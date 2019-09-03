Восемь человек погибли при пожаре на судне у берегов Калифорнии

В штате Калифорния в результате пожара на прогулочном судне погибли восемь человек. Судьба ещё 26 человек остаётся неизвестной. Об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
Пожар на борту судна для дайвинга Conception начался на рассвете во вторник, когда оно стояло на якоре у берегов острова Санта-Круз. Пассажиры спали в нижних каютах. Пять членов экипажа, которые находились на палубе, спаслись, спрыгнув в воду.
Поскольку судно находилось возле берега, пожарным удалось быстро прибыть на место, однако тушение огня осложнялось большим запасом горючего. Сейчас Conception лежит вверх дном на глубине около 20 метров, сообщил шериф. Спасатели продолжают поиски пассажиров. Однако, власти считают, что шансов найти выживших, практически не осталось.
23-метровое судно Conception 1981 года постройки, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз в субботу на экскурсию по живописным местам и сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.
Сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстайн призвала провести расследование инцидента, чтобы выяснить почему находившиеся на палубе члены экипажа не подняли тревогу и не помогли пассажирам спастись.
В Москве поздно вечером в понедельник отпустили из полиции юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Во вторник состоится суд по обвинению в организации несогласованного шествия - речь идёт об акции 31 августа против политических репрессий. Во время самой акции в центре Москвы полиция никого не задерживала.
Соболь, по её словам, задержали вечером в понедельник на выходе из магазина и отвезли в ОВД "Красносельское", где составили протокол.
Ответственность за взрыв в Кабуле в понедельник вечером взяли на себя талибы. Пять человек погибли, десятки ранены. Агентство Reuters отмечает, что взрыв произошёл в то время, когда высокопоставленный американский дипломат прибыл с визитом в Кабул, чтобы ознакомить президента Афганистана Ашрафа Гани с текстом мирного договора.
Проект соглашения предусматривает, в частности, вывод пяти тысяч американских солдат из Афганистана. В обмен на это талибы примут на себя обязательство не предоставлять афганскую территорию экстремистским отрядам для подготовки нападений на США.
Взрыв в понедельник произошёл у так называемой "зелёной зоны" – обширной городской территории, на которой находятся представительства международных организаций. За первым взрывом последовал второй – взорвались электрогенераторы на районной подстанции.
Главный представитель талибов заявил, что нападение было предпринято на квартал, где живут иностранные служащие. После подрыва заминированного автомобиля, была проведена боевая операция, применялось стрелковое оружие.
Представитель МВД Афганистана сообщил, что погибли пятеро гражданских, ещё 50 получили ранения.
Журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар после полуночи 3 сентября был отпущен из ОВД в Москве. Ранее сообщалось, что его оставляют в отделе полиции на ночь, а протокол об административном правонарушении по обвинению в организации несогласованного митинга составят только утром. Однако после того, как в отдел полиции приехал Дмитрий Муратов - глава редакционного совета "Новой газеты" и член Общественного совета при МВД - Азара решили отпустить, вызвав на вторник в суд. У здания ОВД собрались журналисты и сторонники Азара.
Полицейские задержали журналиста в подъезде его дома и увезли в ОВД, оставив в квартире в одиночестве маленького ребёнка.
Ранее в Москве был отпущен из полиции сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Он был задержан вечером в понедельник, по его словам, к нему применили грубую физическую силу и привезли в ОВД Мещанское.
Перед задержанием Ляскин сообщил, что его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и начали проверять документы якобы на предмет штрафов. По мнению оппозиционера, они специально тянули время.
31 августа Ляскин участвовал в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы. В понедельник стало известно, что из-за акции было заведено административное дело о нарушении закона о митингах.
На заседании суда в Москве государственный обвинитель запросила шесть лет колонии для блогера Владислава Синицы, который написал в своём аккаунте в Твиттере о расправах над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает "Медиазона".
Следствие заявило о том, что в твите Синицы были обнаружены признаки экстремизма. При этом лингвистическую экспертизу проводили люди без профильного образования.
Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему жителю Подмосковья Владиславу Синице за призывы в интернете расправляться с детьми, чьи отцы служат в так называемых силовых органах. Синица обвинён в возбуждении ненависти или вражды и арестован до 3 октября.
По версии следствия, 31 июля он, подписываясь в социальной сети как "Макс Стеклов", призвал к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". Следователи провели дома у Владислава Синицы обыск и изъяли технику.
Премьер-министр британского правительства Борис Джонсон заявил, что выход из ЕС состоится, как и запланировано, 31 октября, независимо от того, будет ли к этому дню достигнуто соглашение с ЕС об условиях выхода, или нет.
Оппозиция намерена во вторник, 3 сентября, в первый день работы парламента после летних каникул, представить законопроект, который должен заблокировать выход Британии из ЕС без соглашения – так называемый "Брекзит без сделки".
Противники Брекзита из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. По планам оппозиции, законопроект может быть принят уже завтра или послезавтра. Противники "Брекзита без сделки" намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится и депутаты вновь соберутся только в середине октября.
По сведениям Би-би-си, Борис Джонсон намерен выступить с предложением о внеочередных выборах, если парламент во вторник начнет процедуру принятия закона, запрещающего "Брекзит без сделки".
"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.
Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жёсткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.
Суд в Хабаровске приговорил к двум годам и двум месяцам принудительных работ и шести месяцам ограничения свободы местного последователи Свидетелей Иеговы Валерия Москаленко. Его обвинили в экстремизме из-за публичного прочтения отрывка из Библии. Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России".
Суд частично поддержал позицию прокуратуры, требовавшей для обвиняемого три года лишения свободы. 52-летний Москаленко находился в СИЗО более года. По версии следствия, 21 апреля 2018 года Москаленко публично процитировал слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Десятиминутная аудиозапись чтения этого отрывка с комментариями легла в основу обвинительного заключения.
По условиям ограничения свободы Москаленко не имеет права покидать Хабаровск и должен раз в месяц отмечаться в инспекции. Его защита намерена обжаловать приговор. До уголовного преследования Москаленко работал помощником машиниста и ухаживал за больной матерью. В Хабаровском крае под следствием находятся еще семь последователей Свидетелей Иеговы.
Вице-президент США Майк Пенс выступил с предостережением относительно намерений России вмешиваться в дела других стран. Выступая в Варшаве на пресс-конференции вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, Пенс заявил: "Нам необходимо оставаться бдительными по поводу намерений и действий России".
Ранее, в июле, директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Россия полна решимости вмешиваться в американскую избирательную кампанию. Намерения Москвы не вызывают сомнений, заявил директор ФБР, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената США.
Председатель комитета сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Рэя, насколько эффективны меры Вашингтона по сдерживанию России – учитывая действующие санкции. Глава ФБР ответил, что, по его мнению, эффективность Вашингтона в противодействии российским усилиям "недостаточна".
Полиция завела административное дело о нарушении закона о митингах в связи с несогласованной акцией оппозиции, которая прошла в центре Москвы 31 августа.
Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте Главного управления МВД России по столице. В нём не указано, в отношении кого заведено дело. Отмечается лишь, что ведомство в данный момент проводит расследование.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию Москвы несколько заявок на проведение акций против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Все заявки были отклонены.
После этого один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, Любовь Соболь, призвала москвичей пройти мирным шествием от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Политик заявила, что у протестующих есть законное право сделать это.
Шествие стало единственной за последние два месяца акцией протеста, на которой полиция не задерживала протестующих. До этого на акциях за честные выборы были задержаны около трёх тысяч человек, десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах, а Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. На данный момент по ним арестованы 16 человек.
Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Правозащитники обнаружили в одном из московских следственных изоляторов ещё одного арестованного по делу о массовых беспорядках, произошедших, по версии Следственного комитета России, на акции оппозиции 27 июля. Ранее о нём ничего не было известно.
Как рассказала корреспонденту Радио Свобода координатор юридической помощи проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова, один из столичных адвокатов пришёл к своему подзащитному в СИЗО по Северному административному округу Москвы. В камере с этим подзащитным оказался молодой человек, который и передал, что находится под арестом по делу о массовых беспорядках. Известно, что имя обвиняемого Эдуард Малышевский и он был задержан 27 июля. Ему вменяют применение насилия к полицейскому.
В Санкт-Петербурге на торжественной линейке гимназии №540, посвящённой началу учебного года, бойцы ОМОНа устроили показательные выступления.
Информацию подтвердили в пресс-службе Приморского района Петербурга, подчеркнув, что выступление входило в сценарий торжеств и "родители были в курсе".
В числе прочего ОМОН на глазах у школьников провёл показательное задержание, скрутив неизвестного мужчину и погрузив его в микроавтобус.
В районной администрации отметили, что, по их информации, "дети были в восторге".
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить масштабную приватизацию государственных предприятий, отмену моратория на куплю-продажу земли, а также легализацию игорного бизнеса и добычи янтаря.
Эти и другие подобные меры по демонополизации экономики, привлечению инвестиций и ослаблению государственного регулирования, по мнению президента, должны обеспечить увеличение темпов экономического роста в стране.
Зеленский выступил в понедельник в Киеве на первом заседании нового кабинета министров. На прошлой неделе новая Верховная рада, большинство в которой принадлежит сторонникам Зеленского, назначила премьером 35-летнего Алексея Гончарука.
Гончарук заявил, что цель его кабинета – добиться роста экономики Украины в будущем году на 5 процентов, а в последующие годы на 7 процентов. Это вывело бы Украину на ведущие позиции в мире по темпам роста. В прошлом году экономика выросла более чем на 3 процента, однако этому предшествовало масштабное падение.
Согласно поручениям Зеленского, мораторий на куплю-продажу земли должен быть отменён уже к 1 декабря нынешнего года. А к 1 января должен быть принят специальный закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.
Накануне Зеленский встретился в Варшаве с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать оказывать помощь народу Украины в противостоянии агрессивным действиям России, а также поддерживать реформы в стране.
В США из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация более миллиона человек из прибрежных населённых пунктов нескольких штатов: Флориды, Южной Каролины и Джорджии.
Минувшей ночью циклон обрушился на Багамские острова. Местные СМИ сообщили о первой жертве – семилетнем мальчике. Несколько человек считаются пропавшими без вести. По сообщению волонтерского центра спасателей, островам нанесён "катастрофический ущерб". Сейчас циклон движется в сторону Флориды. Её губернатор мобилизовал на борьбу со стихийным бедствием две с половиной тысячи членов Национальной гвардии.
"Дориан" достиг пятой, высшей категории опасности. Скорость ветра превышает 200 километров в час. По данным Красного Креста и Красного Полумесяца, более 13 тысяч домов были разрушены или частично повреждены. Во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине введён режим чрезвычайной ситуации.
Президент США Дональд Трамп из-за приближения урагана отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него поехал вице-президент Майк Пенс.
Сотрудникам "Мосэнерго" рассылают письма с пошаговой инструкцией по голосованию на выборах в Мосгордуму, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на источник в компании.
В письмах, в частности, говорится, что тот, кто по уважительной причине не окажется в день выборов на избирательных участках, может проголосовать досрочно. В качестве уважительных причин названы "отпуск", "командировка", "состояние здоровья", а также "выполнение государственных и общественных обязанностей".
За кого именно следует голосовать, в рассылке не сообщается.
В Великобритании оппозиция намерена во вторник – в первый день работы парламента после летних каникул – представить законопроект, который должен заблокировать выход страны из ЕС без соглашения – так называемый "Брекзит без сделки".
Противники Брекзита из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. По планам оппозиции, законопроект может быть принят уже завтра или послезавтра. Противники "Брекзита без сделки" намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится и депутаты вновь соберутся только в середине октября.
Пока неясно, выдвинет ли лидер лейбористов Джереми Корбин вотум недоверия правительству. Сам он выступает за досрочные выборы. Многие представители оппозиции, однако, заявляют, что не допустить "Брекзит без сделки" сейчас более важная задача, чем выразить недоверие кабинету Джонсона.
Премьер, по сообщениям СМИ, вечером в понедельник проведёт заседание кабинета. Британские политические комментаторы не исключают, что Джонсон, в преддверии возможного поражения в парламенте по вопросу о "Брекзите без сделки", сам поставит вопрос о досрочных выборах. Согласно последним опросам, премьер, несмотря на жёсткую критику, остаётся самым популярным политиком страны.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост. Об этом он написал в понедельник в Фейсбуке.
Никак не объяснив причину решения, бывший премьер одновременно опубликовал пространный документ о достижениях своего правительства, из которого следует, что кабинету министров под его руководством удалось добиться успеха по всем направлениям внутренней и внешней политики. Тем не менее Бахтадзе всё же принял решение оставить пост, но напоследок назвал себя "рядовым солдатом" Грузии и правящей партии "Грузинская мечта".
Накануне, на заседании парламентской фракции этой партии, её председатель, миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о своём решении сменить правительство. Возражений при этом не было, однако имя нового премьер-министра Иванишвили назовёт только во вторник, на заседании политсовета партии.
Многие комментаторы в Тбилиси считают, что решение Иванишвили, которого называют фактическим руководителем страны, связано с приближением парламентских выборов 2020 года и возрастающей активностью главной оппозиционной силы – партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.
Согласно грузинской конституции, после отставки главы правительства все министры считаются "исполняющими обязанности".
Новый состав кабинета министров должен быть утверждён в течение двух недель. Особых проблем у правящей партии при этом не возникнет, поскольку "Грузинская мечта" обладает твёрдым большинством депутатских мандатов в парламенте.
Глава московского отделения партии "Единая Россия" и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией, его главе Алексею Навальному, а также муниципальному депутату от столичного района Зюзино Константину Янкаускасу. Соответствующая карточка размещена на сайте Симоновского районного суда Москвы.
Какие требования выдвигает к ответчикам Метельский, не сообщается. Пресс-секретарь истца Ирина Елиферова также отказалась раскрывать подробности, пообещав, что представители Метельского "выскажутся позже".
При этом ранее Елиферова в беседе с корреспондентом издания "МБХ Медиа" заявляла, что Метельский готовит иск к Навальному за его расследование о недвижимости чиновника, но в суд подаст уже после выборов в Мосгордуму, так как во время предвыборной кампании "надо заниматься делом, а не ерундой".
В Москве из спецприёмника вышел на свободу Дмитрий Гудков – незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму.
Гудков провёл под арестом больше месяца. Задержан он был во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. 30 июля его арестовали в первый раз – на 30 суток, обвинив в призыве к несогласованной акции. Затем ему назначили еще 10 суток ареста, на этот раз обвинив в призыве к другой акции.
Главной задачей после освобождения Гудков назвал борьбу за освобождение политзаключённых.
Дмитрий Гудков – один из нескольких десятков независимых кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Их недопуск к выборам вызвал массовые протесты в Москве в июле и августе. Ряд кандидатов были отправлены под административный арест, некоторым из них – как Гудкову – назначили несколько арестов подряд. Под арестом сейчас остаётся Илья Яшин, он не был на свободе с 27 июля и отбывает пятый административный арест подряд.
Президент Владимир Путин наградил заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что Булаев награждён "за большой вклад в развитие избирательной системы России и многолетнюю добросовестную работу".
30 августа Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о недвижимости Булаева. В нём замглавы ЦИК представляют как "очень важного винтика в путинской системе". По словам авторов расследования, Булаев лично добивался того, чтобы Алексея Навального не допустили на президентские выборы, а юриста ФБК Любовь Соболь – на выборы в Мосгордуму.
В расследовании ФБК утверждается, государство выделило Николаю Булаеву две квартиры рыночной стоимостью 150 миллионов рублей. Первую квартиру, площадью более ста квадратных метров, Булаев получил от Управления делами президента в 2009 году. В прошлом году, как заявляют авторы расследования, Булаев получил ещё одну квартиру от московских властей, в чью собственность она перешла от Министерства обороны... Уточняется, что государство выделило Булаеву субсидию на её покупку. ФБК оценил эту квартиру в Хамовниках более чем в 100 миллионов рублей.
Булаев расследование не комментировал.
Русская служба Радио Свобода открывает медиапроект "Север.Реалии". Этот информационно-аналитический сайт будет рассказывать о ситуации и актуальных проблемах Северо-Западного федерального округа. На страницах сайта "Север.Реалии" вы найдете новости, репортажи, корреспонденции из девяти областей Российской Федерации и городов Северо-Запада России – от Калининграда до Воркуты, от Мурманска до Великих Лук, от Петрозаводска до Санкт-Петербурга – интервью с ньюсмейкерами и экспертами, аналитику и исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи, видеоматериалы, документальные фильмы. Сотрудники и авторы сайта "Север.Реалии" – независимые журналисты, политики, писатели, ученые, профессионалы разных отраслей деятельности, обычные жители Северо-Запада России.
Главная задача сайта "Север.Реалии" – честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших с политической, экономической и социальной точек зрения территорий Российской Федерации, восполнение дефицита разносторонней информации о Северо-Западе России, анализ важнейших социально-экономических процессов, протекающих в этом обширном крае.
"Открытие медиапроекта "Север.Реалии" расширяет наши возможности рассказывать о событиях в одном из самых важных регионов России, откуда не всегда поступает достаточно информации, – заявил в этой связи президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. – Как известно, другие региональные сайты РСЕ/РС посвящены, в частности, Сибири и Дальнему Востоку, Северному Кавказу и Волго-Уральскому региону, они рассказывают о местной политике, экологических проблемах, развитии промышленности и добыче природных ресурсов, и уже завоевали внимание аудитории. Это укрепляет нас в мысли о том, что проект "Север.Реалии" сыграет важную роль в предоставлении жителям Северо-Запада России информации по темам, которые касаются лично их, одновременно включая в дискуссию по более широкому кругу вопросов национальной и даже международной повестки".
Депутат Госдумы от КПРФ режиссёр Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга, несмотря на рост его рейтинга и реальные шансы на выход во второй тур. Об этом пишут в понедельник "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и руководству КПРФ.
Если бы Бортко не снялся с выборов, победа временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в первом туре была бы проблематична - утверждает источник "Ведомостей" в администрации президента. По его данным, рейтинг кандидата от коммунистов достигал 30 процентов, а за Беглова готовы были голосовать менее 50 процентов избирателей.
Крупные агентства по изучению общественного мнения не публиковали предвыборных опросов о ситуации в Петербурге. Лишь РБК публиковал данные некоего "закрытого соцопроса", в соответствии с которыми Беглов должен победить в первом туре. Этот опрос, однако, вызвал критику комментаторов из-за непрозрачности.
Бортко объявил о своём снятии с выборов в пятницу в прямом эфире на предвыборных дебатах. При этом он заявил, что в КПРФ не знали о его решении. Источник в партии, однако, утверждает, что Бортко говорил о своём намерении сняться ещё в начале прошлой неделе. Тогда товарищи по партии якобы уговорили режиссёра не снимать кандидатуру, но тот вновь изменил своё решение. На пресс-конференции в субботу Бортко сказал, что заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко уговаривал его не снимать кандидатуру, но в КПРФ в это не верят, намекая на то, что на режиссёра, наоборот, давили, чтобы он снятием с выборов помог Беглову.
Бортко объяснил своё снятие с выборов, в частности, угрозой фальсификаций, в том числе на специально открытых участках в Ленинградской и Псковской областях. При этом Бортко признал, что пройти так называемый "муниципальный фильтр" и зарегистрироваться на выборах ему помогли городские власти.
"Ведомости" напоминают ещё об одном обстоятельстве - на прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский сообщил, что предложил Бортко участвовать в телепроекте об Отечественной войне 1812 года.
После снятия кандидата от коммунистов у Беглова осталось только два соперника - это Михаил Амосов ("Гражданская платформа") и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"). Для победы в первом туре необходимо набрать более 50 процентов голосов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Суды в Москве в понедельник отказали прокуратуре в двух исках о лишении родительских прав в отношении супружеских пар, которые пришли с детьми на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Судья Никулинского районного суда Москвы отказалась лишать родительских прав Петра и Елену Хомских из-за акции 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Родителям объявили предупреждение, чтобы они "изменили поведение", сообщает "Медиазона".
Судья Лефортовского суда, в свою очередь, отклонила иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых. Об этом сообщают "Открытые медиа".
У Проказовых не стали отбирать годовалого мальчика, у Хомских - двух девочек.
Ожидалось, что суды в понедельник проведут только предварительные слушания, однако в конце концов решения были вынесены по существу.
Прокуратура ранее обратилась в суд с требованием о лишении родительских прав Хомских и Проказовых, утверждая, что, приведя детей на несогласованный митинг, они подвергли их опасности.
По версии прокуратуры, на акции 27 июля Дмитрий и Ольга Проказовы передали годовалого сына обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Сейчас Проказовы находятся в статусе свидетелей. Дмитрий Проказов ранее говорил, что просто дал подержать ребенка родственнику жены.
О том, что Петра и Елену Хомских хотят лишить родительских прав за участие в акции протеста, стало известно 26 августа. В прокуратуре посчитали, что родители допустили, чтобы их маленькие дочери находились в "непосредственной близости от большого количества агрессивно настроенных демонстрантов, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами".
Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова ранее просила прокуратуру отозвать иск.
27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и сотрудники Росгвардии применяли силу.
Семья статс-секретаря Федеральной службы охраны Николая Кондратюка владеет недвижимостью в закрытом посёлке "Знаменские просторы" в Подмосковье, неподалёку от резиденции Владимира Путина Ново-Огарёво. Это утверждается в расследовании Republic. По утверждению издания, в посёлке "живут в основном бывшие и нынешние сотрудники спецслужб" и их родственники, а семье Кондратюка, которого называют "завхозом" главы Росгвардии Виктора Золотова, там принадлежит больше всего земли.
Кондратюку 65 лет, он, как утверждает Republic, всю жизнь проработал в системе органов госбезопасности. В 2002 году он вместе с сослуживцами по ФСО организовал некоммерческое партнёрство "Заря", которое приобрело землю на Рублёвском шоссе (об этом писала "Новая газета"). В 2008–2012 годах он возглавлял администрацию Одинцовского района Подмосковья, на территории которого находятся резиденции руководителей государства и земля в котором является одной из самых дорогих в России. После аннексии Крыма Кондратюк возглавлял подразделение ФСО на полуострове, а в 2017 году вернулся в Москву, став статс-секретарём и замдиректора службы.
Согласно декларациям, Кондратюк за последние 3 года заработал около 35 миллионов рублей, однако Republic оценивает принадлежащую его семье недвижимость существенно дороже. Родственникам генерала принадлежит в посёлке "Знаменские просторы" почти 1,85 гектара земли, а также несколько домов. Рыночная стоимость этой недвижимости может достигать, по оценкам Republic, почти 900 миллионов рублей.
В Гонконге участники протестов блокировали работу поездов метрополитена в утренние часы пик. Также демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам. Перед зданиями учебных заведений они выстроились в длинные живые цепи.
2 сентября в Гонконге возобновляются учебные занятия после летних каникул. Участники протестов призвали к проведению новой всеобщей забастовки.
В минувшие выходные демонстранты заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга, несмотря на противодействие полиции. Протестующие также перекрыли движение скоростных поездов из города в аэропорт. Нескольким десяткам станций радикальные участники протестов нанесли материальный ущерб.
Акции протеста в Гонконге продолжаются с начала июня. Их участники выступают против усиления контроля Пекина над Гонконгом. Митингующие, в частности, добиваются отзыва законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая. Полиция неоднократно применяла силу к протестующим, а также слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.
В Новосибирске заключённый колонии строгого режима №8 Александр Вахрушев заявил об избиении и зашил себе рот в знак протеста. Об этом сообщает сегодня издание "Тайга.инфо" со ссылкой на жену осуждённого Алёну. 28 августа они заключили брак, но свидание им не дали.
По её словам, Вахрушев находится в участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ) колонии №8 в Новосибирске. Сотрудники УФИЦ избили его и поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). В знак протеста Вахрушев объявил голодовку и зашил себе рот. Нитки ему разорвали, а вызванную для обработки ран скорую помощь не пустили. По словам жены, Вахрушев говорил, что больше не выдержит избиений.
Алёна Вахрушева написала заявления в полицию и прокуратуру. По её словам, в ШИЗО помещены семь человек из 60, которые находятся в исправительном центре. "Все готовы дать показания, у всех одна и та же беда", – сказала Вахрушева.
В пресс-службе регионального ФСИН ситуацию не прокомментировали.
На сайте ФСИН сообщается, что УФИЦ занимается "исправлением осужденных, формированием у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития". УФИЦ входит в структуру исправительной колонии строго режима №8, но у него есть свой руководитель – временно исполняющий обязанности начальника Александр Рожков.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.