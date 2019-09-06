Мэрия Москвы потратит 260 млн на распознавание лиц на митингах

Мэрия Москвы заключила контракт ​с компанией "Ситроникс" на организацию видеонаблюдения с распознаванием лиц на массовых акциях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на замглавы департамента информационных технологий Александра Горбатько. Сумма контракта – 260 миллионов рублей.

"Ситроникс" будет устанавливать и проверять камеры, предоставлять правоохранительным органам трансляцию с них в реальном времени и обеспечивать выгрузку отснятого материала.

Ранее видеонаблюдение такого масштаба велось лишь в особых случаях – например, во время празднования Дня города или Дня Победы.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал установку в городе двухсот тысяч камер с функцией распознавания лиц. В случае реализации идеи, система видеонаблюдения в Москве станет крупнейшей в мире после Китая.