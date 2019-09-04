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Лицом к событию

Антипутинизм уравняли с экстремизмом

Митинг поддержки политзаключенных

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Следователи не сумели посадить студента Высшей школы экономики Егора Жукова за организацию массовых беспорядков. Теперь они пытаются сделать его "экстремистом" за его блоги в ютьюбе. Что это за блоги? За что получили реальные сроки другие участники протестных акций? В эфире адвокат Егора Жукова Илья Новиков, адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина, политик Леонид Гозман, гражданский активист Евгений Овчаров, профессор ВШЭ Марк Урнов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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