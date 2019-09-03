Восемь человек погибли при пожаре на судне у берегов Калифорнии

В штате Калифорния в результате пожара на прогулочном судне погибли восемь человек. Судьба ещё 26 человек остаётся неизвестной. Об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.

Пожар на борту судна для дайвинга Conception начался на рассвете во вторник, когда оно стояло на якоре у берегов острова Санта-Круз. Пассажиры спали в нижних каютах. Пять членов экипажа, которые находились на палубе, спаслись, спрыгнув в воду.

Поскольку судно находилось возле берега, пожарным удалось быстро прибыть на место, однако тушение огня осложнялось большим запасом горючего. Сейчас Conception лежит вверх дном на глубине около 20 метров, сообщил шериф. Спасатели продолжают поиски пассажиров. Однако, власти считают, что шансов найти выживших, практически не осталось.

23-метровое судно Conception 1981 года постройки, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз в субботу на экскурсию по живописным местам и сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

Сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстайн призвала провести расследование инцидента, чтобы выяснить почему находившиеся на палубе члены экипажа не подняли тревогу и не помогли пассажирам спастись.