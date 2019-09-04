Палата общин запретила Джонсону выходить из ЕС без договора 31 октября

Палата общин британского парламента в среду большинством в 29 голосов приняла законопроект, призванный не допустить выхода страны из Евросоюза 31 октября без соглашения с ЕС. Как и ожидалось, документ поддержало подавляющее большинство депутатов от оппозиции, а также более 20 депутатов, исключённых накануне из правящей Консервативной партии - после того, как они поддержали рассмотрение законопроекта вопреки позиции премьера Бориса Джонсона.

Законопроект предусматривает, что если до 19 октября Британия не заключит с ЕС соглашение о Брекзите, премьер будет обязан попросить Евросоюз об очередном переносе его даты - с 31 октября на 31 января 2020 года.

Борис Джонсон уже ранее заявил, что это условие для него неприемлемо. Он внёс в парламент предложение провести 15 октября досрочные выборы, чтобы вопрос о Брекзите решал их победитель. Однако лейбористы, согласием которых необходимо заручиться для роспуска парламента, заявляют, что проголосуют за досрочные выборы только после того, как законопроект о переносе даты Брекзита вступит в силу. Для этого он ещё должен быть одобрен Палатой общин в третьем чтении, а также принят Палатой лордов и получить согласие королевы.

Джонсон ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября – даже без сделки с Брюсселем. Принятие законопроекта, фактически запрещающего выход из ЕС без договора, и одновременный отказ от досрочных выборов создаст необычную коллизию - премьеру не будет вынесен вотум недоверия, однако он фактически будет лишён полномочий самостоятельно определять политику по вопросу о Брекзите.