Антипутинизм уравняли с экстремизмом

Следователи не сумели посадить студента Высшей школы экономики Егора Жукова за организацию массовых беспорядков. Теперь они пытаются сделать его "экстремистом" за его блоги в ютьюбе. Что это за блоги? За что получили реальные сроки другие участники протестных акций? В эфире адвокат Егора Жукова Илья Новиков, адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина, политик Леонид Гозман, гражданский активист Евгений Овчаров, профессор ВШЭ Марк Урнов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.