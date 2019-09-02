"Побоялся выиграть". Блогеры о решении Бортко сняться с выборов

В последнее время все внимание оппозиции было приковано к Москве, где власти под крайне сомнительными предлогами не допустили до выборов независимых кандидатов. При этом выборы во второй столице России, Петербурге, которые тоже пройдут 8 сентября, в единый день голосования, имеют не меньшее, а, вероятно, значительно большее значение, чем московские - потому что в Петербурге выбирают не городскую Думу, которая на самом деле мало что решает, а самого губернатора города. И до этой пятницы кандидату власти, нынешнему ВРИО губернатора и бывшему полпреду президента в Северо-Западном и Центральном федеральном округах, Александру Беглову, противостоял очень известный кандидат — знаменитый кинорежиссер, автор фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко.

Не то, чтобы это вносило в выборы большую интригу — мало кто верил, что российские власти позволят Беглову проиграть. Но присутствие среди кандидатов Бортко создавало хоть какую-то видимость конкуренции — что, по распространенному мнению, было на руку власти.

Тем сильнее был шок, когда Бортко внезапно снял свою кандидатуру.

«Я не хочу играть в эти игры! Карты-то краплёные. Пять тузов в колоде … То, что я сейчас снялся, поставит хотя бы какой-нибудь знак на этих выборах» - заявил Бортко в видеобращении.

Говорил Бортко очень эмоционально и похоже, что искренне, но заявление режиссёра не встретило сочувствия ни среди коммунистов, за чью партию он баллотировался, ни среди оппозиционных либералов, ни среди прокремлёвских «патриотов».

Ольга Алимова

Когда я прочитала новость о том, что Бортко снял свою кандидатуру с избирательного марафона, у меня наступил ступор, шок.

Если я скажу, что не поверила, это будет не правдой. ПОВЕРИЛА, С ПЕРВОГО МГНОВЕНИЯ ПОВЕРИЛА. Даже предчувствовала подобный сценарий с его стороны.

Чувство негодования преследовал меня весь вечер, я рвала фотографии, где мы были вместе сфотографированы. Не хотела, чтобы даже по истечении многих лет у моих родных не возникло вопросов, почему я рядом с предателем.

Да, тогда это был великий режиссёр, снявший потрясающие фильмы, сейчас же человек, возомнивший себя "великим", а значит не считающийся ни с кем, и ни с чем.

Всё его объяснения смешны, нелепы и не вызывают доверия. Он, мудрый, взрослый, успешный гражданин не мог не понимать, что когда идёшь на выборы, ты берёшь ответственность за себя, свои поступки, за свою команду, за тех, кто доверил тебе нести Знамя коммунистов. Свои хотелки, сомнения должны остаться за дверями избиркома, как только написал заявление и согласие идти кандидатом от КПРФ. Назад дороги нет.

Он предал ленинградцев, он убил веру людей в партию чести и совести - в КПРФ.

Что произошло? Деньги на новый фильм с условным названием-"Цена предательства" подкинули? Вряд ли эти грязные деньги помогут снять шедевр. Душа теперь у вас, второй Владимир Владимирович, не та, посыл уже не тот. Мнимый патриотизм ваш понравился партии медвежьих услуг? Не стыдно? Вряд ли.

Вот из - за таких как вы, интеллигенцию называют гнилой.

Вы для меня нерукопожатный.

Доброе слово для Бортко нашлось только у Егора Холмогорова:

Хочу сказать, что Владимир Владимирович Бортко - великий режиссер.

После "Собачьего сердца", "Идиота" и "Тараса Бульбы" он имеет право снимать всё что угодно.

И у Дмитрия Аграновского:

Бортко прав. Я не призываю к бойкоту, более того, Партия в целом должна продолжать борьбу даже на таких липовых, заведомо проигрышных «выборах». Но кто-то должен был выйти вперёд и сказать правду. Браво, Владимир Владимирович!

Причина самоснятия Бортко с выборов мало у кого вызывает сомнения.

Александр Морозов

какой интересный "документ эпохи" - это выступление Бортко. Хотя не совсем неясно, что именно так взбесило Бортко и тут никто из журналистов не попробовал это выяснить, - но он совершил шаг, который ясно свидетельствует, что у путинистов сильно разъехалась вся "вертикаль". Бортко не скрывает тут того, что Кириенко пытался его отговорить от этого снятия, и Бортко понимает, что теперь конец его политической карьере, его депутатству и его месту в партии. И раз он делает такой шаг, то он хочет сказать, что "время компромисса кончилось", причем кончилось настолько, что надо уже перестать бояться последствий.

Дмитрий Колезев

Видимо, угроза второго тура в Санкт-Петербурге неиллюзорная, раз кандидат-коммунист Бортко снял свою кандидатуру. По опросам, он шел вторым за Бегловым.

(Для неискушенной части читателей требуется пояснение: Бортко — не настоящий оппонент Беглова, а явно согласованный спарринг-партнер. Но, кажется, это один из тех случаев, когда основной кандидат настолько слаб, что может проиграть и собственному спарринг-партнеру. Поэтому партнера удаляют с выборов).

СерпомПо

Побоялся выиграть.

Член КПРФ, режиссер Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Не стал соперничать с Бегловым.

Причина понятна. Несмотря на все усилия и пиар, соцопросы показывают, что Беглов не проходит в первом туре. Вот начальство и попросило КПРФ снять своего кандидата. Отойти в сторону.

Рейтинг «Человека-лопаты» Беглова - 40% . «Мастера без Маргариты» Бортко- 8%. Но чем черт не шутит! Кремлю явно не хочется повтора приморского сценария, когда местный коммунист-бизнесмен вдруг обошёл путинского назначенца.

Год назад о сдаче с Зюгановым договаривались после поражения кремлёвского кандидата во 2-м туре. В Питере решили снять идущего вторым Бортко загодя.

Эта досрочная капитуляция – приговор «думской оппозиции». Никакая это не оппозиция, а косящая под неё часть власти. Разжиревшая, обленившаяся и не готовая изображать даже видимость борьбы.

Мария Снеговая

Бортко снялся! Видно, у Беглова совсем плохи дела. Я в Питере не встретила ни одного (!) человека симпатизирующего Беглову. Скоро, чувствую, на всех выборах оставят только по одному кремлевскому кандидату. Иначе у них никаких шансов победить.

Ещё раз подчеркну, смотрите, насколько же они боятся голосования за любых других кандидатов!!!

Лев Шлосберг

Утром в субботу, 10 августа, мне позвонил человек с ранее неизвестного телефонного номера. «Здравствуйте, Лев Маркович, меня зовут Владимир Владимирович Бортко, я режиссер «Собачьего сердца», наверно Вы смотрели, сейчас я участвую в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Вы знаете, что в Псковской области будут созданы избирательные участки и я хочу понять, как можно это контролировать, нужна ваша помощь».

Мы подробно обсудили проблему. Главная с нашей стороны заключается в том, что у «Яблока» нет кандидата на выборах петербургского губернатора и мы не можем назначать ни членов комиссии с правом совещательного голоса, ни наблюдателей.

Понятно, что все эти гастрольные избирательные участки – отдельная криминальная тема. Сейчас не об этом. Бортко был очень искренен, возмущен и обеспокоен. Ни тени сомнения в том, что он намерен участвовать в выборах до финала, не было. Звонок мне не был дежурным.

И вот – финал, но совсем другой. Досрочный. И, уверен, недобровольный. Режиссер «Собачьего сердца» оказался настолько опасен для карикатурного врио губернатора, что его нашли способ снять с выборов «по собственному желанию». Это унизительно для кандидата и постыдно для назначенца, который становится похож на футбольного игрока, в матче с которым увели с поля всю команду соперника и для верности дали ему несколько мячей, чтобы хоть один из них он завел в пустые ворота. Руками.

Это показывает, что реальный электоральный вес Беглова и его авторитет в обществе равен нулю. Полному нулю. Провал, позор и унижение.

Выборы губернатора Петербурга стали уже не фарсом, а цирком. Вообще при таком сценарии было бы абсолютно правильно и справедливо, если бы оставшиеся двое участников «выборов» сняли свои кандидатуры. Чтобы зафиксировать этот ноль на уровне клинической медицинской диагностики. И оставить врио с этим нулем на шее.

Конечно, для этого они должны быть реальными участниками выборов, а не участникам унижения своего города.

Согласие Владимира Бортко на участие в этом позорном сценарии вызывает обиду за него – он талантливый человек, вошел в историю культуры. Может быть, кто-то другой когда-то снимет фильм про нынешние события. Но в нём все герои будут карикатурными родственниками Шарикова.

С тем, что коммунисты боятся выигрывать, неожиданно согласен и прокремлевский телеграм-канал.

Кремлёвская прачка

Абсурдность ситуации заключается в том, что в то время, когда, по независящим от партии причинам, обстановка в Москве сложилась таким образом, что коммунисты остались в большинстве избирательных округов единственной оппозиционной силой, и, казалось бы, сам бог велел увеличить свой результат, - в КПРФ, похоже, прикладывают все усилия к провалу на выборах.

Но есть и альтернативное объяснение

Незыгарь

Спросите, демарш Бортко принес Беглову больше вреда или пользы? Будет ли ощущать себя победителем человек, который опередит на выборах Амосова и Тихонову?

Беглова заставят ни минуты не сомневаться в том, кому он обязан своей должностью. Тем более, что поддержки у него нет не только в массах, но и в отраслевых сообществах - госслужбе, бизнесе.

Победой над Надеждой Тихоновой Беглову скажут: Александр Дмитриевич, вы никто.

О том, что решение Бортко бьёт по Беглову, пишет и ещё один канал

Вертушка АТС1

После снятия Бортко с выборов в Санкт-Петербурге:

Беглов выигрывает 8 сентября, но проигрывает 9ого, 10ого и во все последующие дни и годы.

КПРФ, даже если захочет, не сможет теперь убедительно протестовать против сценария "вторых туров не будет" на Алтае и на Сахалине.

Кремлю логично всерьёз обдумать и принять решение об отмене губернаторских выборов, чтобы не мучить ни себя, ни избирателей.

Плющев

Коммунист за коммунистом. Интересно, если Беглов останется один, он во второй тур выйдет?

Команда Навального и её сторонники трактуют поступок Бортко как очередную победу «Умного голосования». Оппозиция, кстати, регулярно уличает кремлевских троллей в том, что они пишут посты под копирку, но подобное иногда случается и с самими оппозиционными лидерами. Ну, почти.

Хотя и в команде Навального есть люди, объясняющие решение режиссёра объективными причинами.

Некоторые, наоборот, считают демарш режиссера свитетельством провала «Умного голосования»

Виктор Корб

Бортко, Локоть и все другие аналогичные кейсы наглядно показывают, что нужно вовсе не Умное Голосование, а Гражданский Пакт.

То есть надо не выбирать среди сортов унылого говна, а реально отдавать голоса лишь тем, кто даёт публичные и конкретные обязательства представлять и защищать интересы граждан и решительно бороться против бандитской системы. Причём независимо от электорального формата, главное — это именно механизм реального, а не номинального или ложного представительства.

Высказался по поводу Бортко и самый известный персонаж его фильмов.

Хотя некоторые, в пылу предвыборной борьбы, предъявляют Бортко обвинения не только в трусости, но и в плагиате, и утверждают, что персонаж совсем не его.

Или что это совсем другой персонаж.

Николай Руденский

– На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.