Раненные выстрелом из танка солдаты отсудили у Минобороны 4 млн рублей

Трое бывших рядовых военнослужащих российской армии, получившие тяжелые ранения во время танковых стрельб, отсудили у Министерства обороны четыре миллиона рублей. Об этом Радио Свобода сообщила правозащитная организация "Зона права".

По решению Лужского городского суда Ленинградской области, Дмитрий Пахмутов получит два с половиной миллиона рублей, Вадим Габдуллин – один миллион, Арсен Османов – полмиллиона. Все они получили ранения во время прохождения срочной службы.

Инцидент произошёл 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области. Во время учений солдат разместили в секторе прямого поражения танковым огнём, не обозначенном красными флажками. В результате 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте. Ещё три срочника получили тяжёлые ранения – переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок.

За это были осуждены два полковника – начальник инженерных войск Денис Горелышев и начальник артиллерийского полигона Виктор Кривошеин. Они получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.