Путин прокомментировал обмен заключёнными с Украиной

Переговоры об обмене заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близки к "финализации". Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер также полагает, что обмен будет "масштабным". По мнению Путина, он может послужить "хорошим шагом" к нормализации отношений с Украиной, цитирует агентство ТАСС.

Владимир Путин не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники Интерфакса в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на первые результаты переговоров по обмену в ближайшее время.