Лидер фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов смог в результате нескольких обменов недвижимости с мэрией получить вместо небольшой квартиры на юго-западе Москвы две в самом центре города. Такое утверждение содержится в расследовании, опубликованном на сайте Алексея Навального.
Как пишет основатель Фонда борьбы с коррупцией со ссылкой на данные Росреестра, Орлов в 2004 году оформил в собственность квартиру на улице Крупской в Ломоносовском районе Москвы. Площадь жилья – 58,4 кв. метра. Через три года депутат Мосгордумы по договору мены вместо этой квартиры получил новую недвижимость – в доме на улице Удальцова, где селятся семьи чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Новая квартира оказалась почти в три раза больше предыдущей – 166,2 кв. метра. Наконец, в 2012 году Орлов вернул городу этот объект, а по другому договору мены получил от столичных властей две квартиры – на Композиторской улице в районе Арбат. Их площадь – 132,1 кв. метра и 113,7 кв. метра. Кроме того, Орлов арендует еще и служебное жилье площадью 295,8 кв. метра.
Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали на своём сайте имена кандидатов в Московскую городскую думу, которых они рекомендуют поддержать на выборах 8 сентября в рамках стратегии так называемого "Умного голосования".
Единого списка кандидатов для "Умного голосования" не существует, чтобы узнать кандидата по тому или иному округу, необходимо зарегистрироваться на сайте, введя адрес, который относится к этому округу. Сводную таблицу кандидатов составил журналист Александр Плющев:
В списке 33 кандидата от КПРФ, 8 представителей "Справедливой России", 3 - "Яблока" и 1 самовыдвиженец. "Умное голосование" Навальный называет инструментом борьбы с "Единой Россией", его сущность он ранее описал так: "Если все мы договоримся и проголосуем за самого сильного противника ЕР, он победит, и «Единая Россия» потеряет еще один мандат. Когда мы определяем самого сильного кандидата, мы основываемся только на результатах предыдущих выборов и текущих социологических опросах, отбрасывая все наши идеологические предпочтения". Именно этим принципом сторонники Навального объясняют тот факт, что большинство кандидатов в их списке - коммунисты.
Список во многом повторяет опубликованный на прошлой неделе список из 45 человек, о котором сообщалось как о рекомендации для "Умного голосования". Штаб Навального тогда дистанцировался от него. В обоих списках, в частности, присутствуют имена Николая Губенко (КПРФ), внука лидера КПРФ - Леонида Зюганова, представителей "Яблока" Сергея Митрохина и Евгения Бунимовича и многих других кандидатов. Есть, однако, и разночтения - так, в опубликованном сегодня списке появилось имя кандидата от КПРФ Анастасии Удальцовой, жены левого активиста Сергея Удальцова.
Ряд оппозиционных политиков критиковали саму идею "Умного голосования" или подход Навального к отбору кандидатур для включения в список. С критикой, в частности, выступили Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков. Кандидат в Мосгордуму по одному из округов Роман Юнеман настаивал на том, что в список Навального должен быть включён он, а не кандидат от КПРФ Владислав Жуковский, приводя данные соцопроса.
Следствие предъявило обвинение в призывах к экстремистской деятельности через интернет студенту Егору Жукову – одному из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акцию у мэрии Москвы 27 июля. Об этом сообщает глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Следствие усмотрело призывы к экстремизму в видеоблоге, который студент ведёт на Youtube. "Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним... решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ" - цитирует Чиков постановление о возбуждении дела.
В минувшую субботу в квартире Жукова прошёл обыск. Были изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией самого студента и его курсовой работой, рубашка, либертарианский флаг. Адвокатов при обыске не было, они находились в СИЗО, где содержится студент.
Перед этим Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала Жукова. По словам адвоката Ильи Новикова, 10 роликов проверяли на "экстремизм". Адвокат заявляет, что у следователей нет никаких доказательств вины арестованного студента.
Правительство отказалось от разработки укороченного варианта гражданского лайнера "Сухой Суперджет 100". Об этом газете "Ведомости" рассказал владелец авиакомпании S7 Владислав Филёв. Его компания заказала 75 таких самолётов, но на совещании по развитию региональной авиации ему заявили, что соглашение ничтожно.
О том, что S7 подписала рамочное соглашение на поставку 75-местных "Суперджетов", стало известно в феврале 2018 года. Сделка оценивалась приблизительно в 26 миллионов долларов за самолёт, то есть примерно в 2 миллиарда долларов. Сейчас базовая вместимость лайнера – 98 кресел, облегчённый самолёт планировалось использовать для региональных перевозок с 2022 года.
Авиация превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги государства. Сегодня есть компании, которые летают на "Суперджетах" и выручка которых на 60 процентов состоит из дотаций различного видаВладислав Филёв, владелец авиакомпании S7
По словам Филева, на совещании представитель Минпромторга заявил ему, что соглашение о поставке новых самолётов ничтожно. "Это меня прямо вывело из себя", – заявил он.
"Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям. Гражданский авиапром на сегодняшний день глубоко убыточен. Он дотируется. К чему приведет попытка дать авиации неправильного размера самолёт? Она приведет к тому, что авиация <…> превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги [государства], — считает Филёв. – Сегодня есть компании, которые летают на "Суперджетах" и выручка которых на 60 процентов состоит из дотаций различного вида".
По словам Филёва, стоместный "Суперджет" перспектив стать коммерческим продуктом не имеет.
В пресс-службе Минпромторга заявление главы владельца S7 отвергли. В ведомстве добавили, что соглашение о намерениях с авиакомпанией по-прежнему рассматривается, сообщило позднее РИА "Новости".
В Москве полиция задержала председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко. Его обвиняют в проведении акции без подачи уведомления, сообщил адвокат Михаил Бирюков.
Бойко рассказал "МБХ медиа", что поводом для его задержания послужил репост видео, в котором юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призывает принять участие в несогласованном шествии по Бульварному кольцу 31 августа.
Из-за этой же акции сегодня задержан оппозиционный активист Марк Гальперин. Полицейские ждали его у подъезда. Гальперину вменяется в вину участие в несогласованном с властями публичном мероприятии, передаёт "ОВД-Инфо".
В понедельник за участие в шествии по Бульварному кольцу задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца участника акции 27 июля Никиту Чирцова, его обвиняют в применении насилия к представителю власти. На аресте настаивали следователь и прокурор. По их мнению, обвиняемый может скрыться от следствия, сообщает "Медиазона".
22-летний Никита Чирцов рассказывал, что в Москве он учился на программиста. Сейчас живет в Пермском крае и занимается предпринимательством в интернете. По его словам, он приехал в гости к московским друзьям, а 27 июля был задержан на акции протеста. 31 июля суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции.
Позже его объявляли в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве. 28 августа Чирцова задержали в Минске и через два дня выслали в Россию. Задерживать в аэропорту его не стали, а задержали только вчера.
27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты были разогнаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. До сегодняшнего дня в так называемом "московском деле" было 17 обвиняемых. В отношении шести человек следствие было завершено, дела переданы в суды.
Следственный комитет попросил перевести под домашний арест обвиняемых по "московскому делу" Егора Жукова и Сергея Фомина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Его представители ходатайствуют об изменении меры пресечения в суде.
Жуков и Фомин – подозреваемые по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве после акции оппозиции 27 июля. Ранее во вторник Следственный комитет прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по этому делу – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. В их действиях не нашли состава преступления.
До сегодняшнего дня в деле о массовых беспорядках и нападении на представителей власти было 17 обвиняемых и один подозреваемый. В отношении шести человек следствие было завершено, дела переданы в суды.
Приговоры в отношении четверых обвиняемых – Ивана Подкопаева, Данилы Беглеца, Евгения Коваленко и Кирилла Жукова ожидаются во вторник.
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по "московскому делу" – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, распространённом во вторник днём. В действиях обвиняемых отсутствует состав преступления.
"Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения", – говорится в пресс-релизе.
Теперь Абаничева, Конона, Костенка и Барабанова, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках, которыми власти называют несогласованную акцию в Москве 27 июля, отпустят из-под ареста. При этом Следственный комитет отмечает, что в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения. "Соответствующие материалы будут направлены в полицию", – заявляет пресс-служба ведомства.
Адвокат телережиссёра Дмитрия Васильева ещё 19 августа сообщал, что с его подзащитного снято подозрение по делу о "массовых беспорядках".
Верховная рада 3 сентября внесла изменение в Конституцию Украины, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Решение поддержали 373 парламентария при трёхстах необходимых.
30 августа законопроект был принят в первом чтении. В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказались только депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сославшись на нарушение регламента. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании, сообщает ТАСС.
Законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности был внесён в Верховную раду предыдущего созыва тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В соответствии с ним из конституции страны предлагалось убрать норму о том, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.
Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал этот законопроект конституционным.
Вместе с тем Конституция и впредь гарантирует, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Иван Подкопаев
Тверской суд Москвы назначил три года колонии 25-летнему технику Ивану Подкопаеву по обвинению в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый газ в сторону сотрудников Росгвардии во время акции 27 июля в центре Москвы.
Подкопаев провел восемь суток под административным арестом, а после освобождения его задержали как подозреваемого по "московскому делу". Согласно материалам дела, после задержания у Подкопаева в рюкзаке нашли плакат, нож, противогаз, флягу и молоток. Сам обвиняемый говорил, что "содержимое рюкзака предназначено для хозяйственных целей".
Подкопаев признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Потерпевшие на рассмотрение дела не пришли. "Произошел случай, который забыть трудно. Он дежурил на вахте и загорелась постройка, где находился вахтенный офицер. Благодаря тому, что он и еще несколько парней находились на корабле, они помогли ему спастись", – рассказывал отец Подкопаева о службе сына в армии. Прокурор просил назначить для обвиняемого три года и четыре месяца колонии.
"Какие основания применять самое строгое наказание? Ваша честь, я не знаю. Почему сразу лишение свободы человеку, который первый раз в жизни оступился и искренне раскаивается? Еще раз повторяю: абсолютная белая, чистая жизнь до того момента. Я понимаю, что здесь оправдательного приговора не может быть. Я прошу применить к моему подзащитному штраф или принудительные работы", – отмечал адвокат Николай Фомин.
"У меня не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Так получилось, что среди этих сотрудников были мои ровесники, ребята, срочники, которым я тоже когда-то был. Я искренне извиняюсь перед ними, просто так получилось, что мы оказались по разные стороны. Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] на людей, среди которых были женщины и пожилые люди", – говорил в последнем слове сам Подкопаев.
Данил Беглец
Во вторник, 3 сентября, Тверской суд Москвы также приговорил к двум годам колонии 25-летнего предпринимателя Данила Беглеца, передает корреспондент РС из зала суда. Беглеца признали виновным в применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По версии СКР, Беглец потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Подсудимый признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.
Беглеца первый раз задержали в день акции. По его словам, он оказался случайно в центре Москвы и не мог покинуть место акции, поскольку попал в оцепление. Он шел на рабочую встречу, когда увидел, что у одного из задержанных выпали наушники. Он поднял их и попытался вернуть, но сам оказался в автозаке. После беседы с сотрудницей СКР Беглеца отпустили из ОВД с административным протоколом. Спустя две недели Следственный комитет объявил о его задержании, утверждая, что Беглец был в розыске. Обвиняемый настаивал, что не скрывался и повесток не получал.
Беглеца также обвиняли в участии в «массовых беспорядках», но позже следствие отказалось от этой статьи. На предварительном заседании он признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Потерпевший, командир отделения взвода Росгвардии Никитин, на заседание суда не пришел.
"У нас совместный проект по производству кроватей, — рассказывал в суде свидетель Аксютин, партнер Беглеца по бизнесу. — Когда выбирал себе компаньона, познакомился и Данилом и до сих пор претензий не имею. Добрый, открытый, иногда чересчур, потому что помогает людям, которым не всегда надо помогать".
"Он нужен сыну и детям очень. Сыну два годика. Я вчера у них была. Он все время зовет папу. Он с детства мне много помогал. Я рано осталась без мамы. Он с малых лет все для меня делал. У меня уходит здоровье. А он моя правая рука. Он рос без отца, а его дети не должны расти без отца", — говорила в суде мама обвиняемого.
"При назначении прошу учась характер, общественную опасность и данные о личности Беглеца. Он привлекается к ответственности впервые, совершил преступление средней тяжести, на учeте не состоит, работает, имеет положительные характеристики. Конечно же, прошу суд учесть, что у Беглеца на иждивении гражданская супруга и двое малолетних детей, несмотря на то что отцовство одного их них не установлено. Преступление является двуобьектным. Первым является порядок управления. Поэтому загладить причиненный вред порядку управления участием в акции, я считаю, что невозможно. Поэтому я возражаю против прекращения дела", — отмечала прокурор. Она просила назначить для Беглеца три года и два месяца колонии общего режима.
Адвокат настаивал на прекращении дела и судебном штрафе.
В Иркутской области отстранена от работы чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала пострадавших от наводнения жителей города Тулун "бичевнёй" и "быдлом". Об этом 3 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Это подтвердил губернатор Сергей Левченко, сказал Песков.
Накануне на встрече с жителями Тулуна Владимир Путин заявил, что "если она так сказала, то она непорядочный человек", и выразил надежду, что губернатор примет меры.
В середине августа в соцсетях и СМИ была опубликована аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от наводнения, называя их "бичевнёй" и "быдлом". Комментируя приезд президента, она говорит, что "люди готовы были "кипятком описаться от счастья", а для пострадавших в пунктах временного размещения созданы такие условия, которых не было в "их хлеву". В записи есть и нецензурные выражения.
Позже чиновница заявила, что аудиозапись подделка. Телекомпания РЕН ТВ заявляет, что независимые эксперты якобы подтвердили её подлинность и что голос на ней принадлежит Ирине Алашкевич.
25 августа губернатор Сергей Левченко заявил, что эксперты обнаружили монтаж в аудиозаписи, и пообещал запросить ещё экспертизу для того, чтобы принять решение. Проведение экспертизы должно было занять не менее недели.
В Архангельской области журналисты местного агентства "Беломорканал" нашли на берегу Белого моря около поселка Нёнокса два понтона, уровень радиации вокруг которых в несколько раз превышает норму. Так, радиационный фон, который замерили 31 августа, в 150 метрах от понтонов достигал 154 микрорентген в час. По словам местных жителей, несколько дней назад дозиметры показывали 750 микрорентген в час.
Понтоны лежат на берегу и свободно омываются водой Белого моря. Никаких ограждений вокруг нет. Местные жители рассказали, что 9 августа первый понтон вынесло к берегу. Второй доставили буксирами через несколько дней.
По словам журналистов, выброшенный на берег мусор тоже "фонит". Около буксировочного каната дозиметр показал 186 микрорентген в час. В поселке Нёнокса радиационный фон не превышал 14 микрорентген в час.
"Гринпис" называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час. В МЧС считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва, нашли радиоактивный цезий-137.
Пресненский суд Москвы приговорил финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии за твит с рассуждениями о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. Суд счел доказанной позицию следствия, которое посчитало, что сообщение призывает к насилию в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии. "Синица заведомо знал, что твит будет доступен широкой аудитории и осознавал противоправность [своих действий]", – цитируют слова судьи "Открытые медиа".
"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы", – написал Синица, добавив, что родители могут получить по почте "снафф-видео". Сообщение было размещено в твиттер-аккаунте "Макс Стеклов" 31 июля. Так автор твита ответил на вопрос о целесообразности деанонимизации сотрудников правоохранительных органов гражданскими активистами.
Днем 4 августа публикацию процитировал телеканал НТВ. Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Владислава Синицы. Обвиняемый признал авторство твита, но отрицал преступный умысел. На допросе он сказал сотруднику СКР, что под "снафф-видео" он подразумевал записи, на которых демонстрируются убийства: "Данный термин использовался в кинематографе, например, в фильме "Советник". "Совершенно очевидно, что там не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести", – комментировал обвинение адвокат блогера Дмитрий Никольский.
Следствие было завершено за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело за сутки. "После работы я домой пришел, поужинал, открыл свой мобильный телефон посмотреть новости в "Одноклассниках". Открыл твиттер, где я увидел эти записи, переписку, то, что там было написано… Товарищ под ником Макс Стеклов писал, что… Ну, призывы были похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И я посмотрел ответы людей, комментарии. Меня это насторожило, и я стал как бы беспокоиться за судьбу своей дочери, ее здоровье. У меня дочь 1999 года рождения, учится в вузе. И там последовал такой призыв к тому, чтобы похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И присылать родителям диск с этим видео", – говорил в ходе заседания сотрудник Росгвардии Александр Андреев.
Он подчеркнул, что "в результате прочтения" твита Синицы ему были причинены "моральные страдания, я стал опасаться за здоровье моей дочери, которая учится в вузе".
"Указанную угрозу я воспринял реально и стал опасаться за жизнь и здоровье моей семьи, поскольку я непосредственно принимал участие в охране общественного порядка", – заявил второй свидетель, старшина Росгвардии Артём Тарасов.
Суд также заслушал приглашенных защитой специалистов – лингвиста из АНО "Центр независимых экспертиз" Елену Новожилову и эксперта Центра по проведению судебных экспертиз и исследований Марию Куликову. Они раскритиковали исследование, подготовленное по запросу следствия. Психолого-лингвистическую экспертизу твитов Синицы за два дня выполнили сотрудники АНО "Центр социокультурных экспертиз" – его директор, учитель математики и кандидат педагогических наук Наталия Крюкова и переводчик, преподаватель английского и немецкого языков Тарасов.
В ходе прений прокурор просил приговорить Синицу к шести годам реального срока – максимально возможному наказанию по этой статье. Мать осужденного Вера Синица заявила "Открытым медиа" после приговора, что считает дело политическим: "Оно буквально разваливалось, свидетели двух слов связать не могли".
Обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Они арестованы и находятся под следствием в России. Москва обвиняет их в нарушении государственной границы. Киев называет это провокацией и требует возвращения украинских граждан и судов на родину.
Как рассказал близкий к переговорам источник "Коммерсанта", их отправят на родину с копиями уголовных дел, заверенными у нотариуса. Таким образом, на Украине не смогут закрыть дело, а Россия сможет осудить их заочно. Уже осужденных должны помиловать своими указами президенты двух стран. Вынесенный российским судом заочно приговор позже может быть использован, в том числе, при рассмотрении жалобы в ЕСПЧ, отмечает газета.
По информации издания, обмен в формате "33 на 33", который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. Помимо 24 моряков, известны имена еще не менее восьми украинцев, которых предположительно передаст Россия.
Уполномоченный по правам ребёнка Москвы Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских при задержании муниципального депутата Ильи Азара. Полицейские ночью 2 сентября оставили двухлетнюю дочь депутата в незапертой квартире, несмотря на протесты её отца. Об обращении Бунимовича сообщает Интерфакс.
"Они могли подождать маму либо связаться с соцзащитой. Они не связывались. Я звонил – ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали, – рассказал детский омбудсмен агентству. – Если это подтверждается, то надо принять соответствующие меры".
Глава Министерства внутренних дел Грузии Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщают информационные агентства. Кандидатуру Гахарии выдвинула правящая партия "Грузинская мечта", теперь её должен будет утвердить парламент.
Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что покидает свой пост. За день до этого лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил о намерении сменить правительство.
Во время проходивших этим летом в Грузии акций протеста представители оппозиции неоднократно требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии. На него возлагают ответственность за силовой разгон демонстрации 20 июня.
Изначально поводом для протестов в Тбилиси стал инцидент с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
45 процентов россиян считают, что сотрудники правоохранительных органов необоснованно использовали силу при задержании участников протестных акций в Москве. Около трети респондентов сочли действия полиции адекватными. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно результатам исследования, почти половина опрошенных равнодушно относится к акциям протеста в Москве, связанным с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Положительно и отрицательно к митингам протеста относятся 23 и 25 процентов респондентов соответственно.
Треть опрошенных отвергли возможность того, что протестные акции в Москве были проведены в результате вмешательства внешних сил. 26 процентов назвали такое вмешательство главной причиной выступлений.
Согласно опросу социологов, 30 процентов россиян считают, что в стране возможны протестные выступления с политическими требованиями. О готовности лично в них участвовать заявили 20 процентов респондентов.
Треть россиян допустили выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав. В таких протестах готовы участвовать 27 процентов опрошенных.
В городе Мариинске в Кемеровской области закрыли детский сад "Алёнка" из-за превышения концентрации радиоактивного газа радона в четыре раза. Информация об этом появилась на сайте мариинского городского суда.
Сейчас детсад закрыли на 30 дней. Высокие показатели активности радона обнаружены в игровых комнатах, медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей. В спальне старшей группы он составил более 800 беккерель на кубический метр при норме не более 200 беккерель.
Радон – бесцветный радиоактивный инертный газ, который может представлять опасность для здоровья и жизни человека. При комнатной температуре он является одним из самых тяжёлых газов. Повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку лёгких и увеличивает вероятность развития лейкозов.
Суды в Москве сегодня рассматривают дела Ивана Подкопаева, Данилы Беглеца, Евгения Коваленко и Кирилла Жукова. Участников акции протеста 27 июля обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья.
Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. Ранее Данила Беглец и Иван Подкопаев признали вину и попросили о суде в особом порядке без исследования доказательств. Первоначальное обвинение в участии в массовых беспорядках с Подкопаева и Беглеца было снято.
Насилием следствие считает то, что на акции 27 июля в Москве Беглец оттолкнул росгвардейца рукой, а Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии. Доказательством факта насилия со стороны Кирилла Жукова стала видеозапись, на которой он приподнимает забрало шлема сотрудника Росгвардии. Евгений Коваленко, по версии следствия, кинул в полицейского мусорную урну.
Также суд сегодня рассмотрит дело гражданского активиста Константина Котова, которого обвиняют по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия (так называемой "дадинской статье"). Одним из поводов для преследования Котова стало его участие в прогулке после митинга против политических репрессий и за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Правозащитный центр "Мемориал" признал активиста политическим заключённым.
В штате Калифорния в результате пожара на прогулочном судне погибли восемь человек. Судьба ещё 26 человек остаётся неизвестной. Об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
Пожар на борту судна для дайвинга Conception начался на рассвете во вторник, когда оно стояло на якоре у берегов острова Санта-Круз. Пассажиры спали в нижних каютах. Пять членов экипажа, которые находились на палубе, спаслись, спрыгнув в воду.
Поскольку судно находилось возле берега, пожарным удалось быстро прибыть на место, однако тушение огня осложнялось большим запасом горючего. Сейчас Conception лежит вверх дном на глубине около 20 метров, сообщил шериф. Спасатели продолжают поиски пассажиров. Однако, власти считают, что шансов найти выживших, практически не осталось.
23-метровое судно Conception 1981 года постройки, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз в субботу на экскурсию по живописным местам и сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.
Сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстайн призвала провести расследование инцидента, чтобы выяснить почему находившиеся на палубе члены экипажа не подняли тревогу и не помогли пассажирам спастись.
В Москве поздно вечером в понедельник отпустили из полиции юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Во вторник состоится суд по обвинению в организации несогласованного шествия - речь идёт об акции 31 августа против политических репрессий. Во время самой акции в центре Москвы полиция никого не задерживала.
Соболь, по её словам, задержали вечером в понедельник на выходе из магазина и отвезли в ОВД "Красносельское", где составили протокол.
Ответственность за взрыв в Кабуле в понедельник вечером взяли на себя талибы. Пять человек погибли, десятки ранены. Агентство Reuters отмечает, что взрыв произошёл в то время, когда высокопоставленный американский дипломат прибыл с визитом в Кабул, чтобы ознакомить президента Афганистана Ашрафа Гани с текстом мирного договора.
Проект соглашения предусматривает, в частности, вывод пяти тысяч американских солдат из Афганистана. В обмен на это талибы примут на себя обязательство не предоставлять афганскую территорию экстремистским отрядам для подготовки нападений на США.
Взрыв в понедельник произошёл у так называемой "зелёной зоны" – обширной городской территории, на которой находятся представительства международных организаций. За первым взрывом последовал второй – взорвались электрогенераторы на районной подстанции.
Главный представитель талибов заявил, что нападение было предпринято на квартал, где живут иностранные служащие. После подрыва заминированного автомобиля, была проведена боевая операция, применялось стрелковое оружие.
Представитель МВД Афганистана сообщил, что погибли пятеро гражданских, ещё 50 получили ранения.
Журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар после полуночи 3 сентября был отпущен из ОВД в Москве. Ранее сообщалось, что его оставляют в отделе полиции на ночь, а протокол об административном правонарушении по обвинению в организации несогласованного митинга составят только утром. Однако после того, как в отдел полиции приехал Дмитрий Муратов - глава редакционного совета "Новой газеты" и член Общественного совета при МВД - Азара решили отпустить, вызвав на вторник в суд. У здания ОВД собрались журналисты и сторонники Азара.
Полицейские задержали журналиста в подъезде его дома и увезли в ОВД, оставив в квартире в одиночестве маленького ребёнка.
Ранее в Москве был отпущен из полиции сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Он был задержан вечером в понедельник, по его словам, к нему применили грубую физическую силу и привезли в ОВД Мещанское.
Перед задержанием Ляскин сообщил, что его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и начали проверять документы якобы на предмет штрафов. По мнению оппозиционера, они специально тянули время.
31 августа Ляскин участвовал в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы. В понедельник стало известно, что из-за акции было заведено административное дело о нарушении закона о митингах.
На заседании суда в Москве государственный обвинитель запросила шесть лет колонии для блогера Владислава Синицы, который написал в своём аккаунте в Твиттере о расправах над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает "Медиазона".
Следствие заявило о том, что в твите Синицы были обнаружены признаки экстремизма. При этом лингвистическую экспертизу проводили люди без профильного образования.
Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему жителю Подмосковья Владиславу Синице за призывы в интернете расправляться с детьми, чьи отцы служат в так называемых силовых органах. Синица обвинён в возбуждении ненависти или вражды и арестован до 3 октября.
По версии следствия, 31 июля он, подписываясь в социальной сети как "Макс Стеклов", призвал к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". Следователи провели дома у Владислава Синицы обыск и изъяли технику.
Премьер-министр британского правительства Борис Джонсон заявил, что выход из ЕС состоится, как и запланировано, 31 октября, независимо от того, будет ли к этому дню достигнуто соглашение с ЕС об условиях выхода, или нет.
Оппозиция намерена во вторник, 3 сентября, в первый день работы парламента после летних каникул, представить законопроект, который должен заблокировать выход Британии из ЕС без соглашения – так называемый "Брекзит без сделки".
Противники Брекзита из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. По планам оппозиции, законопроект может быть принят уже завтра или послезавтра. Противники "Брекзита без сделки" намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится и депутаты вновь соберутся только в середине октября.
По сведениям Би-би-си, Борис Джонсон намерен выступить с предложением о внеочередных выборах, если парламент во вторник начнет процедуру принятия закона, запрещающего "Брекзит без сделки".
"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.
Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жёсткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.