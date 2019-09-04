Смертность от отравления алкоголем выросла в России на 17,2 процента

С января по июль смертность от отравления алкоголем в России выросла более чем на 17 процентов в годовом измерении. Такие данные приводит Центр разработки национальной алкогольной политики.

За шесть месяцев 2019 года от отравления спиртным умерли 4 тысячи 298 человек, или пять человек на сто тысяч населения.

Наибольший рост смертности – в 12 раз – зафиксирован в Татарстане. За регионом следуют Еврейская автономная область, Тува, Пензенская и Курганские области.

В Москве с января по июль от отравления алкоголем умер 71 человек – это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.