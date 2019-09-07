Оппозиция. Новое поколение. Константин Янкаускас. Эфир в 20:05

В новом выпуске передачи – еще один молодой лидер оппозиции, сподвижник Алексея Навального, Константин Янкаускас.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 7 сентября 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова оппозиционный политик Константин Янкаускас
В новом выпуске передачи – еще один молодой лидер оппозиции, сподвижник Алексея Навального, Константин Янкаускас.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 7 сентября 2019 года в 20.05
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