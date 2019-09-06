Неизвестный напал на главу ЦИК Эллу Памфилову в её доме

Неизвестный напал на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову в её доме в Подмосковье, сообщает МВД. Утверждается, что её несколько раз ударили электрошокером.

Нападение совершено ночью 6 сентября в городском округе Истра . Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", — заявила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

В аппарате ЦИК агентству "Интерфакс" сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает и в пятницу уже принимает участие в международной конференции в Москве. Издание Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что электрошокер не сработал.