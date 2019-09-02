Зеленский поручил правительству подготовить масштабные реформы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить масштабную приватизацию государственных предприятий, отмену моратория на куплю-продажу земли, а также легализацию игорного бизнеса и добычи янтаря.

Эти и другие подобные меры по демонополизации экономики, привлечению инвестиций и ослаблению государственного регулирования, по мнению президента, должны обеспечить увеличение темпов экономического роста в стране.

Зеленский выступил в понедельник в Киеве на первом заседании нового кабинета министров. На прошлой неделе новая Верховная рада, большинство в которой принадлежит сторонникам Зеленского, назначила премьером 35-летнего Алексея Гончарука.

Гончарук заявил, что цель его кабинета - добиться роста экономики Украины в будущем году на 5 процентов, а в последующие годы на 7 процентов. Это вывело бы Украину на ведущие позиции в мире по темпам роста. В прошлом году экономика выросла более чем на 3 процента, однако этому предшествовало масштабное падение.

Согласно поручениям Зеленского, мораторий на куплю-продажу земли должен быть отменён уже к 1 декабря нынешнего года. А к 1 января должен быть принят специальный закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.

Накануне Зеленский встретился в Варшае с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать оказывать помощь народу Украины в противостоянии агрессивным действиям России, а также поддерживать реформы в стране.