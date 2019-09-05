В Сирии погибли трое российских военнослужащих, ещё двое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник и арабский новостной сайт Al-Masdar News.

Собеседник "Ведомостей" уточнил, что офицеры погибли 4 сентября в районе населенного пункта Джурин, на территории под контролем сирийских властей. По предварительным данным, произошло два взрыва мин. Военные получили осколочные ранения, уточняет издание "Ведомости".

Al-Masdar ссылается на членов поддерживаемой Турцией сирийской группировки "Фронт национального освобождения". Они утверждают, что военные попали в их засаду в районе населённого пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб, когда собирались идти в наступление.

Министерство обороны России информацию​ о гибели военнослужащих отрицает.

Речь может идти о двух разных инцидентах. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team отмечает, что расстояние между указанными населёнными пунктами - Аджаз и Джурин - составляет 60 километров.

31 августа сирийская сторона в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Объявление было сделано после взятия города Хан-Шейхун.