Топ-менеджер "Ростеха" задержан в Италии по подозрению в шпионаже

Директор по развитию бизнеса входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Неаполе по запросу США. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

По данным "Фонтанки", Коршунов был задержан в аэропорту 3 сентября, власти США заподозрили его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009 – 2017 годах. Речь может идти о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14, утверждают "Ведомости". Эти двигатели планируется устанавливать на перспективные российские гражданские лайнеры МС-21.​

В посольстве России в Италии не смогли оперативно прокомментировать для РБК задержание сотрудника госкорпорации. Агентство направило запрос в Минюст США. Пресс-служба "Ростеха" заявила, что госкорпорация разбираются в ситуации и уверена в невиновности своего сотрудника.

Задержание Коршунова прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал произошедшее "недобросовестной конкуренцией". По словам Путина, ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. "Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли", – утверждает президент.

Что известно об Александре Коршунове

Согласно информации на сайте ОДК, Александру Коршунову — 57 лет. Он окончил Московский энергетический институт, Дипломатическую академию МИД СССР и Высшую школу экономики. Получил степень магистра делового администрирования в Венскоим университете экономики и бизнеса.

Работал в МИД СССР и России, занимал должности в аппарате ведомства, был вице-консулом в Стамбуле и первым секретарём Постоянного представительства России при ООН в кенийском Найроби.

В 2003 году он ушёл с дипломатической службы в частный бизнес, был Вице-президентом Внешэкономбанка.

Сегодня в Италии должно состояться первое заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в США, утверждает источник "Ведомостей".