ОМОН провёл показательное задержание на школьной линейке

Депутат Госдумы от КПРФ режиссёр Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга, несмотря на рост его рейтинга и реальные шансы на выход во второй тур. Об этом пишут в понедельник "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и руководству КПРФ.

Если бы Бортко не снялся с выборов, победа временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в первом туре была бы проблематична - утверждает источник "Ведомостей" в администрации президента. По его данным, рейтинг кандидата от коммунистов достигал 30 процентов, а за Беглова готовы были голосовать менее 50 процентов избирателей.

Крупные агентства по изучению общественного мнения не публиковали предвыборных опросов о ситуации в Петербурге. Лишь РБК публиковал данные некоего "закрытого соцопроса", в соответствии с которыми Беглов должен победить в первом туре. Этот опрос, однако, вызвал критику комментаторов из-за непрозрачности.

Бортко объявил о своём снятии с выборов в пятницу в прямом эфире на предвыборных дебатах. При этом он заявил, что в КПРФ не знали о его решении. Источник в партии, однако, утверждает, что Бортко говорил о своём намерении сняться ещё в начале прошлой неделе. Тогда товарищи по партии якобы уговорили режиссёра не снимать кандидатуру, но тот вновь изменил своё решение. На пресс-конференции в субботу Бортко сказал, что заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко уговаривал его не снимать кандидатуру, но в КПРФ в это не верят, намекая на то, что на режиссёра, наоборот, давили, чтобы он снятием с выборов помог Беглову.

Бортко объяснил своё снятие с выборов, в частности, угрозой фальсификаций, в том числе на специально открытых участках в Ленинградской и Псковской областях. При этом Бортко признал, что пройти так называемый "муниципальный фильтр" и зарегистрироваться на выборах ему помогли городские власти.

"Ведомости" напоминают ещё об одном обстоятельстве - на прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский сообщил, что предложил Бортко участвовать в телепроекте об Отечественной войне 1812 года.

После снятия кандидата от коммунистов у Беглова осталось только два соперника - это Михаил Амосов ("Гражданская платформа") и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"). Для победы в первом туре необходимо набрать более 50 процентов голосов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.