Палата общин запретила Джонсону выходить из ЕС без договора 31 октября

Палата общин британского парламента в среду большинством в 29 голосов приняла законопроект, призванный не допустить выхода страны из Евросоюза 31 октября без соглашения с ЕС. Как и ожидалось, документ поддержало подавляющее большинство депутатов от оппозиции, а также более 20 депутатов, исключённых накануне из правящей Консервативной партии - после того, как они поддержали рассмотрение законопроекта вопреки позиции премьера Бориса Джонсона.
Законопроект предусматривает, что если до 19 октября Британия не заключит с ЕС соглашение о Брекзите, премьер будет обязан попросить Евросоюз об очередном переносе его даты - с 31 октября на 31 января 2020 года.
Борис Джонсон уже ранее заявил, что это условие для него неприемлемо. Он внёс в парламент предложение провести 15 октября досрочные выборы, чтобы вопрос о Брекзите решал их победитель. Однако лейбористы, согласием которых необходимо заручиться для роспуска парламента, заявляют, что проголосуют за досрочные выборы только после того, как законопроект о переносе даты Брекзита вступит в силу. Для этого он ещё должен быть одобрен Палатой общин в третьем чтении, а также принят Палатой лордов и получить согласие королевы.
Джонсон ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября – даже без сделки с Брюсселем. Принятие законопроекта, фактически запрещающего выход из ЕС без договора, и одновременный отказ от досрочных выборов создаст необычную коллизию - премьеру не будет вынесен вотум недоверия, однако он фактически будет лишён полномочий самостоятельно определять политику по вопросу о Брекзите.
Тверской суд Москвы арестовал на 20 суток главу столичного отделения "Партии перемен" и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Его признали виновным в повторном нарушении правил организации митинга в связи с несогласованной акцией оппозиции в центре Москвы 31 августа.
Ранее Соловьёв отбыл восемь суток административного ареста за другую акцию, которая прошла 27 июля.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение митинга и шествия против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Все заявки были отклонены.
После этого один из незарегистрированных кандидатов, Любовь Соболь, призвала москвичей пройти мирным шествием от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Шествие стало единственной за последние два месяца акцией протеста, на которой полиция не задерживала и не арестовывала протестующих. Однако позже в МВД всё же завели административное дело о нарушении закона о митингах.
По обвинению в организации шествия активист Марк Гальперин получил 30 суток ареста, Сергей Бойко – 10 суток, а Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Корпорация Google и принадлежащий ей видеосервис YouTube заплатят 170 миллионов долларов штрафа за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).
FTC и прокуратура Нью-Йорка утверждают, что YouTube собирал информацию о несовершеннолетних без разрешения взрослых и использовал её для показа таргетированной рекламы. Согласно американскому законодательству, интернет-компании должны получать согласие родителей на сбор и обработку данных пользователей младше 13 лет.
Это крупнейший штраф, который комиссия взыскала по закону о защите конфиденциальности детей в интернете. Закон был принят в 1998 году.
Для Google этот штраф стал самым крупным.
Суд в Улан-Удэ обязал Федеральную службу исполнения наказаний выплатить 700 тысяч рублей компенсации Виктору Роганову, которого пытали сотрудники следственного изолятора с целью получить показания. Об этом сообщает организация "Зона права".
По информации правозащитников, в 2013 году сотрудники СИЗО избивали Роагнова, который находился под государственной защитой, и требовали дать показания в пользу "криминальных авторитетов Бурятии". Заключенному нанесли более двухсот ударов руками, ногами и дубинками.
В отношении семерых сотрудников СИЗО было возбуждено дело о превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. В 2018 году их приговорили к четырём годам лишения свободы условно и запретили работать в органах власти в течении трёх лет.
Правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключёнными осуждённых по так называемому "московскому делу" к лишению свободы Данила Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко и Ивана Подкопаева, а также обвиняемых в связи с этим делом Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина. Правозащитники потребовали немедленного освобождения этих людей и привлечения к ответственности виновных в их уголовном преследовании и разгонах мирных акций протеста в Москве в июле и августе.
"Московское дело" - собирательное название уголовных дел, возбуждённых в связи с акцией протеста в Москве 27 июля. Представители "Мемориала" ссылаются на свидетельства очевидцев акции 27 июля и анализ видеозаписей и утверждают, что она носила мирный характер и не представляла собой массовых беспорядков. Что же касается насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов - которое инкриминировали четверым уже осуждённым участникам акции - в "Мемориале" убеждены, что их действия не могли причинить полицейским вреда (так, Данила Беглец схватил полицейского за руку, а Самариддин Раджабов бросил в сторону полиции пластиковую бутылку). Кроме того, в преследовании обвиняемых по "московскому делу" правозащитники видят политический мотив, утверждая, что цель властей - запугать людей и отказаться их от участия в манифестациях оппозиции.
С января по июль смертность от отравления алкоголем в России выросла более чем на 17 процентов в годовом измерении. Такие данные приводит Центр разработки национальной алкогольной политики.
За шесть месяцев 2019 года от отравления спиртным умерли 4 тысячи 298 человек, или пять человек на сто тысяч населения.
Наибольший рост смертности – в 12 раз – зафиксирован в Татарстане. За регионом следуют Еврейская автономная область, Тува, Пензенская и Курганские области.
В Москве с января по июль от отравления алкоголем умер 71 человек – это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Италии после распада правящей коалиции сформирован новый кабинет министров.
Премьером останется Джузеппе Конте, однако на министерских постах произошли существенные изменения. Это связано с тем, что кабинет покинула правопопулистская партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини, которого называют прокремлёвским политиком.
Правительство теперь будет левоцентристским. В него вошли 10 представителей популистского "Движения пяти звёзд", 9 министров от Демократической партии, которая ранее была в оппозиции, 1 представитель левой партии "Равные и свободные" и 1 беспартийный министр - это Лючиана Ламборджезе, которая вместо Сальвини возглавит министерство внутренних дел.
Лидер "Движения пяти звёзд" Луиджи ди Майо станет министром иностранных дел. Пост министра экономики и финансов займёт Роберто Гуалтьери, бывший глава комитета Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.
Ожидается, что новый кабинет займёт более проевропейскую позицию, чем предыдущее правительство, которое - благодаря присутствию в нём сторонников Сальвини - нередко вступало в споры с ЕС, в частности, по вопросу о миграции.
Новое правительство Италии официально примет присягу в четверг утром.
Мещанский районный суд Москвы приговорил Евгения Коваленко, участвовавшего в акции оппозиции 27 июля, к трём с половиной годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда. Обвинение запрашивало для него пять лет колонии. Дело Коваленко было рассмотрено за два дня.
По версии следствия, обвиняемый "силой толкнул обеими руками в область туловища полицейского Евгения Терещенко, отчего тот потерял равновесие и упал с высоты собственного роста на гранитные ступени, испытав физическую боль". Далее Коваленко "схватил обеими руками за бронежилет бойца Нацгвардии Максима Салиева, резко дернул и потащил его на себя, причиняя физическую боль", а затем, "продолжая реализовывать свой преступный умысел, схватил находящийся рядом мусорный бак и бросил его в Салиева, попав в область пояса". Боец Нацгвардии также испытал "физическую боль".
На кадрах, снятых на акции 27 июля, видно, что перед тем, как бросить урну, Коваленко пытался защитить других людей от силового задержания полицейскими. При этом мусорный бак падает рядом с сотрудником Росгвардии – тот даже не шелохнулся. После этого Коваленко попытался убежать, но его догнал и задержал работавший на акции в штатском оперативник Центра "Э" Андрей Разумов.
Сам Коваленко в ходе судебного заседания свою вину не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что его "действия были продиктованы беспределом и были направлены на то, чтобы воспрепятствовать избиению людей".
Ранее Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем сотрудника Росгвардии Аскарбека Мадреймова, чем причинил ему физическую боль. Сам Мадреймов рассказывал, что "лямки шлема вдавились в подбородок".
Юрий Дудь в документальном фильме о теракте в Беслане показал Марину Дучко, одну из жертв трагедии, который на момент захвата заложников в школе №1 было 25 лет. 1 сентября 2004 года Дучко привела на линейку сына и сестру и тоже оказалась в числе заложников.
Во время штурма девушку ранило осколком в позвоночник. После операции в Москве Дучко обещали, что она снова сможет ходить, но для этого была нужна качественная реабилитация. Получить её в России девушка не смогла и осталась прикована к коляске.
В интервью Дудю Дучко рассказала, что сейчас в качестве помощи государство предоставляет ей как раз только инвалидную коляску – раз в четыре-шесть лет. Женщина также рассказала, что получает пенсию в размере 13 тысяч рублей и, чтобы заработать, продаёт через инстаграм фиалки, которые сама растит дома.
Дудь показал в своём фильме аккаунт Дучко и оставил ссылку на него в описании видео. В итоге за два дня на Дучко подписались более 40 тысяч человек, тогда как до выхода фильма у неё было около 400 подписчиков. Ей оставляют комментарии с пожеланиями здоровья и, кроме этого, у неё раскупили все цветы. Об этом сама Дучко рассказала изданию TJ: "У меня раскупили все цветы! И заказы ещё поступают. Так что приходится откладывать их аж на следующий год".
Фильм Дудя о Беслане (на момент публикации) набрал в YouTube почти 8 миллионов просмотров.
Жертвами теракта в Беслане, по официальным данным, стали 334 человека, в том числе 186 детей.
Власти Туркмении пытаются помешать гражданам воспользоваться программой переселения в Россию, сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык. Чиновники препятствуют получению необходимых документов для жителей, которые хотят выехать из страны.
На жителей Туркмении распространяется программа по переселению соотечественников в российские регионы, сообщается на сайте российского посольства. По данным Азатлыка, если раньше ей хотели воспользоваться в основном русскоязычные граждане страны, то теперь ей пытаются воспользоваться и туркмены.
"Они не могут оформить заявки, так как не хватает документов из туркменских государственных органов", – сообщает корреспондент Азатлыка и отмечает, что органы власти затягивают выдачу необходимых документов или вообще их не выдают. Из-за этого у российского посольства регулярно выстраиваются очереди.
Комиссия Госдумы России по расследованию иностранного вмешательства пригрозила Deutsche Welle лишением аккредитации, если представители немецкой телерадиокомпании не ответят на вопросы депутатов. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев. "Надеемся, что они придут, дадут пояснения, но формально за нами такое право [обратиться в МИД РФ по поводу лишения аккредитации] остается", – цитирует Пискарева Интерфакс.
Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства была создана после несогласованных акций протеста в Москве с требованием честных выборов в городскую думу. МИД России обвиняет США и Германию в том, что они призывали россиян к участию в митинге 3 августа. Американское посольство и Deutsche Welle якобы разместили соответствующие публикации. Однако и дипломаты США, и DW отрицают обвинения.
В среду глава немецкой телерадиокомпании Йоханнес Хоффманн вновь заявил, что Deutsche Welle не вмешивалась во внутренние дела России. Он добавил, что журналисты московского бюро СМИ не будут участвовать в заседании думской комиссии, поскольку не имеют таких полномочий. Хоффманн пригласил Пискарева для обсуждения вопроса в Бонн или Берлин. "Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств", – подчеркнул Хоффманн.
Власти Гонконга отзовут законопроект об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в континентальный Китай. Об этом заявила в телеобращении глава подчиняющейся Пекину администрации города Кэрри Лам, передаёт Hong Kong Free Press. Документ уже отозван, утверждает South China Morning Post.
В настоящий момент экстрадиция из города возможна только на основании договоров, которые были заключены ещё до его перехода под юрисдикцию Китая в 1997 году. Внесение законопроекта, меняющего это правила, вызвало массовые демонстрации в городе, в которых приняли участие миллионы граждан.
Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.
Комментируя заявление Лам, один из лидеров демократической оппозиции Гонконга, Джошуа Вонг заявил в серии твитов, что отзыв законопроекта в текущих условиях – это "слишком мало и слишком поздно".
После четырнадцати недель протеста демонстранты требуют расследования случаев применения полицией насилия против участников протестов и отставки Лам. Кроме того, они настаивают на либерализации политической системы Гонконга и на том, чтобы официальные власти перестали называть уличные протесты "беспорядками", отмечает Би-би-си.
В Архангельске чиновники обратились к местным властям с просьбой провести "позитивные мероприятия" 22 сентября в единый день экопротеста против строительства мусорного полигона в поселке Шиес. Утром 4 сентября активисты получили письмо, адресованное главам всех муниципальных образований Плесецкого района Архангельской области. Сотрудников администраций попросили, чтобы они провели любые "позитивные мероприятия" 22 сентября на центральных площадках.
По словам одного из собеседников издания "Север.Реалии", подобные письма разослали по всем районным администрациям региона. Источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что на 22 сентября в Плесецком районе чиновники устроят спортивные мероприятия и ярмарки.
В администрации Плесецкого района сообщили изданию "Север.Реалии", что на 22 сентября чиновники проведут для местных жителей спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля. В администрации затруднились сказать, в каких именно муниципалитетах пройдут праздники.
Подлинность рассылаемого документа чиновники комментировать отказались.
22 сентября в крупных российских городах запланированы акции против строительства мусорного полигона в Шиесе. Люди хотят выйти на массовые митинги в знак солидарности с активистами, которые выступают против полигона в Архангельской области.
Московские власти хотят построить в поселке Шиес Архангельской области полигон для твердых бытовых отходов, которые будут свозить из Москвы. Местные жители уже больше года выступают против строительства полигона, считая, что его работа приведет к экологической катастрофе.
Продолжение: Евгения Коваленко, бросившего урну в сторону полиции, осудили на 3,5 года
Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля в центре города Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль.
Оглашая приговор, судья заявила, что Жуков "достоверно" знал, что сотрудник Росгвардии был представителем власти. Реализуя внезапно преступный умысел, подсудимый "нанёс левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем" с рядового Аскарбека Мадреймова.
Крепление нужно затягивать – если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородокПотерпевший, рядовой Нацгвардии Аскарбек Мадреймов (цитата по "Медиазоне")
Сам Мадреймов рассказывал, что удар попал в защитное стекло шлема. Из-за удара "лямки [шлема] вдавились в подбородок, было неприятно, больно".
"Крепление нужно затягивать – если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок", – объяснял сотрудник Росгвардии.
В ходе прений сторон гособвинение настаивало на том, чтобы приговорить Жукова к четырём с половиной годам колонии. Защита просила дело прекратить. Подсудимый в последней речи заявил, что умоляет судью об условном сроке.
Минкомсвязи, Федеральная антимонопольная служба и ФСБ разрабатывают предложения по легализации в России виртуальных сим-карт — eSIM, пишет газета "Коммерсантъ". Эта технология позволяет мобильным операторам не использовать физическую карточку для идентификации пользователей и поддерживается современными смартфонами. В России она не запущена – из-за противодействия государства.
Вице-премьер России Максим Акимов поручил подготовить предложения для легализации eSim к январю 2020 года. Поручение основывается на докладе, подготовленном Институтом исследований интернета совместно с Минкомсвязью, ФАС и операторами. В нём, в частности, предложено обязать производителей устройств с eSIM, среди которых Apple, Google и Samsung, размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей. Иначе данные пользователей будут находиться под угрозой, утверждается в документе.
В августе 2018 года Минкомсвязи предлагало перевести российских пользователей на SIM-карты с использованием шифрования, разработанного в ФСБ. Позднее от этой идеи отказались. Агентство РБК сообщало в апреле, что спецслужба выступает против внедрения eSIM в России.
Из парламентской фракции Консервативной партии Великобритании исключили депутатов, поддержавших рассмотрение законопроекта о переносе даты Брекзита. В их числе оказался Николас Сомс – 71-летний внук Уинстона Черчилля. Он был членом парламента последние 36 лет, в 2014 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари, но теперь Сомс лишён права представлять Консервативную партию на следующих выборах в британский парламент. Об этом решении сообщили в канцелярии действующего премьер-министра, пишет Би-би-си.
Борис Джонсон призывал Палату общин голосовать против изменений повестки работы парламента. Однако депутаты проголосовали за и, таким образом, рассмотрят сегодня законопроект о запрете выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Это противоречит обещаниям Джонсона, который ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября – даже без сделки с Брюсселем. После голосования в Палате общин премьер заявил, что, если депутаты одобрят очередную отсрочку Брекзита, он призовёт парламент объявить досрочные выборы.
При этом перед голосованием по изменению повестки работы парламента Джонсон формально потерял большинство в Палате общин. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на 1 голос меньше, чем у оппозиции. Это не влечёт за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите.
Независимые кандидаты в Мосгордуму не были допущены до выборов из-за их высоких рейтингов. Власть не была готова к крупному представительству оппозиции в городском парламенте столицы. По закрытым опросам, мэрия могла проиграть в день голосования 9 округов. Такие утверждения содержатся в опубликованном в среду расследовании издания "Проект".
Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Всего будут избраны 45 депутатов по одномандатным округам. Согласно опросам, полученным мэрией весной 2019 года, провластные кандидаты могли проиграть выборы как минимум в девяти округах, в том числе во всех центральных. В Мосгордуме могли оказаться сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и Елена Русакова, политик Дмитрий Гудков и другие кандидаты, не имевшие поддержки со стороны мэрии.
Власть готова была допустить оппозицию, чтобы избиратели "сбросили пар", но не готова была отдать им места в Мосгордуме, утверждают источники "Проекта". Данные опросов были переданы Сергею Собянину и окончательно уверили мэрию и Кремль, что оппозиционеров в избирательные бюллетени включать нельзя.
До появления опросов в Кремле считалось, что стратегически правильно давать возможность голосовать за оппозиционных кандидатов. После чиновники решили, что широкое представительство соратников Навального в Мосгордуме даст им возможность стать "серьезными политиками к выборам в Госдуму 2021 года", объясняет логику принимавших в Кремле решение чиновников собеседник "Проекта", участвовавший в совещаниях о выборах в Москве.
Решение о недопуске кандидатов спровоцировало политический кризис в России. В Москве прошли массовые протесты сторонников оппозиции. Кремлёвские политтехнологи пытались организовать в противовес митинг с участием мэра Москвы Сергея Собянина, но он отказался от участия, утверждают источники издания. После протестов закрытые опросы показывают, что в четырёх московских округах могут победить сторонники "Умного голосования" Алексея Навального, утверждает издание. Но такого представительства не своих кандидатов в Мосгордуме власть не боится, особенно если после выборов в городе не начнутся новые протесты.
В воинской части под Ачинском Красноярского края, где в августе дважды взрывались склады с боеприпасами, местный священник провёл молебен, окропил святой водой оставшиеся склады, личный состав и технику, сообщается на сайте Красноярской епархии.
Священник Казанского собора города Ачинска иерей Алексий Александров посетил воинскую часть №97646 Военно-воздушных сил России, дислоцированную у деревни Каменка Ачинского района. Отец Алексий совершил молебен, объехал в бронемашине территорию складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери, окропил святой водой военных и технику, раздал иконки.
Издание Baza передало, что, по словам Александрова, взрывы произошли от греха, тем более до него в эту воинскую часть священников не пускали.
Обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может начаться в конце этой недели, вероятная дата – 7 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник. Ещё один собеседник агентства также заявил, что обмен запланирован на субботу. При этом он отметил, что договорённости носят предварительный характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не подтвердил и не опроверг информацию о возможности обмена 7 сентября. "Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – заявил Песков, добавив, что "факт станет известным".
Накануне издание "Коммерсантъ" писало, что обмен между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. По информации "Коммерсанта", обмен в формате "33 на 33", который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена на прошлой неделе могло быть желание России включить в списки на обмен бывшего участника вооружённых формирований в Донбассе Владимира Цемаха. Москва якобы хочет не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о сбитом малайзийском "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на Восточном экономическом форуме, что Московский эндокринный завод закупил около 10 тысяч упаковок "Фризиума". Это противосудорожный препарат, входящий в список лекарств, оборот которых ограничен на российском рынке. При этом отечественного аналога в стране нет.
Скворцова заявила, что препарат в будущем планируют зарегистрировать в России и сделать это в "максимально короткие сроки", сообщает агентство ТАСС.
В России дети, страдающие тяжёлыми заболеваниями, не могут получать некоторые лекарства, так как они не зарегистрированы в стране, а их оборот запрещён. Из-за этого под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей-инвалидов, которым необходимы незарегистрированные в стране препараты. До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры.
Матери больных эпилепсией детей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России препаратами.
До конца октября Россия должна закупить лекарства у зарубежных производителей и ввезти их в страну. Однако родители и представители благотворительных фондов сомневаются, что таким образом можно помочь большинству детей.
Не менее семи человек погибли и ещё десятки получили ранения на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Губерт Миннис. Он подчеркнул, что ссылается на предварительные цифры, а число жертв может возрасти.
По словам Минниса, значительный ущерб нанесён острову Абако. Там есть поселения, оказавшиеся практически полностью разрушенными. Также сильно пострадал остров Большой Багама, туда из-за сложных метеоусловий не могут попасть спасательные службы.
По последним данным, разрушено более тринадцати тысяч домов. Телефонная связь на пострадавших островах нарушена.
В социальных сетях появляются многочисленные видеозаписи и снимки последствий урагана "Дориан" на Багамах. На них видны десятки уничтоженных построек, затопленные дороги и кучи обломков.
На одном из снимков – предположительно тело погибшего, которое собираются вывозить на грузовике.
Местное издание Our News Bahamas разместило в фейсбуке обращение, в котором пользователям предлагается написать в комментариях имена своих пропавших родных и близких. У записи уже почти две тысячи комментариев.
По данным синоптиков, "Дориан" движется в сторону американского штата Флорида и может оказаться в опасной близости от его побережья в течение 36 часов.
Deutsche Welle не будет участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Заявление главы немецкой телерадиокомпании Йоханнеса Хоффманна опубликовано на сайте российского парламента. В нём говорится, что DW не видят правовой возможности для участия в заседании, поскольку компания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам.
"Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств", – заявил Хоффманн. Он отметил, что сотрудники московского бюро DW не обладают необходимыми полномочиями для коммуникации с политическими институтами России, и предложил председателю комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василию Пискареву приехать для обсуждения вопроса в Бонн или Берлин.
Месяц назад Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве. Поводом стали публикации американского посольства и Deutsche Welle о несогласованной акции протеста в Москве 3 августа с требованием честных выборов в Мосгордуму. В этих публикациях россиян якобы призывали к участию в митинге. И посольство США, и DW отвергли обвинения. Однако в Госдуме создали специальную комиссию для расследования иностранного вмешательства.
Группа сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов финансовой помощи Украине.
Финансовый пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине" был одобрен Конгрессом, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву. Точные причины задержки выдачи денег неизвестны.
По словам представителей администрации, на которых ссылаются американские СМИ, Белый дом хочет убедиться, что деньги будут израсходованы в соответствии с интересами США. Для Трампа это является главным приоритетом в его внешней политике.
В своём письме сенаторы – три демократа и два республиканца – призывают администрацию предоставить финансирование, которое является "ключевым" для обеспечения жизнеспособности вооруженных сил Украины. Они подчеркивают, что оказанная Вашингтоном Украине помощь в области безопасности после аннексии Россией Крыма в 2014 году предоставила возможность украинским военным развить необходимые навыки для защиты от российской агрессии.
Некоторые американские законодатели призывают Конгресс взять на себя постоянное обязательство по защите интересов Украины в её противостоянии с Россией.
Издание Politico ранее сообщило, что приостановка финансирования произошла по инициативе президента Трампа, который попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования Украины в этой области. Деньги находятся на счету Минобороны США, Пентагон сообщил, что поддерживает пакет помощи Киеву и готов предоставить средства сразу после получения указания Белого дома.
250 миллионов долларов предназначены на поддержку безопасности Украины, включая деньги на обучение, снаряжение и разведку. Из этих средств Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. В 2018 году США предоставили Украине противотанковые ракеты Javelin.
На своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину, оставаясь на её стороне в конфликте с Россией и содействуя её стремлению к сохранению территориальной целостности. Пенс однако не дал гарантий, что финансовый пакет поддержки будет предоставлен до истечения его срока действия в конце сентября. Он заявил журналистам, что администрация все еще обдумывает вопрос.
Болгарские власти осудили организованную посольством России в Болгарии выставку, посвященную 75-летию освобождения Центральной и Восточной Европы от нацизма, и призвали российскую дипломатическую миссию "не поддерживать двусмысленное с исторической точки зрение утверждение", что прибытие советских войск в Болгарию было "освобождением".
Открытие подготовленной Российским историческим обществом в Болгарии выставки запланировано на 9 сентября – день вступления советских войск на территорию Болгарии в 1944 году, который до 1989 года был национальным праздником страны.
В официальном заявлении министерства иностранных дел Болгарии подчеркивается, что, несмотря на вклад СССР в разгром нацизма в Европе, "не следует закрывать глаза на то, что штыки советской армии принесли народам в Центральной и Восточной Европе полвека репрессий, подавление гражданских свобод, тупиковое экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских государствах". Далее МИД Болгарии призвал посольство России не поддерживать сомнительную историческую концепцию "освобождения" Болгарии, которая потворствует только определенным политическим силам в этой стране и де-факто является вмешательством в ее внутренние дела.
Посольство России в Болгарии разместило на своей странице в Фейсбуке ответ заявлению болгарского МИД: "Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских архивов. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы… Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией".
Переговоры с помощниками лидера итальянской правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини о возможном российском финансировании вели в прошлом году в Москве люди из окружения ультраконсервативного философа и идеолога российских и европейских крайне правых Александра Дугина и советника председателя Госдумы Владимира Плигина. Такое утверждение содержится в расследовании сайтов The Insider и Buzzfeed и группы Bellingcat.
Как утверждалось в их предыдущих расследованиях, 18 октября 2018 года в Москве прошла встреча, в которой участвовали три итальянца, в том числе советник Сальвини Джанлука Савоини, и три россиянина, имена которых не назывались. На переговорах обсуждались возможные поставки нефти из России в Италию, которые должны были быть оформлены так, чтобы процент от поставок получала партия "Лига". В связи с этой встречей прокуратура Италии начала проверку, хотя её участники и говорят, что сделка не состоялась.
В новом расследовании The Insider, Bellingcat и BuzzFeed утверждают, что им удалось установить двух российских участников встречи. Это предположительно Андрей Харченко (который называет себя соратником Александра Дугина) и Илья Якунин, которого The Insider характеризует как менеджера, работавшего в различных компаниях, связанных с государственными инвестициями. В частности, Якунин долгое время работал в компании Якунин отвечал за иностранные инвестиции в компании Агентство прямых инвестиций, которую контролирует компания, сооснователем которой является Плигин.
Как говорится в расследовании, Дугин был оппонентом на защите диссертации Харченко. Последний сопровождает философа во многих зарубежных поездках.
За день до встречи 18 октября помощник Сальвини встречался в Москве с самим Дугиным. Они встречались и в Италии.
Встреча в отеле "Метрополь" прошла во время визита Сальвини в Москву.
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