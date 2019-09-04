ФСИН обязали выплатить 700 тысяч рублей за пытки заключенного

Группа сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов финансовой помощи Украине.

Финансовый пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине" был одобрен Конгрессом, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву. Точные причины задержки выдачи денег неизвестны.

По словам представителей администрации, на которых ссылаются американские СМИ, Белый дом хочет убедиться, что деньги будут израсходованы в соответствии с интересами США. Для Трампа это является главным приоритетом в его внешней политике.

В своём письме сенаторы – три демократа и два республиканца – призывают администрацию предоставить финансирование, которое является "ключевым" для обеспечения жизнеспособности вооруженных сил Украины. Они подчеркивают, что оказанная Вашингтоном Украине помощь в области безопасности после аннексии Россией Крыма в 2014 году предоставила возможность украинским военным развить необходимые навыки для защиты от российской агрессии.

Некоторые американские законодатели призывают Конгресс взять на себя постоянное обязательство по защите интересов Украины в её противостоянии с Россией.

Издание Politico ранее сообщило, что приостановка финансирования произошла по инициативе президента Трампа, который попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования Украины в этой области. Деньги находятся на счету Минобороны США, Пентагон сообщил, что поддерживает пакет помощи Киеву и готов предоставить средства сразу после получения указания Белого дома.

250 миллионов долларов предназначены на поддержку безопасности Украины, включая деньги на обучение, снаряжение и разведку. Из этих средств Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. В 2018 году США предоставили Украине противотанковые ракеты Javelin.

На своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину, оставаясь на её стороне в конфликте с Россией и содействуя её стремлению к сохранению территориальной целостности. Пенс однако не дал гарантий, что финансовый пакет поддержки будет предоставлен до истечения его срока действия в конце сентября. Он заявил журналистам, что администрация все еще обдумывает вопрос.