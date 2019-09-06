Неизвестный напал на главу ЦИК Эллу Памфилову в её доме

Неизвестный напал на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову в её доме в Подмосковье, сообщает МВД. Утверждается, что её несколько раз ударили электрошокером.
Нападение совершено ночью 6 сентября в городском округе Истра . Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", — заявила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
В аппарате ЦИК агентству "Интерфакс" сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает и в пятницу уже принимает участие в международной конференции в Москве. Издание Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что электрошокер не сработал.
В Санкт-Петербурге городской суд снял с муниципальных выборов координатора движения "Объединённые демократы" Андрея Пивоварова.
Его регистрация была аннулирована по иску другого кандидата в муниципальные депутаты Надежды Наскидаевой, которая представляет партию "Единая Россия". Она посчитала, что один из постов Пивоварова в фейсбуке содержит незаконную предвыборную агитацию. По словам ответчика, в посте говорилось о недопустимости избиения полицейскими протестующих в Москве, и к выборам в Петербурге это никак не относилось.
Надежда Наскидаева уже дважды пыталась отменить регистрацию Пивоварова, но оба раза районные суды отказывали в исковых требованиях. Тогда кандидат от "Единой России" подала апелляцию в городской суд, который и удовлетворил её жалобу.
В свою очередь, на обжалование этого решения у Пивоварова не остаётся времени. По его словам, все необходимые документы для апелляции он может получить не ранее понедельника, когда выборы уже состоятся. Лидер "Объединённых демократов" не сомневается, что решение снять его с выборов является политическим и исходит от властей Петербурга.
Ранее из-за записей в соцсетях суды аннулировали регистрации независимых кандидатов Даниила Кена и Александры Синяк.
Выборы в муниципальные депутаты пройдут в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября. В этот же день жители города изберут губернатора.
Следственный комитет объявил в международный розыск основателя крупнейшего российского автодилера "Рольф", бывшего депутата Государственной думы Сергея Петрова, передаёт агентство ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. По предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 10 лет.
Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.
Бизнесмен входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов".
Петров считает своё преследование политическим и связывает его с попыткой отнять у него бизнес:
"Думаю, стопроцентно политическая версия. Просто потом кто-то может это использовать и в корыстных целях".
Предприниматель живёт в Вене.
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией и его главе Алексею Навальному.
В иске, который 30 августа зарегистрировал Симоновский суд Москвы, Боровик указал, что в организованном Навальном предвыборном проекте "Умное голосование" он указан как выдвиженец от мэрии, а это, по его утверждению, не так. Боровик требует опровергнуть информацию о его выдвижении на выборы от мэрии Москвы.
В разговоре с корреспондентом "МБХ медиа" кандидат заявил, что "воюет с "Единой Россией" всю свою политическую жизнь". Кроме того, по его словам, один из приближенных к Навальному людей, имя которого Боровик не назвал, звонил ему и предлагал поддержку за деньги.
Выездной суд в исправительной колонии №4 в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, осуждённых за драку в московском ресторане. Также удовлетворено ходатайство о досрочном освобождении младшего брата Кокорина – Кирилла. Об этом сообщает Интерфакс.
Две драки с участием футболистов произошли утром 8 октября 2018 года. На выходе из стриптиз-клуба в центре Москвы Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По словам пострадавшего, компания напала на него за то, что он сделал замечание одной из девушек в компании футболистов за непристойное поведение.
После инцидента с Соловчуком футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина. По словам пострадавших, они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань, в том числе в свой адрес. После этого Кокорин подошёл к Паку и ударил его стулом по голове, а Мамаев – Гайсина по лицу.
В начале мая Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными. Они получили по полтора года колонии общего режима.
Комментируя решение суда об условно-досрочном освобождении, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что в колонию 4 июля отправлялись "совсем другие люди". "Наказание возымело действие, они давно исправились. Конечно, пора их отпускать".
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и представитель штата Техас в Конгрессе США Майкл Маккол призвали президента страны Дональда Трампа ввести адресные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве.
В совместном заявлении на имя Трампа политики отметили, что на прошедших акциях протеста в столице России "многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму". Они назвали действия российских властей "агрессией" и "вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ".
По мнению Энгела и Маккола, президент России Владимир Путин "пошёл на крайние меры, чтобы подавить политическое инакомыслие".
Массовые акции за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. В общей сложности на них были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки независимых кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах.
По итогам одной из акций, прошедшей 27 июля, Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам были арестованы 16 человек, пятеро из них уже приговорены к реальным срокам заключения.
Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Мэрия Москвы заключила контракт с компанией "Ситроникс" на организацию видеонаблюдения с распознаванием лиц на массовых акциях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на замглавы департамента информационных технологий Александра Горбатько. Сумма контракта – 260 миллионов рублей.
"Ситроникс" будет устанавливать и проверять камеры, предоставлять правоохранительным органам трансляцию с них в реальном времени и обеспечивать выгрузку отснятого материала.
Ранее видеонаблюдение такого масштаба велось лишь в особых случаях – например, во время празднования Дня города или Дня Победы.
В мае мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал установку в городе двухсот тысяч камер с функцией распознавания лиц. В случае реализации идеи система видеонаблюдения в Москве станет крупнейшей в мире после Китая.
Бывший президент Зимбабве, один из лидеров движения за деколонизацию Африки и диктатор Роберт Мугабе умер на 96-м году жизни, сообщает Би-би-си. Смерть телеканалу подтвердили члены его семьи.
Мугабе был одним из лидеров движения за независимость Южной Родезии (бывшее название Зимбабве) от Великобритании под руководством коренного населения колонии. В 1965 году страна провозгласила независимость от Великобритании под руководством белого населения, однако это не было признано мировым сообществом.
В 1980 году в колонии закончилась гражданская война, Мугабе победил на выборах и возглавил получившее признание независимое Зимбабве как премьер-министр. Он оставался во главе государства до 2017 года, пока не был свергнут в ходе военного переворота.
Режим Мугабе критиковался за недемократичность, преследование белого населения, неспособность справиться с экономическими проблемами. Годовая инфляция в стране достигала двух миллионов процентов, 90 процентов населения страны – официально безработные.
Сам Мугабе обвинял в проблемах "мировой колониализм" и происки внутренних и внешних врагов. Из-за его политики страна зачастую оказывалась в списке "изгоем" в мировом сообществе, ориентируясь на КНДР, Китай, Иран, Венесуэлу и Россию. С 2015 по 2016 год он возглавлял Африканский союз.
Прокуратура Соединённых Штатов в четверг обнародовала обвинения в сговоре о хищении интеллектуальной собственности и патентов, предъявленные топ-менеджеру российской госкорпорации Ростех Александру Коршунову, арестованному в Италии.
57-летний Коршунов обвиняется в сговоре и попытке хищения коммерческих секретов американской авиационной компании GE Aviation – ведущего мирового поставщика авиационных двигателей. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Бьянки – директор итальянской дочерней компании GE Aviation, отвечавший за бизнес в России и Китае.
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя. Обвинение против него, как следует из документов американской прокуратуры, было выдвинуто 21 августа, но до вчерашнего дня о нём не сообщалось.
Коршунов – директор по развитию бизнеса входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Ранее он работал директором по маркетингу и продажам этой корпорации. Как утверждают "Ведомости", полученную в США информацию планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14, Эти двигатели планируется устанавливать на перспективные российские гражданские лайнеры МС-21.
Пресс-служба Ростеха заявила, что госкорпорация разбирается в ситуации и уверена в невиновности своего сотрудника.
Пока неясно, когда начнётся суд об экстрадиции Коршунова в США.
Задержание Коршунова накануне прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал произошедшее "недобросовестной конкуренцией". По словам Путина, ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. "Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли", – утверждает президент.
По американским законам, сговор с целью хищения коммерческой тайны карается лишением свободы сроком до 10 лет.
Следственный комитет России заявил об отсутствии в петербургском СИЗО-1, также известном как "Кресты-2", помещений для избиения заключённых. Ведомство провело проверку после публикации проекта Gulagu.net о пытках. Следователи сочли, что видео правозащитников сфабриковано, а одного из заключённых для имитации избиения измазали краской.
Правозащитники опровергли заявление следователей. В доказательство они опубликовали протокол опроса потерпевшего о пытках в СИЗО, вымогательстве денег и выбивании явки с повинной.
В начале августа портал Gulagu.net опубликовал открытое обращение правозащитников к властям с требованием расследовать пытки в "Крестах-2". Сообщалось об изнасилованиях, избиениях и нанесении серьёзных телесных повреждений. Из заключённых, по данным Gulagu.net, выбивают признания в преступлениях и показания по уголовным делам. Их также вынуждают отказываться от жалоб на действия службы исполнения наказаний.
В доказательство правозащитники привели видеозаписи, предположительно, сделанные "активистами" на мобильные телефоны по заданию сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Последним могут давать поручения сотрудники ФСБ или полиции Петербурга, утверждается в публикации.
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