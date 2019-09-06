Следственный комитет объявил в международный розыск основателя крупнейшего российского автодилера "Рольф", бывшего депутата Государственной думы Сергея Петрова, передаёт агентство ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. По предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 10 лет.

Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.

Бизнесмен входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов".

Петров считает своё преследование политическим и связывает его с попыткой отнять у него бизнес:

"Думаю, стопроцентно политическая версия. Просто потом кто-то может это использовать и в корыстных целях".

Предприниматель живёт в Вене.