В США из-за урагана "Дориан" эвакуируют более миллиона человек

В США из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация более миллиона человек из прибрежных населённых пунктов нескольких штатов: Флориды, Южной Каролины и Джорджии.
Минувшей ночью циклон обрушился на Багамские острова. Местные СМИ сообщили о первой жертве – семилетнем мальчике. Несколько человек считаются пропавшими без вести. По сообщению волонтерского центра спасателей, островам нанесён "катастрофический ущерб". Сейчас циклон движется в сторону Флориды. Её губернатор мобилизовал на борьбу со стихийным бедствием две с половиной тысячи членов Национальной гвардии.
"Дориан" достиг пятой, высшей категории опасности. Скорость ветра превышает 200 километров в час. По данным Красного Креста и Красного Полумесяца, более 13 тысяч домов были разрушены или частично повреждены. Во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине введён режим чрезвычайной ситуации.
Президент США Дональд Трамп из-за приближения урагана отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него поехал вице-президент Майк Пенс.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить масштабную приватизацию государственных предприятий, отмену моратория на куплю-продажу земли, а также легализацию игорного бизнеса и добычи янтаря.
Эти и другие подобные меры по демонополизации экономики, привлечению инвестиций и ослаблению государственного регулирования, по мнению президента, должны обеспечить увеличение темпов экономического роста в стране.
Зеленский выступил в понедельник в Киеве на первом заседании нового кабинета министров. На прошлой неделе новая Верховная рада, большинство в которой принадлежит сторонникам Зеленского, назначила премьером 35-летнего Алексея Гончарука.
Гончарук заявил, что цель его кабинета - добиться роста экономики Украины в будущем году на 5 процентов, а в последующие годы на 7 процентов. Это вывело бы Украину на ведущие позиции в мире по темпам роста. В прошлом году экономика выросла более чем на 3 процента, однако этому предшествовало масштабное падение.
Согласно поручениям Зеленского, мораторий на куплю-продажу земли должен быть отменён уже к 1 декабря нынешнего года. А к 1 января должен быть принят специальный закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.
Накануне Зеленский встретился в Варшае с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать оказывать помощь народу Украины в противостоянии агрессивным действиям России, а также поддерживать реформы в стране.
Сотрудникам "Мосэнерго" рассылают письма с пошаговой инструкцией по голосованию на выборах в Мосгордуму, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на источник в компании.
В письмах, в частности, говорится, что тот, кто по уважительной причине не окажется в день выборов на избирательных участках, может проголосовать досрочно. В качестве уважительных причин названы "отпуск", "командировка", "состояние здоровья", а также "выполнение государственных и общественных обязанностей".
За кого именно следует голосовать, в рассылке не сообщается.
В Великобритании оппозиция намерена во вторник – в первый день работы парламента после летних каникул – представить законопроект, который должен заблокировать выход страны из ЕС без соглашения – так называемый "Брекзит без сделки".
Противники Брекзита из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. По планам оппозиции, законопроект может быть принят уже завтра или послезавтра. Противники "Брекзита без сделки" намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится и депутаты вновь соберутся только в середине октября.
Пока неясно, выдвинет ли лидер лейбористов Джереми Корбин вотум недоверия правительству. Сам он выступает за досрочные выборы. Многие представители оппозиции, однако, заявляют, что не допустить "Брекзит без сделки" сейчас более важная задача, чем выразить недоверие кабинету Джонсона.
Премьер, по сообщениям СМИ, вечером в понедельник проведёт заседание кабинета. Британские политические комментаторы не исключают, что Джонсон, в преддверии возможного поражения в парламенте по вопросу о "Брекзите без сделки", сам поставит вопрос о досрочных выборах. Согласно последним опросам, премьер, несмотря на жёсткую критику, остаётся самым популярным политиком страны.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост. Об этом он написал в понедельник в Фейсбуке.
Никак не объяснив причину решения, бывший премьер одновременно опубликовал пространный документ о достижениях своего правительства, из которого следует, что кабинету министров под его руководством удалось добиться успеха по всем направлениям внутренней и внешней политики. Тем не менее Бахтадзе всё же принял решение оставить пост, но напоследок назвал себя "рядовым солдатом" Грузии и правящей партии "Грузинская мечта".
Накануне, на заседании парламентской фракции этой партии, её председатель, миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о своём решении сменить правительство. Возражений при этом не было, однако имя нового премьер-министра Иванишвили назовёт только во вторник, на заседании политсовета партии.
Многие комментаторы в Тбилиси считают, что решение Иванишвили, которого называют фактическим руководителем страны, связано с приближением парламентских выборов 2020 года и возрастающей активностью главной оппозиционной силы – партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.
Согласно грузинской конституции, после отставки главы правительства все министры считаются "исполняющими обязанности".
Новый состав кабинета министров должен быть утверждён в течение двух недель. Особых проблем у правящей партии при этом не возникнет, поскольку "Грузинская мечта" обладает твёрдым большинством депутатских мандатов в парламенте.
Глава московского отделения партии "Единая Россия" и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией, его главе Алексею Навальному, а также муниципальному депутату от столичного района Зюзино Константину Янкаускасу. Соответствующая карточка размещена на сайте Симоновского районного суда Москвы.
Какие требования выдвигает к ответчикам Метельский, не сообщается. Пресс-секретарь истца Ирина Елиферова также отказалась раскрывать подробности, пообещав, что представители Метельского "выскажутся позже".
При этом ранее Елиферова в беседе с корреспондентом издания "МБХ Медиа" заявляла, что Метельский готовит иск к Навальному за его расследование о недвижимости чиновника, но в суд подаст уже после выборов в Мосгордуму, так как во время предвыборной кампании "надо заниматься делом, а не ерундой".
В Москве из спецприёмника вышел на свободу Дмитрий Гудков – незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму.
Гудков провёл под арестом больше месяца. Задержан он был во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. 30 июля его арестовали в первый раз – на 30 суток, обвинив в призыве к несогласованной акции. Затем ему назначили еще 10 суток ареста, на этот раз обвинив в призыве к другой акции.
Главной задачей после освобождения Гудков назвал борьбу за освобождение политзаключённых.
Дмитрий Гудков – один из нескольких десятков независимых кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Их недопуск к выборам вызвал массовые протесты в Москве в июле и августе. Ряд кандидатов были отправлены под административный арест, некоторым из них – как Гудкову – назначили несколько арестов подряд. Под арестом сейчас остаётся Илья Яшин, он не был на свободе с 27 июля и отбывает пятый административный арест подряд.
Президент Владимир Путин наградил заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что Булаев награждён "за большой вклад в развитие избирательной системы России и многолетнюю добросовестную работу".
30 августа Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о недвижимости Булаева. В нём замглавы ЦИК представляют как "очень важного винтика в путинской системе". По словам авторов расследования, Булаев лично добивался того, чтобы Алексея Навального не допустили на президентские выборы, а юриста ФБК Любовь Соболь – на выборы в Мосгордуму.
В расследовании ФБК утверждается, государство выделило Николаю Булаеву две квартиры рыночной стоимостью 150 миллионов рублей. Первую квартиру, площадью более ста квадратных метров, Булаев получил от Управления делами президента в 2009 году. В прошлом году, как заявляют авторы расследования, Булаев получил ещё одну квартиру от московских властей, в чью собственность она перешла от Министерства обороны... Уточняется, что государство выделило Булаеву субсидию на её покупку. ФБК оценил эту квартиру в Хамовниках более чем в 100 миллионов рублей.
Булаев расследование не комментировал.
Русская служба Радио Свобода открывает медиапроект "Север.Реалии". Этот информационно-аналитический сайт будет рассказывать о ситуации и актуальных проблемах Северо-Западного федерального округа. На страницах сайта "Север.Реалии" вы найдете новости, репортажи, корреспонденции из девяти областей Российской Федерации и городов Северо-Запада России – от Калининграда до Воркуты, от Мурманска до Великих Лук, от Петрозаводска до Санкт-Петербурга – интервью с ньюсмейкерами и экспертами, аналитику и исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи, видеоматериалы, документальные фильмы. Сотрудники и авторы сайта "Север.Реалии" – независимые журналисты, политики, писатели, ученые, профессионалы разных отраслей деятельности, обычные жители Северо-Запада России.
Главная задача сайта "Север.Реалии" – честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших, с политической, экономической и социальной точек зрения территорий Российской Федерации, восполнение дефицита разносторонней информации о Северо-Западе России, анализ важнейших социально-экономических процессов, протекающих в этом обширном крае.
"Открытие медиапроекта "Север.Реалии" расширяет наши возможности рассказывать о событиях в одном из самых важных регионов России, откуда не всегда поступает достаточно информации, – заявил в этой связи президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. – Как известно, другие региональные сайты РСЕ/РС посвящены, в частности, Сибири и Дальнему Востоку, Северному Кавказу и Волго-Уральскому региону, они рассказывают о местной политике, экологических проблемах, развитии промышленности и добыче природных ресурсов, и уже завоевали внимание аудитории. Это укрепляет нас в мысли о том, что проект "Север.Реалии" сыграет важную роль в предоставлении жителям Северо-Запада России информации по темам, которые касаются лично их, одновременно включая в дискуссию по более широкому кругу вопросов национальной и даже международной повестки".
Депутат Госдумы от КПРФ режиссёр Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга, несмотря на рост его рейтинга и реальные шансы на выход во второй тур. Об этом пишут в понедельник "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и руководству КПРФ.
Если бы Бортко не снялся с выборов, победа временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в первом туре была бы проблематична - утверждает источник "Ведомостей" в администрации президента. По его данным, рейтинг кандидата от коммунистов достигал 30 процентов, а за Беглова готовы были голосовать менее 50 процентов избирателей.
Крупные агентства по изучению общественного мнения не публиковали предвыборных опросов о ситуации в Петербурге. Лишь РБК публиковал данные некоего "закрытого соцопроса", в соответствии с которыми Беглов должен победить в первом туре. Этот опрос, однако, вызвал критику комментаторов из-за непрозрачности.
Бортко объявил о своём снятии с выборов в пятницу в прямом эфире на предвыборных дебатах. При этом он заявил, что в КПРФ не знали о его решении. Источник в партии, однако, утверждает, что Бортко говорил о своём намерении сняться ещё в начале прошлой неделе. Тогда товарищи по партии якобы уговорили режиссёра не снимать кандидатуру, но тот вновь изменил своё решение. На пресс-конференции в субботу Бортко сказал, что заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко уговаривал его не снимать кандидатуру, но в КПРФ в это не верят, намекая на то, что на режиссёра, наоборот, давили, чтобы он снятием с выборов помог Беглову.
Бортко объяснил своё снятие с выборов, в частности, угрозой фальсификаций, в том числе на специально открытых участках в Ленинградской и Псковской областях. При этом Бортко признал, что пройти так называемый "муниципальный фильтр" и зарегистрироваться на выборах ему помогли городские власти.
"Ведомости" напоминают ещё об одном обстоятельстве - на прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский сообщил, что предложил Бортко участвовать в телепроекте об Отечественной войне 1812 года.
После снятия кандидата от коммунистов у Беглова осталось только два соперника - это Михаил Амосов ("Гражданская платформа") и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"). Для победы в первом туре необходимо набрать более 50 процентов голосов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Судья Никулинского районного суда Москвы отказалась лишать родительских прав Петра и Елену Хомских из-за акции 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Родителям объявили предупреждение, чтобы они "изменили поведение", сообщает "Медиазона".
В понедельник суды в Москве проводят закрытые предварительные слушания по искам о лишении родительских прав в отношении двух семей – Проказовых и Хомских. С требованием в суд обратилась прокуратура. Дела заведены по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
О том, что Петра и Елену Хомских хотят лишить родительских прав за участие в акции протеста, стало известно 26 августа. В прокуратуре посчитали, что родители допустили, чтобы их маленькие дочери находились в "непосредственной близости от большого количества агрессивно настроенных демонстрантов, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами". В ведомстве утверждали, что Хомские использовали детей, чтобы избежать задержания.
Ранее аналогичный иск был подан в отношении семьи Проказовых. По версии прокуратуры, на акции 27 июля Дмитрий и Ольга Проказовы передали годовалого сына обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Сейчас Проказовы находятся в статусе свидетелей. Дмитрий Проказов ранее говорил, что просто дал подержать ребенка родственнику жены.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова ранее просила прокуратуру отозвать иск. В настоящий момент обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав рассматривает Генпрокуратура России.
27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и сотрудники Росгвардии применяли силу.
Семья статс-секретаря Федеральной службы охраны Николая Кондратюка владеет недвижимостью в закрытом посёлке "Знаменские просторы" в Подмосковье, неподалёку от резиденции Владимира Путина Ново-Огарёво. Это утверждается в расследовании Republic. По утверждению издания, в посёлке "живут в основном бывшие и нынешние сотрудники спецслужб" и их родственники, а семье Кондратюка, которого называют "завхозом" главы Росгвардии Виктора Золотова, там принадлежит больше всего земли.
Кондратюку 65 лет, он, как утверждает Republic, всю жизнь проработал в системе органов госбезопасности. В 2002 году он вместе с сослуживцами по ФСО организовал некоммерческое партнёрство "Заря", которое приобрело землю на Рублёвском шоссе (об этом писала "Новая газета"). В 2008–2012 годах он возглавлял администрацию Одинцовского района Подмосковья, на территории которого находятся резиденции руководителей государства и земля в котором является одной из самых дорогих в России. После аннексии Крыма Кондратюк возглавлял подразделение ФСО на полуострове, а в 2017 году вернулся в Москву, став статс-секретарём и замдиректора службы.
Согласно декларациям, Кондратюк за последние 3 года заработал около 35 миллионов рублей, однако Republic оценивает принадлежащую его семье недвижимость существенно дороже. Родственникам генерала принадлежит в посёлке "Знаменские просторы" почти 1,85 гектара земли, а также несколько домов. Рыночная стоимость этой недвижимости может достигать, по оценкам Republic, почти 900 миллионов рублей.
В Гонконге участники протестов блокировали работу поездов метрополитена в утренние часы пик. Также демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам. Перед зданиями учебных заведений они выстроились в длинные живые цепи.
2 сентября в Гонконге возобновляются учебные занятия после летних каникул. Участники протестов призвали к проведению новой всеобщей забастовки.
В минувшие выходные демонстранты заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга, несмотря на противодействие полиции. Протестующие также перекрыли движение скоростных поездов из города в аэропорт. Нескольким десяткам станций радикальные участники протестов нанесли материальный ущерб.
Акции протеста в Гонконге продолжаются с начала июня. Их участники выступают против усиления контроля Пекина над Гонконгом. Митингующие, в частности, добиваются отзыва законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая. Полиция неоднократно применяла силу к протестующим, а также слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.
В Новосибирске заключённый колонии строгого режима №8 Александр Вахрушев заявил об избиении и зашил себе рот в знак протеста. Об этом сообщает сегодня издание "Тайга.инфо" со ссылкой на жену осуждённого Алёну. 28 августа они заключили брак, но свидание им не дали.
По её словам, Вахрушев находится в участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ) колонии №8 в Новосибирске. Сотрудники УФИЦ избили его и поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). В знак протеста Вахрушев объявил голодовку и зашил себе рот. Нитки ему разорвали, а вызванную для обработки ран скорую помощь не пустили. По словам жены, Вахрушев говорил, что больше не выдержит избиений.
Алёна Вахрушева написала заявления в полицию и прокуратуру. По её словам, в ШИЗО помещены семь человек из 60, которые находятся в исправительном центре. "Все готовы дать показания, у всех одна и та же беда", – сказала Вахрушева.
В пресс-службе регионального ФСИН ситуацию не прокомментировали.
На сайте ФСИН сообщается, что УФИЦ занимается "исправлением осужденных, формированием у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития". УФИЦ входит в структуру исправительной колонии строго режима №8, но у него есть свой руководитель – временно исполняющий обязанности начальника Александр Рожков.
Несколько артиллерийских снарядов разорвались в сотнях метров от жилых домов села Новоборзинское Забайкальского края, рядом с которым проходят воинские учения. Об этом написали "Вечорка" и "Чита.Ру". Инцидент произошёл 30 августа. Информации о пострадавших нет.
Источник "Чита.Ру" в экстренных службах заявил, что причиной взрывов стали учебные артиллерийские стрельбы на полигоне "Борзя-Новая", расположенном по соседству. По его словам, военные прервали учения, когда узнали, что снаряды упали вблизи села, и обследовали окрестности.
Источник "Вечорки" связал происшествие с ошибкой при проведении учебных стрельб. "Военные получили неправильные координаты, обстреляли Новоборзинское. Люди сидят без окон – они повылетали", – сообщил он. Читательница паблика "Аноним Армия" написала, что её привели в шок слова военного, который, комментируя происшествие, сказал: "Бывает".
Глава Борзинского района Юрий Сайфулин сообщил изданию, что слышал о взрывах, но не смог назвать причину случившегося.
Российская компания "Стройтрансгаз Логистика" миллиардера Геннадия Тимченко получила разрешение от властей Сирии заниматься добычей фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для их поставок за рубеж. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, на завод в Хомсе, который называют "ключевым" для производства фосфатов в Сирии, "Стройтрансгаз Логистика" пришла в апреле. Местные СМИ пишут, что компания Тимченко сотрудничает с государственной сирийской компанией General Fertilizer Company. Собеседники FT утверждают, что охраняют завод в Хомсе наёмники российской частной военной компании.
Неназванные источники издания говорят, что сейчас Сирия экспортирует фосфаты из своих запасов, а новой добычи в стране не ведется. "У "Стройтрансгаза", похоже, есть права на добычу сирийского фосфата, но неясно, действительно ли он начал добычу", – пишет Financial Times.
Представитель "Стройтрансгаза" настаивает, что ни у компании, ни у её "дочек" не было контрактов в Сирии.
В то же время Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии ещё летом 2017 года сообщало, что компания "Стройтрансгаз" начала работы по восстановлению крупнейших в стране фосфатных разработок неподалеку от Пальмиры и подготовку к добыче на них сырья.
Авиабилеты в России по итогам 2019 года подорожают на 9–10 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.
"Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый – всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", – сказал он.
Так, по подсчетам ассоциации, в первом квартале авиаперевозчики потеряли 45 миллиардов рублей. Тогда как операционные убытки за весь 2018 год составили 54 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, основная причина подорожания авиабилетов – рост цен на керосин. В прошлом году цены на авиационное топливо выросли на 30 процентов. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в авиакомпаниях считают малоэффективным. Им слишком сложно воспользоваться, отметил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.
В Москве в ночь на понедельник полиция задержала участника акции 27 июля Никиту Чирцова. Ранее его объявляли в розыск по делу о массовых беспорядках и 30 августа выслали из Белоруссии.
Как сообщает проект " ОВД-Инфо",Чирцова доставили в ОВД Пресненского района. Ему уже предъявили обвинение в нападении на полицейского, отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.
28 августа Чирцова задержали в Минске и передали миграционным службам Белоруссии для высылки в Россию. По данным СМИ, российские власти объявили его в розыск в связи с делом о массовых беспорядках в Москве в конце июля. Ранее Чирцова оштрафовали по административному делу за участие в митинге.
27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты были разогнаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. Поним арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину, оставаясь на её стороне в конфликте с Россией и содействуя её стремлению к сохранению территориальной целостности. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 1 сентября, Пенс подчеркнул, что США разделяют законные требования Украины к России по Крыму. Вице-президент США и президент Украины находились в Варшаве по случаю 80-й годовщины со дня нападения нацистской Германии на Польшу и начала Второй мировой войны.
США для Украины важный союзник. Вашингтон ввёл санкции против России в связи с аннексией Крымского полуострова в 2014 году и поддержкой, которую оказала Москва сепаратистам на востоке Украины.
Ранее, во время визита в Киев, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о вероятности встречи президента США с Зеленским в Варшаве. Однако Дональд Трамп не прилетел в Польшу, отменив своё участие в мемориальных церемониях по случаю 80-летия начала войны. Он объяснил свой отказ необходимостью остаться в стране из-за мощного урагана, движущегося к побережью США.
Израильское командование заявило об обстреле с ливанской территории армейской базы и военных машин. Ответным огнём была обстреляна территория на юге Ливана. Агентство Reuters отмечает, что за последнюю неделю растущей напряжённости у границ с Ливаном возросли опасения относительно возможной новой войны. Радикальная группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, долгие годы остаётся военным противником Израиля.
Командование "Хезболлы" заявило об уничтожении израильской военной машины вместе со всеми, кто находился внутри. Израиль настаивает, что среди его военнослужащих нет потерь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, завершающий свою избирательную кампанию и уверенный в победе на выборах, может столкнуться с новыми трудностями в случае начала боевых действий. Но, как отмечает Reuters, по словам премьера, ничего чрезвычайного не произошло. Нетаньяху заявил, что с израильской стороны нет потерь, нет раненых, нет даже ни одной царапины".
Нетаньяху придерживается своего обычного рабочего графика. Перед встречей с прибывшим в Израиль президентом Гондураса, он описал ситуацию в сфере безопасности и отказался отвечать на вопросы журналистов. По словам Нетаньяху, территория Израиля была обстреляна "несколькими противотанковыми ракетами". "Мы ответили миномётным огнём, выпустив 100 снарядов, нанесли удары с воздуха и приняли ряд других мер", цитирует слова израильского премьера агентство Reuters.
В двух федеральных землях на востоке Германии избиратели всё больше поддерживают крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Таковы предварительные результаты выборов в ландтаг, прошедшие 1 сентября в Саксонии и Бранденбурге.
Разочарование восточных немцев политикой Ангелы Меркель привело к почти трёхкратному росту популярности "Альтернативы для Германии" среди избирателей Саксонии. В этой земле, с населением 3,5 миллиона и общими границами с Польшей и Чехией, правые радикалы получили, по предварительным оценкам, 27 процентов голосов. Это означает, что "Альтернатива" вышла на второе место. У правоцентристской партии Меркель – Христианских демократов – сохраняется первое место (32 процента). Пять лет назад эта поддержка составляла почти 40 процентов.
В земле Бранденбург, соседствующей с Берлином и населением в 2,5 миллиона, "Альтернатива для Германии" также добилась второго места. За неё подано 22 процента голосов – в сравнении с 12 процентами в 2014-м. Социал-демократическая партия Германии, правящая в земле Бранденбург три десятилетия, получила 27 процентов, что значительно меньше результата предыдущих выборов – в 2014 году было 32 процента. Партия Меркель получила в Бранденбурге меньше, чем предсказывали прогнозы, – всего 15 процентов, против 23 пять лет назад.
Анализируя предварительные итоги выборов в двух германских землях, издание Politico, пишет о "глубоком расколе" среди электората на востоке Германии. Нынешние результаты голосования – "серьёзное предупреждение" Ангеле Меркель и её союзникам на федеральном уровне.
По оценкам "Немецкой волны", нынешние выборы вызвали повышенный интерес, явка значительно больше, чем в 2014 году. В столице Саксонии Дрездене к 14 часам проголосовало больше 60 процентов избирателей.
Ожидается, что переговоры о формировании новых правительств в Саксонии и Бранденбурге будут сложными, так как вероятность сотрудничества большинства партий с "Альтернативой" – маловероятна. Это может означать, что АдГ не сможет войти в правительство ни в Саксонии, ни в Бранденбурге.
Студенты Московского физико-технического института вышли в воскресенье с одиночными пикетами в поддержку выпускника вуза Айдара Губайдулина.
Габайдулин – один из арестованных по делу о массовых беспорядках, которые, по версии Следственного комитета России, произошли во время акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. Изначально выпускника МФТИ обвиняли в участии в беспорядках, но позже добавили обвинение в покушении на насилие в отношении представителя власти.
На суде по избранию меры пресечения, который прошёл 9 августа, следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Габайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей в сторону полицейского.
Пикеты в поддержку Габайдулина, которому сейчас 25 лет и который до ареста работал программистом в компании "Сбербанк-технологии", проходят на площади перед одним из корпусов МФТИ.
В столице Польши Варшаве в воскресенье состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом. Перед началом встречи Пенс заявил, что Соединённые Штаты "продолжат поддерживать народ Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая законное право Украины на Крым".
Оба политика ранее приняли участие в мероприятиях в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые проходят в Польше.
Ожидалось, что в Варшаву приедет президент США Дональд Трамп. Была запланирована его встреча с президентом Украины – первая после победы Владимира Зеленского на выборах. Трамп, однако, отменил визит из-за приближения к побережью Флориды урагана "Дориан".
Сила урагана "Дориан", который приближается к побережью американского штата Флорида, достигла наивысшей - пятой - категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 260 километров в час. Таковы данные американских метеорологов.
В настоящее время ураган приближается к побережю Багамских островов, которого, по расчётам, достигнет в воскресенье. Жителям островов Абако в северной части Багам - около 400 тысяч человек - рекомендовано укрыться в убежищах или, во всяком случае, покинуть побережье. Метеорологи опасаются, что ветер и сильнейшие осадки нанесут островам большой ущерб.
Ожидается, что ураган может достигнуть восточного побережья Флориды вечером в понедельник или во вторник. Некоторые модели, однако, указывают на то, что он уйдёт севернее, и под ударом окажутся штаты Джорджия и Южная Каролина. Президент США Дональд Трамп из-за приближения урагана отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него поехал вице-президент Майк Пенс.
В 2018 году ураган четвёртой категории "Майкл" стал причиной гибели 74 человек, более 50 - в США.
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, впавший в кому после того, как его избил сотрудник полиции. Об этом сообщили родственники подростка.
Инцидент между погибшим и полицейским произошёл в середине августа в поселке Локоть Брасовского района. По словам свидетелей, к сидящему в кафе Вахрушину и его друзьям подошёл заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов, который "еле держался на ногах" и до этого весь вечер "цеплялся" к компании. Он вызвал подростка "поговорить на улице", где напал на него и избил. Также Терехов несколько раз ударил пытавшихся вступиться за Вахрушина очевидцев.
Прибывший на место наряд полиции не предпринял никаких действий. Скорая помощь госпитализировала 17-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии.
Позже экспертиза подтвердила, что замначальника ОВД находился в состоянии алкогольного опьянения. По итогам разбирательств Терехова уволили из полиции, против него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. В данный момент Терехов находится в СИЗО.
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