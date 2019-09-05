Студентов попросили отменить правозащитную встречу на Дне Вышки

Руководство московской Высшей школы экономики (ВШЭ) потребовало от студенческого издания Doxa не проводить на празднике вуза 5 сентября сбор писем для политзаключённых и викторину на знание своих прав.

Мероприятие было анонсировано вчера вечером, накануне Дня Вышки, который сегодня пройдёт в московском парке Горькова. Doxa пишет, что главному редактору издания Армену Арамяну после этого позвонил исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин. Он якобы в грубой форме потребовал отменить заявленные активности.

Утверждается, что затем Солодухин в письме пригрозил организаторам мероприятий запретом на участие в празднике. Он заявил, что перечень активностей не соответствует первоначальной заявке, в которой была анонсирована презентация журнала и короткие интервью с гостями Дня Вышки.

Редакция Doxa, в свою очередь, настаивает, что мероприятия были согласованы с несколькими менеджерами ВШЭ. Те подтвердили, что они не противоречат правилам университета и соглашению с парком Горького.

Телеканал "Дождь" приводит выдержки из развернутого ответа представителя ВШЭ Солодухина, отправленного главреду Doxa Арамяну. В нём утверждается, что последний решил изменить программу менее чем за день до Дня Вышки, придав ей правозащитный характер. Солодухин предложил сосредоточиться на заявленной ранее программе, согласно которой Doxa - это журнал о реалиях университета. При этом он назвал активную гражданскую позицию студентов ВШЭ заслуживающей уважения, но подчеркнул, что среди учащихся найдутся и те, кто её не разделяет.