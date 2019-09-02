В МВД завели дело из-за акции, на которой никого не задержали

Полиция завела административное дело о нарушении закона о митингах в связи с несогласованной акцией оппозиции, которая прошла в центре столицы 31 августа.

Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте главного управления МВД России по Москве. В нём не указано, в отношении кого заведено дело. Отмечается лишь, что ведомство в данный момент проводит расследование.

На 31 августа оппозиция подавала в мэрию Москвы несколько заявок на проведение акций против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Все заявки были отклонены.

После этого один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, Любовь Соболь, призвала москвичей пройти мирным шествием от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Соболь отметила, что у протестующих есть законное право сделать это.

В итоге шествие стало единственной за последние два месяца акцией протеста, на которой полиция не задерживала протестующих. До этого на акциях за честные выборы были задержаны около трёх тысяч человек, десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах, а Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. На данный момент по ним арестованы 16 человек.

Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.