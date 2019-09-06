В Конгрессе США призвали ввести санкции за разгоны протестов в Москве

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и представитель штата Техас в Конгрессе США Майкл Маккол призвали президента страны Дональда Трампа ввести адресные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве.

В совместном заявлении на имя Трампа политики отметили, что на прошедших акциях протеста в столице России "многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму". Они назвали действия российских властей "агрессией" и "вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ".

По мнению Энгела и Маккола, президент России Владимир Путин "пошёл на крайние меры, чтобы подавить политическое инакомыслие".

Массовые акции за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. В общей сложности на них были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки независимых кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах.

По итогам одной из акций, прошедшей 27 июля, Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам были арестованы 16 человек, пятеро из них уже приговорены к реальным срокам заключения.

Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.