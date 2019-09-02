В Новосибирске заключённый зашил себе рот, протестуя против побоев

В Новосибирске заключённый колонии строгого режима №8 Александр Вахрушев заявил об избиении и зашил себе рот в знак протеста. Об этом сообщает сегодня издание "Тайга.инфо" со ссылкой на жену осуждённого Алёну. 28 августа они заключили брак, но свидание им не дали.

По её словам, Вахрушев находится в участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ) колонии №8 в Новосибирске. Сотрудники УФИЦ избили его и поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). В знак протеста Вахрушев объявил голодовку и зашил себе рот. Нитки ему разорвали, а вызванную для обработки ран скорую помощь не пустили. По словам жены, Вахрушев говорил, что больше не выдержит избиений.

Алёна Вахрушева написала заявления в полицию и прокуратуру. По её словам, в ШИЗО помещены семь человек из 60, которые находятся в исправительном центре. "Все готовы дать показания, у всех одна и та же беда", – сказала Вахрушева.

В пресс-службе регионального ФСИН ситуацию не прокомментировали.

На сайте ФСИН сообщается, что УФИЦ занимается "исправлением осужденных, формированием у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития". УФИЦ входит в структуру исправительной колонии строго режима №8, но у него есть свой руководитель – временно исполняющий обязанности начальника Александр Рожков.