "Ходорковский может преследовать собственные интересы, возможно, его единственное желание – вернуться ко власти в России. И в то же время я потрясен его идеализмом. Его стойкость поразительна, она вдохновляет. В конце концов, этот человек, который объявлял в тюрьме сухую и обычную голодовку, зная, какая из них нужна для достижения поставленной цели. После хаоса девяностых едва ли русские когда-либо изберут олигарха. Тем не менее можно только восхищаться тем, что он видит свою миссию в том, чтобы вернуться и сыграть роль в трансформации России по направлению к демократии. Я нахожу сходство с главным героем "Бешеного быка". Энергичный небезупречный персонаж, боец, ты начинаешь увлекаться им. Надеюсь, что фильм смог запечатлеть эту двойственность".
В Москве шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму закончилось митингом на Пушкинской площади. Её на некоторое время оцепляла Росгвардия.
Через громкоговорители сотрудники правоохранительных органов напоминают собравшимся о том, что мероприятие не было согласовано с городскими властями. На площади всё ещё остаются десятки участников акции.
На протяжении трёх часов полицейские не задерживали протестующих, которые шли по Бульварному кольцу, а затем разделились на несколько групп. Одни с Пушкинской двинулись по центральным улицам, другие остались на площади. Активисты растянули большой баннер в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний.
Также на Пушкинской площади выступила с речью незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая ранее призвала провести шествие по Бульварному кольцу. По окончании своего выступления юрист Фонда борьбы с коррупцией поблагодарила своих сторонников и покинула митинг.
Протесты с требованием допустить до выборов Мосгордуму независимых кандидатов продолжаются более месяца. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Оно вызвало резкую критику со стороны оппозиции, правозащитников и деятелей культуры.
Радио Свобода ведёт прямое включение из центра Москвы
Полиция Гонконга применила водомёты и резиновые пули против демонстрантов в субботу. Десятки тысяч демонстрантов прошли маршем по улицам города, проигнорировав запрет городских властей. Накануне в городе были арестованы несколько продемократических активистов и законодателей, сообщает Би-би-си.
Акции протеста в городе продолжаются 13-ю неделю, участники выступают за отзыв законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая и против превращения живущего по британскому праву и на особых условиях Гонконга в типичный китайский город.
В субботу протестующие выстроили баррикады в центре города и сопротивлялись разгону спецназом с помощью коктейлей Молотова. Полиция применяет против них гранаты со слезоточивым газом, передаёт CNN. Несколько участников были задержаны. Несмотря на выставленные правоохранительными органами ограждения у ключевых зданий администрации города, протестующим удалось атаковать городской парламент, передаёт телеканал.
В Москве сотрудники полиции и Росгвардии на время оцепили Пушкинскую площадь, на которой собрались участники несогласованного с властями шествия по Бульварному кольцу. Об этом с места событий сообщает корреспондент Радио Свобода.
Акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий, началась в 14 часов, в ней, по разным оценками, принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Полиция называет цифру в 750 человек.
Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. После того как колонна дошла до Пушкинской площади, туда стали стягиваться дополнительные автозаки.
Часть активистов переместилась на Тверскую улицу и двинулись в сторону Кремля, скандируя: "Свободу политзаключенным!" На Манежной площади их встретило полицейское оцепление и ограждение. После этого активисты двинулись по Моховой и дошли до Нового Арбата.
Также значительное количество протестующих собрались вокруг незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая ранее призвала провести сегодняшнее шествие. Её выступление уже закончилось.
Пока мероприятие проходит без задержаний.
Радио Свобода ведёт прямую видеотрансляцию и Live-блог.
Программиста Айдара Губайдуллина, арестованного за акцию 27 июля, теперь обвиняют не в массовых беспорядках, а в покушении на насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.
Следственный комитет предъявил Губайдуллину обвинение в окончательной редакции, но прокуратура его ещё не утвердила. Максимальный срок по предыдущей статье составлял восемь лет, по новой – пять.
25-летний Айдар Губайдуллин был арестован 9 августа. Суд ссылался на кадр из видеозаписи, на котором обвиняемый якобы замахивается в сторону полицейского пластиковой бутылкой.
В Санкт-Петербурге на 72 году жизни скончался художник-нонконформист и поэт Сергей Ковальский. Об этом в фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.
Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде, заниматься живописью и литературой начал в конце 1960-х, публиковался в самиздате. С 1981 года был соорганизатором Товарищества экспериментального изобразительного искусства, организовал турне объединения в США.
В 1991 году был среди основателей центра неформальной культуры Санкт-Петербурга — арт-центра "Пушкинская, 10".
Сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Егора Жукова – студента, ставшего одним из обвиняемых по "московскому делу" о массовых беспорядках. Как пишет "Новая газета", в момент обыска родителей Жукова не было дома, а адвокаты находились на следственных действиях в изоляторе.
В квартире находились бабушка и несовершеннолетний ребёнок.
Накануне Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала 21-летнего студента Высшей школы экономики Жукова.
По словам адвоката Ильи Новикова, 10 видеороликов будут проверять на экстремизм. На блог Жукова подписано 140 тысяч человек, а самое популярное видео собрало более 700 тысяч просмотров. Новиков утверждает, что у следствия "ничего нет" на блогера по делу о беспорядках.
В Москве в субботу вышла на свободу после нескольких административных арестов незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина.
У ворот спецприёмника её встретили соратники и журналисты.
Галямина провела под арестом более 30 суток. Она была задержана после акции протеста 27 июля в центре Москвы. Суд назначил ей 10 суток ареста по обвинению в организации несогласованного митинга. Срок ареста ещё не истёк, когда 6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток, признав виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Из спецприёмника политик вышла 21 августа, однако тут же снова была задержана. На следующий день суд назначил ей ещё 10 суток ареста, вновь обвинив в организации публичного мероприятия без уведомления.
Галямина считает своё преследование политически мотивированным. 22 августа на вопрос суда, где она работает, Юлия Галямина ответила: "В спецприёмнике".
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