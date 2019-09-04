Пентагон перебросит 3,6 миллиарда долларов на строительство стены

Министр обороны США Марк Эспер одобрил переброску 3,6 миллиарда долларов, выделенных в бюджете на строительство военных объектов, на сооружение 280-километрового участка заграждений на границе с Мексикой.

Строительство пограничной стены или барьера было ключевым предвыборным обещанием президента Дональда Трампа, однако демократы в Конгрессе отказались выделять на него достаточные средства. Президент запрашивал более 6 миллиардов долларов, Конгресс выделил лишь около 1 миллиарда. Трамп, воспользовавшись введённым им режимом чрезвычайного положения на границе, распорядился выделить недостающие средства из бюджета военного ведомства.

По словам представителей Пентагона, половина денег будет взята из военных проектов на территории США, а вторая половина – из проектов в других странах, сообщает "Голос Америки".

Демократы подвергли решение министерства обороны резкой критике. Они указывают на то, что переброска средств затронет сооружение 127 военных объектов, что, по их утверждениям, подорвёт качество жизни и боевой дух американских войск.

В Пентагоне заявляют, что завершение строительства стены позволит сократить число военных, которые сейчас размещены на границе по распоряжению Трампа для предотвращения нелегальной миграции.