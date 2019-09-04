Беслан на Ютубе: социальные сети о новом фильме Юрия Дудя

Едва ли кто-то удивится, что очередной большой фильм Юрия Дудя на серьёзную тему стал одним из главных событий Рунета.

Трёхчасовая документальная лента посвящена 15-летию трагедии Беслана.

Катерина Гордеева:

Фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» - очень важен. Его надо посмотреть, пускай это и три часа десять минут.

Этот фильм не только, как написано в анонсе, про «людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним теракт ни ударил».

Фильм, особенно его вторая половина —про то, как изменилось общество, страна, люди после теракта в школе номер один Беслана. Теперь есть эта зарубка - три часа разговоров с людьми, зафиксированная память.

Бывшие заложники в фильме мешаются с Аушевым, Мамсуровым, Ольгой Алленовой и Еленой Милашиной. Все они говорят не монтажными рубленными фразами, а ровно столько, чтобы можно было разобрать мысль, понять, почувствовать. Это трудно. И для того, кто берет интервью и для того, кто будет их смотреть. Но это - нужная и важная работа. Нормальная работа с чудовищной травмой.

Впервые, спустя пятнадцать лет, Беслан говорит в полный голос. Говорит из всех ютуб-каналов. Возможность проговорить боль, больше не затыкать, не держать в себе, не коверкать смысл и не сжимать аз этих трёх дней в новостную подводку длиной в десять секунд - важная штука.

Смерть телевизора в России началась в 2004-м с дикого вранья про Беслан. Теперь, так и молчащий про Беслан, он совсем больше никому не нужен. Не жалко.

Зоя Светова:

Замечательно, что молодой журналист так дотошно и скрупулезно расспрашивает людей, которые помнят , как все это было. И потрясающе, что миллионы людей смотрят три часа, узнают и делают выводы о вине государства и власти в этой трагедии. Но, несмотря на всю важность фильма, удивляют явные повторы, которые, на мой взгляд затягивают его, и от этого пропадает цельность фильма и он не так цепляет, как фильм "Новой газеты" о Беслане, который, может быть снят не так профессионально, но почему- то трогает больше, чем фильм Дудя.

Здорово, что герои благодаря фильму Дудя получат или уже получили пожертвования.

Но жаль, что не получилось настоящего документального фильма, это скорее этакая лекция о Беслане, вопросы и ответы, этакий ликбез для тех, кто ничего не знает. Ликбез с очень хорошими спикерами. Новый жанр в документальном кино. И жаль, что совсем ничего не говорится о встрече Путина с матерями Беслана. Это очень сильная сюжетная линия. Раскол в общественном движении матерей, когда они разделились на две организации.

В любом случае, просвещение и ликбез обо всем, что происходило в России, особенно в последние 20 лет , а то и раньше- наиважнейшая штука. И цифры просмотров этого фильма - самое красноречивое подтверждение этой нехитрой мысли.

Александр Баунов:



Когда мы в Newsweek посылали корреспондентов в Беслан, и они там, а мы в Москве сходили с ума от злости и бессилия, Юра Дудь был начинающим спортивным журналистом, учеником моих друзей. А теперь он снял фильм про Беслан, который мы все обязательно будем смотреть

Алексей Пивоваров:

Я думаю, что Юрий совершенно заслуженно собирает свои миллионные просмотры и восторженные отзывы - потому что именно Юрий (не важно намеренно или нет, в одиночку или не совсем) сделал русскоязычный «журналистский» Ютуб тем, чем он является сейчас - новым телевизором, где соревнование каналов идёт не только в номинации «дороговизна контента /качество сьемки» (что мы, как правило, наблюдаем на старом телеке), а в первую очередь в номинации «правда/честность/смыслы» (с каковой номинацией у привычного тв наибольшие проблемы). Можно сколько угодно обсуждать затянут фильм Юрия или в самый раз - он основатель рынка и имеет право на любой эксперимент. То что это право имеем и мы - авторы, пришедшие на ютуб вслед за Юрием - и есть его главная заслуга перед русской журналистикой.

Митя Алешковский:

Юрий Дудь (которому, без шуток, поставят памятник в прекрасной России будущего) снял очередной фильм, взрывающий общественное мнение и, что куда важнее, в корне меняющий общественный взгляд на серьезнейшую историческую травму — захват заложников в школе № 1 Беслана.

Но почему у Дудя получается уже не раз помочь обществу осознать трагедию и ее пережить, а больше ни у кого не получается? Ведь все факты уже давно известны. Уважаемая и любимая «Новая Газета», к примеру, выпустила за несколько дней до годовщины фильм, который не произвёл большого фурора и набрал всего полмиллиона просмотров, в котором те же самые герои рассказывают о тех же самых событиях, в то время как фильм Дудя посмотрели полмиллиона за первый час после публикации.

Все дело в том, что Дудь, чтобы помочь всем нам разобраться с нашей коллективной травмой, в своих фильмах использует феномен, невероятно востребованный в современном обществе, — «Вторую память».

Если коротко, термин «Вторая память» придумали социолог Григорий Юдин вместе с философом Александром Рубцовым. Смысл его в том, что у нашего общества есть исторические травмы, являющиеся следствием коллективно пережитого насилия в прошлом, которые передаются и переживаются коллективно из поколения в поколение, так и не разрешившись.

Преодоление этих травм возможно только при их полном, доскональном открытом и публичном изучении, принятии и полном осознании всей ситуации обществом и, конечно же, названием (заметьте не наказанием, а именно названием) виновных.

Такими травмами можно смело назвать красный террор, коллективизацию, уничтожение церкви коммунистами, советские репрессии, участие СССР во Второй мировой войне, Афганистан. Из современных: обе Чеченские кампании, Курск, «Норд-Ост» и Беслан.<...>

«Первая память» — это официальное, пропагандистское, спускаемое сверху, обезличенное, помпезное, бюрократическое, иерархически подчиненное воспроизведение/воспоминание о произошедшем.

«Вторая память» — это общественная, основанная на личном опыте или открытых архивных данных, идущая снизу, горизонтально координируемая, независимая память о произошедшем.<...>

В итоге мы, конечно, придем к тому, что «Вторая память» станет единственной. Но идти нам по этому пути еще очень и очень долго. Но если мы его не пройдем, то все исторические травмы, которые присутствуют в нашем обществе, так и не будут разрешены, что не позволит нам хоть сколько-нибудь спокойно и счастливо существовать. Потому что только «Вторая память» позволяет нам пережить травмы прошлого, первая же нисколько этому не способствует, а иногда и наоборот, усиливает их.

Так что переоценить заслугу Дудя в развитии нашего общества очень сложно. Его фильмы — лекарство для наших душ, они — фундамент справедливой, честной и прекрасной России, в которой у государства главными приоритетами будут человек, его жизнь и достоинство.

Об эффекте фильма можно судить и по реакции условных "прокремлёвских" и "патриотов".

Выпускайте Кракена:



"Всем привет, это Юра Дудь, и сейчас я расскажу вам, как хайпануть на трагедии"

Александр Сосновский:



Мерзко и горько. Дудь решил попиариться на Беслане и начинает свой новый фильм с утверждения, что в трагедии виновато государство. Ни Басаев, ни террористы в его начальной подводке вообще не звучат. Я ошибся, когда назвал его психотип «оплывающей свечей». Его психотип - «Гниль»

Платон Беседин:

Почему в фильме Дудя о Беслане ничего толком не сказано о террористах? Почему не рассказано подробно, как вели они себя в захваченной школе? Как дети из-за них остались без воды и пили мочу? Как детей не выпускали в туалет? Как издевались над ними? Как вообще вели себя террористические мрази? Где всё это? Оно исключено из фильма — с одной простой целью: должен остаться только один виновник, один злодей — российская власть.

И от вины российской власти осуществляется переход к России как таковой — не к государству даже, а к стране и к народу. Нам настойчиво вдалбливают идею покаяния, снова и снова, за все якобы преступления. Покайтесь, покайтесь за Беслан. Это вы, русские люди, виноваты во всём. Это вы поддерживали и поддерживаете эту власть, а, значит, это ваша вина. Данная идея с покаянием за преступления и СССР, и новой России настойчиво внедряется в наши головы вместе с другой идеей — «пора валить из поганой Рашки» (одна из любимых тем Дудя), где происходит вот такое.

И мысль эта в первую очередь вдалбливается подросткам и детям. Почему? Со взрослыми работать сложнее — они более косные и в то же время более информированные, им вдолблены какие-никакие (правильные или нет — другой вопрос) первоосновы. Молодые же, что им свойственно, уверены, что всё и вся знают лучше отцов и дедов, что они свежее и ярче, свободнее и духовнее — они, мол, пришли исправить ошибки предков. И тут им подсовывают вот такую историю. Неважно, что показано всё примитивно и односторонне — схавают.

Подобные информационные удары направлены в самое сердце — они воспитывают ненависть и отвращение к своей стране и к своему народу, хуже — к самым близким людям. И всё чаще молодые винят своих родителей в самых гадких и мерзких преступлениях, к которым те, на самом деле, не имеют никакого отношения.

Поистине сатанинская подлость — использовать детей. Вбивать им в голову ложь или полуправду, чтобы после они, эти одурманенные вторичные дети, шли на площади и громили не власть, нет, а страну, свою историю, свою память. Схема обкатанная и действенная, но тут она дошла до днища нижнего ада — детей живых одурманивают, выплясывая на костях детей покойных. Что может быть подлее и гаже?

Гнусный и очень опасный трюк. Ведь так оправдывается величайшее зло, а значит, оно, это зло, обретает второе дыхание, силу и в конечном итоге разрастается, чтобы прийти вновь. И если, не дай Бог, нечто чудовищное ещё раз повторится, то вина за это будет лежать в том числе и на создателях вот таких фильмов, где, по заветам Геббельса, говорится лишь малая часть правды, за которой — абсолютная кривда. Так будут ли Дудь и иже с ним каяться, когда бесы в масках придут за их паствой? Или просто снимут ещё один хайповый фильм, в очередной раз сплясав на уже новых костях?

Илья Ремесло:

Зрители Юры-балабола "оценили" его творение. Это кстати общая либеральная методичка по Беслану: "смотрите какой ужас, из-за нехороших спецназовцев погибли дети". А терры, захватившие этих детей, просто рядом проходили, да и вообще они борцы с режимом, идейно близкие оппам.

Андрей Малосолов:

Юрий Дудь идеально конъюнктурно использовал 15 -ю годовщину трагедии в Беслане, чтобы поднять рейтинг себя и своего ютуб канала вДудь. Это не отрицательная оценка, а констатация факта. Беслан был и остаётся одной из самых больных тем нашей страны, просто потому что там несправедливо и подло были убиты больше 100 невинных детей. Обвинения Дудя в ловле хайпа настолько же обоснованны, как и справедливые слова о памяти к жертвам того теракта и помощи тем, кто остался инвалидом.

Дудь выбрал тему для своего фильма, где он всегда будет красавчиком, а те, кто представлял государство, всегда будут презираемы и ненавидимы. Говорят: Дудь снял фильм «про людей, а не обвиняет кого-то».

Да, про людей.

И да, обвиняет, подспудно, ловко, изящно заставляя это делать других. В случае с Бесланом это действует безошибочно: 330 погибших, изодранная Осетия, израненная страна.

С 1996 по 2005 я сам освещал теракты в Росси, работая в РИА Новости. Кажется, не было ни одного, где бы я не был. Как же тяжело морально и физически это было делать!. Беслан обошёл меня стороной, но все мои коллеги, кто работал там, приехали глубоко изломанными, тяжело потрясёнными событиями, страшной бойней в осетинской школе. И это люди с огромным опытом в таких делах! Что же говорить об аудитории Дудя, которая может быть впервые вообще окунулась в проблематику, где их инфантильные души были буквально смяты героями фильма.

И это главное, для чего веселый хипстер и любитель рокерской козы туда поехал.

Евгений Поддубный:



Я в Беслане, когда заложники были в школе, не работал, приехал уже после. Заходил в разрушенную школу, ездил на кладбище, говорил с людьми, которые потеряли семьи, говорил с людьми, которые были соседями людей, что потеряли семьи и это самое страшное что я слышал в жизни. В Беслане работали мои друзья и журналисты, и бойцы подразделений специального назначения. Те, кто спасал детей в Беслане («а» и «в» – это люди абсолютно уникальных личных качеств, живые и погибшие примеры абсолютного милосердия и настоящего подвига. И те, кто пытается сказать что-то иное просто духовные инвалиды.

Алексей Мухин:



ГосСМИ "рукопожатная" публика регулярно обвиняет в "распятом мальчике" (вы понимаете о чем я). С тех пор у самих "рукопожатных" СМИ этих самых "распятых мальчиков" были сотни, но обвинения всё равно звучат в адрес госСМИ.

Приём старый, испытанный. Применяется записными мерзавцами.

Просто помните об этом, когда в очередной раз услышите про "мальчика" или, например, про Беслан из их грязных уст.

Алексей Андронов:

Смотреть можно только то, на чем они поставили пробу. Вообще-то наоборот, но они думают так.



А я считаю, что смотреть надо все. И RT, и Новую, и Дудя. И даже репортаж Симоньян 15-летней давности.



Смотреть, думать, и делать свои выводы.



Но Эти (а иначе я их назвать не могу) - думают иначе. Что думать за всех будут они, а еще лучше - Кремль.



Вот только так не будет. На каждый роток не накинешь платок.

Тина Канделаки:



Я посмотрела фильм Юрия Дудя о Беслане и могу теперь оценить ремарки в Телеграме, которые появились до того, как у комментаторов физически была возможность посмотреть трехчасовой фильм до конца.



Слова «не видел, но осуждаю» или «видел тизер в Инстаграме и все понял» — это и есть тот бесплодный хайп на упоминании имени и трагического повода, в котором кто-то упрекает Юру. Для хайпа он мог бы снова поговорить с Ивлеевой и снова собрать два десятка миллионов просмотров, никуда не выезжая и не пропуская через себя трагические события пятнадцатилетней давности.



Почему мне кажется важным и нужным этот фильм, как и все другие работы, которые вышли к очередной дате этой трагедии? Как минимум потому, что вновь были озвучены имена героев, которые отдали свои жизни, спасая людей, и не побоялись зайти в школу на переговоры. Потому что вновь были собраны деньги, которые нужны и будут нужны пострадавшим на протяжении всей жизни. Потому что мы вновь увидели людей, которые продолжают поддерживать детей Беслана.



Фильмы о Беслане заставляют задуматься о том, как тяжело было закончить войну, у которой было так много заинтересантов по всему миру. Но война окончена, а мы живём в куда более безопасной стране и можем не только помнить о пострадавших, но и помогать им. Люди, которые положили жизнь на то, чтобы война завершилась, и люди, которые продолжают охранять наш покой, не просят признания своих заслуг, но тем не менее заслуживают этого признания.

Методичка:



YouTube стал по теме Беслана главным телеканалом России. Фильм Дудя за два дня набрал больше 6 миллионов просмотров. О других фильмах вы тоже могли слышать. Недовольство фильмом Дудя от лояльных власти комментаторов вы тоже могли видеть. Чем Дудю и остальным ответило традиционное телевидение? Если не считать сюжеты в новостях, то особо ничем.



Мы не смогли найти в телепрограмме фильмы о Беслане на центральных телеканалах. Региональный осетинский телеканал «Осетия-Ирыстон» выпустил фильм. Телеканал «Дагестан» показал фильм. Документальный телеканал RTД и обычный RT показали фильм (тот, который есть на YouTube).



Любимчики публики Малахов и Борисов сегодня обсуждали такие важные темы как «Директор школы уволен за отказ изменить жене?» и «Новый жених вдовы нигерийского принца приехал в Россию». ТВЦ почему-то решил не повторять свой документальный фильм 2014 года. РЕН-ТВ аналогично.



Ток-шоу «Время покажет» вспомнило о годовщине сегодня в дневном выпуске и раскритиковало некие фильмы. На НТВ вчера ток-шоу Норкина обсудило и раскритиковало фильмы «Новой газеты» и Дудя. Владимир Соловьев обещал показать обсуждение годовщины в студии и интервью с ветераном спецназа, но начал ток-шоу с Украины (Беслан будет для страдающих бессоницей).



Тот случай, когда у YouTube нет никакой конкуренции, а жалобы государственных тележурналистов на Дудя не могут приниматься.

Кстати, в эти же дни вышел и документальный фильм на ту же тему от Ксении Собчак.

Ксения Болецкая:

Моя лента сегодня сто раз рассказала, что Дудь снял фильм о Беслане. Никто не рассказал, что свой фильм о захвате школы сняла и Собчак.

Ну и счёт по просмотрам соответствующий у этих видео - 1,5 млн против 130 тыс.

Медиатехнолог:

Ксюше пора обратно на телевидение, где не видно просмотров и она будет примой.

Ксения Собчак:



Каждый третий комментарий в ютюбе под моим фильмом о Бесланском теракте : «Зачем вы взяли интервью у Симоньян?». Каждый четвертый: «вы вышли с фильмом на два часа раньше Дудя,и на неделю позже Новой Газеты. Вы все сговорились или спойлерите(sic!) друг друга?».

Неужели мне одной кажется,что это тот случай ,когда чем больше людей снимут фильмы,что-то скажут и вспомнят, тем лучше? И я безумно рада ,что эта годовщина проходит не в молчании, разве это не общая наша цель? А что до Симоньян,мы люди противоположных взглядов на жизнь и на те события ,но она была первым корреспондентом освещавшим Беслан,она лично называла эти первые роковые,неправильные цифры-и я считала важным спросить почему. Верить или не верить ее словам-это уже другой вопрос. Но что ж происходит в голове,если за сам факт предоставления слова человеку,чье мнение не разделяешь, может быть такой поток хейтерства?

Маргарита Симоньян:



Басаев устроил Беслан, чтобы натравить одних россиян на других.



Спустя 15 лет у него это получилось.

Анастасия Миронова:

Я думаю, лучшее, что общество сегодня может сделать для собственного будущего, это напомнить Маргарите Симоньян ее включения из Беслана. Она думает, что все, конечно, забыли. Но мы помним, что именно от Симоньян страна узнала сначала, что число заложников в школе нельзя установить. Затем - что их было всего 354. И следом - что террористы не выдвигают никаких требований.

В эти дни Маргарита Симоньян не сходит с полос газет и с экранов телевизоров. Пропаганда так лихо все обделала, что Симоньян стала едва ли не главным героем бесланских трех дней. "19-летняя Маргарита Симоньян три дня вела прямой репортаж под пулями Беслана". Весь день Маргарита Симоньян выкладывает в Твиттере видео тогдашних своих репортажей. Правда, лишь с последнего дня. С 1 и 2 сентября репортажей на ее странице нет. Потому что Симоньян не хочет, чтобы мы помнили, о чем она тогда говорила.

Увы, но насладиться комментариями под своими роликами Маргарита Симоньян не может - ее почти все проклинают за вранье в те дни. Запомнили ложь многие, потому что в 2004 году это было еще непривычно. Мы не ожидали такого.

Ольга Бешлей:

Посмотрите ещё фильм Алексея Александрова про Беслан. Я на прошлой неделе плакала, когда читала сюжет, и на этой неделе плакала, и для меня это очень важное переживание: в 2004 году мне не хватило душевных сил, чтобы по-настоящему сопереживать погибшим детям — это была страшная картинка из телевизора, перешёптывания в классе, тяжёлые лица учителей. Я помню, что было очень страшно. И не было разговора, который бы снял тревогу и позволил вылиться другим чувствам. Все эти чувства где-то закрылись внутри.

Алексей Александров:

В 2012 году я был в США. И 11 сентября по всем общественным телеканалам рассказывали про теракт 9/11. Истории выживших, пострадавших, и потерявших родственников людей. Бесконечное число интервью, историй и слёз. 11 сентября — главный теракт в истории США.

Главный теракт в истории России — это Беслан. И о нём по федеральным каналам принято говорить короткой строкой — сюжетом на 2 минуты в конце выпуска новостей 3 сентября. Я хочу, чтобы так не было — вы должны знать о том, как в школе захватили детей. Вы должны знать о том, как Путин не шёл на переговоры с террористами. Вы должны знать о том, как при штурме — после 52 часов заточения — пулями и взрывами были убиты 334 человека.

К счастью, чтобы о Беслане помнили, хочу не только я — но и другие, кто не работает на федеральных каналах. Это очень хорошо и правильно. Мы ездили в Беслан в этом мае — к Последнему звонку. И сняли там небольшой фильм. Мы хотели понять, как пережившие теракт дети, родители и учителя живут через 15 лет: как спят, о чём думают. Ничего не забыто: им снится теракт, люди каждый день ходят на кладбище. Школьники хотят быть врачами и военными — как те, кто их когда-то спасал. В Беслане каждую минуту каждого часа помнят о том, что случилось в начале сентября 2004 года. Не забывайте и вы, пожалуйста.

Ольга Рощина:

Читаю сегодня ленту и понимаю, что не одну меня так перепахало Бесланом, что каждый год первые дни сентября это всегда траур. И дикий диссонанс с праздничными линейками в честь Дня знаний...

После Беслана у меня в душе сломалось что-то такое... Базовое доверие к миру, к людям. Я оказалась во вселенной, где взрослые спокойно, методично, с наслаждением убивают детей. Из-за денег, из-за неуёмной жажды власти и всесилия, из-за каких-то безумных идей. До этого я догадывалась об этом чисто теоретически...

Я очутилась в опасном, жестоком мире, где нет пощады никому. Даже детям.

Вообще это одно из самых страшных событий моей жизни. Одно из самых ужасных потрясений.

Я до сих пор не могу смотреть никаких документальных фильмов и фотографий. Подлинный рукотворный ад.

И я помню, кто стоит за всем этим...

Вечный свет да светит всем тем, кто похоронен в Городе ангелов. Мужество и всё тепло, вся поддержка обитаемой вселенной - оставшимся в живых. Я не знаю, как это вообще возможно было пережить...

Пока живу, я буду помнить.