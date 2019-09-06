МВД России сняло обвинения с бывшего вице-президента "Роснефти"

Полиция сняла обвинения в мошенничестве в особо крупном размере с бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова. Об этом в пятницу пишет РБК.
Бизнесмен проходил по уголовному делу, которое в 2015 году возбудило следственное управление МВД по Краснодару. Полиция расследовала деятельность сотрудников компании "Стройкласс" из-за хищения у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 6 миллионов рублей. Эти средства были вложены в строительство жилого комплекса "Высокий берег" в Анапе.
По версии МВД, Локтионов контролировал "Стройкласс". Компания не смогла построить ЖК, а для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. По договору Локтионов обязался найти покупателя на 100 процентов "Стройкласса". Гаркуша считает, что его партнер этого не сделал и не вернул долг. Локтионов настаивает на обратном:"Мы больше года не могли найти [Гаркушу], чтобы отдать деньги. Он просто исчез". Как только тот нашелся, ему немедленно выплатили сумму долга с процентами, уверял Локтионов.
Своё уголовное дело он называл заказным и связывал с корпоративным конфликтом вокруг компании "Нафтатранс", планировавшей строить в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий завод на 6 млн тонн в год. За права на 30 процентов "Нафтатранса" Локтионов судился с бывшим первым заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Николаем Буханцовым и их общим партнером Анатолием Тернавским. "Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей "Нафтатранса" на сумму более 3,5 млрд рублей в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить "Нафтатранс" и вывести из него все деньги, активы и документы", - утверждал Локтионов. Сейчас бывший топ-менеджер "Роснефти" планирует отсудить свой бизнес.
Имя Локтионова фигурирует в списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В него вошли 34 российских бизнесмена, которые скрываются от вобуждённых в их отношении уголовных дел за границей, но хотят вернуться в Россию.
Локтионов занимал пост вице-президента "Роснефти" с 1998 года по 2004 год. Должность он покинул, чтобы вернуться в частный бизнес, но в течение еще трех лет оставался советником президента "Роснефти".
Названы имена погибших 3 сентября в Сирии российских военнослужащих. По данным РБК, это старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. По данным источника РБК, они служили в Силах специальных операций Вооружённых сил России. Ещё два военнослужащих, как утверждается, ранены.
РБК также публикует фотографию, на которой изображены три портрета военнослужащих в траурных рамках. Утверждается, что это фото погибших в Сирии военных.
Приводятся также подробности операции, в которой погибли военные: они пошли в разведку и подорвались на минах.
В четверг издание "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник и арабский новостной сайт Al-Masdar News сообщило о том, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих, ещё двое получили тяжёлые ранения. По одной информации, они подорвались на минах 4 сентября в районе населенного пункта Джурин, находящегося под контролем сирийских властей, по другой – попали в засаду в районе населённого пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб, когда собирались идти в наступление. Отмечалось, что речь вообще может идти о двух разных инцидентах, поскольку расстояние между указанными поселениями составляет 60 километров.
Министерство обороны России отрицало гибель российских военных. В ведомстве заявляли, что "никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин не существует".
Издание "Блокнот Волгодонск" в пятницу первым назвало имя одного из погибших – им оказался 27-летний уроженец Волгодонска Кирилл Никонов – и привело подробности о нём. Одноклассники погибшего рассказали изданию, что у Никонова остались жена и двое детей. По предварительной информации, погибшего похоронят на старом городском кладбище на Аллее боевой Славы.
Издание РБК, в свою очередь, сообщает, что мать Никонова выехала в Москву, чтобы забрать гроб с телом сына, который до недавнего времени служил в воинской части в Подмосковье.
Гибель Никонова подтвердила и его подруга Елена Зайченко, рассказав, что военнослужащий подорвался на мине. По её словам, прощание с погибшим состоится 7 сентября на территории воинской части номер 43292 в подмосковной деревне Редино. При этом, как и когда Никонов принял решение поехать в Сирию, Зайченко не знает.
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Системы контроля финансовых транзакций на предмет выявления возможного отмывания денег в корпорации Deutsche Bank не сработали по отношению к ряду российских олигархов, утверждает агентство Reuters, которое ссылается на документы расследования Конгресса США.
Сотрудники Deutsche Bank в Соединённых Штатах и других странах предупреждали о подозрительных транзакциях с участием клиентов из России, однако их предупреждения руководство игнорировало, говорят источники Reuters. В Конгрессе расследуют также, не использовался ли в схемах перевода денег из России один из американских банков.
О каких именно сделках и каких гражданах России говорится в документах, не сообщается.
Расследование ведёт комитет Палаты представителей по финансовому сектору. Главная цель расследования – анализ сделок с недвижимостью, которые заключал нынешний президент США Дональд Трамп, на предмет возможного отмывания денег или конфликта интересов. В особенности демократов в Конгрессе интересуют предполагаемые сделки компаний Трампа с россиянами. Deutsche Bank – крупнейший кредитор компаний Трампа. Ранее сообщалось, что банк, наряду с ещё несколькими банками, передал комитетам Конгресса данные, "касающиеся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями".
Компания "Мезыбь", принадлежащая московскому патриархату и предприятию "Софрино", которое выпускает церковную утварь, получила лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, сообщает агентство "Интерфакс".
При этом компании не выдана лицензия на выпуск ликёрного вина, а значит, речь не идёт о производстве церковного кагора.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков не смог ответить на вопрос, какую именно алкогольную продукцию будет поставлять структура РПЦ, назвав винодельческий бизнес "Мезыби" "закрытым коммерческим проектом". "Вероятно, это будет эксклюзивное вино – как папские вина у католиков, которые сложно купить", – лишь предположил Волков.
Компания "Мезыбь" была зарегистрирована в 2015 году в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельскохозяйственных земель. В том же районе расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви. В СМИ его называли "резиденцией патриарха".
Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое позволяет пользователям полностью скрывать свой номер телефона.
Опция "Не показывать никому номер телефона", которая и раньше существовала в меню, расширена: теперь номер телефона, использованный при создании аккаунта в Telegram, можно скрыть и от тех, кто внесён в список контактов пользователей. Раньше такой возможность не существовало.
В обосновании этой меры прямо говорится, что группы в телеграме в последнее время часто используются для общения людей, которые подвергаются преследованиям. "Мы убеждены, что все имеют право выражать свои мнения и общаться между собой непублично", – заявляют в Telegram, ссылаясь, в частности, на использование групповых чатов участниками недавних протестов в Гонконге. Новое обновление призвано обеспечить их анонимность и помешать властям получить их данные.
В Санкт-Петербурге городской суд снял с муниципальных выборов координатора движения "Объединённые демократы" Андрея Пивоварова.
Его регистрация была аннулирована по иску другого кандидата в муниципальные депутаты Надежды Наскидаевой, которая представляет партию "Единая Россия". Она посчитала, что один из постов Пивоварова в фейсбуке содержит незаконную предвыборную агитацию. По словам ответчика, в посте говорилось о недопустимости избиения полицейскими протестующих в Москве, и к выборам в Петербурге это никак не относилось.
Надежда Наскидаева уже дважды пыталась отменить регистрацию Пивоварова, но оба раза районные суды отказывали в исковых требованиях. Тогда кандидат от "Единой России" подала апелляцию в городской суд, который и удовлетворил её жалобу.
В свою очередь, на обжалование этого решения у Пивоварова не остаётся времени. По его словам, все необходимые документы для апелляции он может получить не ранее понедельника, когда выборы уже состоятся. Лидер "Объединённых демократов" не сомневается, что решение снять его с выборов является политическим и исходит от властей Петербурга.
Ранее из-за записей в соцсетях суды аннулировали регистрации независимых кандидатов Даниила Кена и Александры Синяк.
Выборы в муниципальные депутаты пройдут в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября. В этот же день жители города изберут губернатора.
Неизвестный напал на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову в её доме в Подмосковье, сообщает МВД. Утверждается, что её несколько раз ударили электрошокером.
Нападение совершено ночью 6 сентября в городском округе Истра. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся, заявила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
В аппарате ЦИК агентству "Интерфакс" сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает и в пятницу она уже принимает участие в международной конференции в Москве. Издание Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что электрошокер не сработал.
Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя крупнейшего российского автодилера "Рольф", бывшего депутата Государственной думы Сергея Петрова, передаёт агентство "Москва". Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. По предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 10 лет, он объявлен в международный розыск.
"Меня это мало интересует. Я гражданин Австрии, Австрийская республика не выдает своих граждан", — сказал Петров "Открытым медиа". "По нашим оценкам, вероятность выдачи маловероятна, в том числе в связи с необоснованным характером предъявленных обвинений", — заявил Forbes адвокат Сергея Петрова Александр Макаров.
В конце июня СК обвинил предпринимателя в том, что он в 2014 году вступил в сговор с руководством "Рольфа", чтобы вывести средства компании на счета кипрской компании Panabel Limited. Для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении "Рольфом" у Panabel акций компании "Рольф эстейт". В ведомстве уверены, что стоимость была умышленно завышена. Петров считает оценку сделки ошибочной и намерен оспорить ее в суде.
По делу проходят директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Георгия Кафкалия. Кайро находится под домашним арестом, Кафкалия и Луковецкая покинули Россию. Днем 6 сентября суд заочно арестовал Кафкалию. Никто из них вину не признаёт.
"Тот, кто дал санкцию, либо настолько непрофессионален, либо, судя по тому, какое огромное количество людей задействовано, никто из них не интересовался ситуацией 2014 года, а все время хотели что-то еще подсобрать. Это скорее напоминает политический заказ: что-нибудь найти. Не может быть в компании 4 миллиарда долларов оборота, и чтобы что-нибудь вы не нашли", — говорил Петров.
Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.
Бизнесмен входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов".
Петров считает своё преследование политическим и связывает его с попыткой отнять у него бизнес:
"Думаю, стопроцентно политическая версия. Просто потом кто-то может это использовать и в корыстных целях".
"Рольф" – крупнейший автодилер в стране. Компания была создана в 1991 году и сейчас принадлежит семье бизнесмена. Дилерская сеть насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге.
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией и его главе Алексею Навальному.
В иске, который 30 августа зарегистрировал Симоновский суд Москвы, Боровик указал, что в организованном Навальном предвыборном проекте "Умное голосование" он указан как выдвиженец от мэрии, а это, по его утверждению, не так. Боровик требует опровергнуть информацию о его выдвижении на выборы от мэрии Москвы.
В разговоре с корреспондентом "МБХ медиа" кандидат заявил, что "воюет с "Единой Россией" всю свою политическую жизнь". Кроме того, по его словам, один из приближенных к Навальному людей, имя которого Боровик не назвал, звонил ему и предлагал поддержку за деньги.
После летних акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму, правоохранительные органы отправили за решётку более десяти человек (шестерым уже вынесен приговор), попытались отобрать двух детей у родителей и не наказали никого из сотрудников полиции и Росгвардии за насилие при разгоне шествий и митингов. Радио Свобода рассказывает о главных уголовных и административных делах этого предвыборного цикла.
"Московское дело"
"Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было", – так мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал акции протеста оппозиции.
"Московское дело" появилось после акции 27 июля. В тот день были задержаны 1388 человек, включая 76 несовершеннолетних, десятки человек избиты сотрудниками правоохранительных органов. После этого Следственный комитет возбудил дело по статье о "массовых беспорядках" (статья 212 УК). "В толпе почти никогда не встретишь истинных организаторов "массовых беспорядков". Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды находятся вдали от эпицентра событий. Их задача – распределить правильно роли и финансовые потоки", – говорилось в ролике, который выпустило ведомство Александра Бастрыкина.
3 сентября Следственный комитет объявил, что в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева расследование прекращено, поскольку в их действиях не найдено состава преступления. При этом Костенок ранее признал вину. Дела в отношении других обвиняемых расследуются в рекордные сроки. В ряде случаев материалы выделяют в отдельное производство и вменяют более мягкое обвинение – в насилии в отношении представителя власти (статья 318 УК). Приговоры по этой статье уже вынесены в отношении четырех обвиняемых.
Сроки за твит и по "дадинской" статье
Отдельно рассматривались еще два уголовных дела.
Незавершённые дела
Сейчас в производстве Следственного комитета находятся дела нескольких человек.
Еще про нескольких обвиняемых почти ничего не известно.
Кроме того, в Минске был задержан 22-летний предприниматель Никита Чирцов. Милиционеры сообщили, что он находится в розыске по статье о применении насилия к силовику и участии в массовых беспорядках. Ему запретили въезд в Беларусь на десять лет и 30 августа выслали в Москву. В начале сентября он был арестован. В постановлении суда говорится, что 27 июля Чирцов "выкрикивал лозунги тематического содержания".
Иски против семей
После акций протеста прокуратура потребовала лишить родительских прав две семьи.
Так, надзорное ведомство утверждало, что Ольга и Дмитрий Проказовы дали Сергею Фомину годовалого ребенка во время акции 27 июля, чтобы он мог избежать задержания: "Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". А СК возбудил дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сам Фомин настаивал, что просто взял подержать своего племянника. Позднее прокуратура отредактировала релиз о ребенке. Из сообщения пропала фраза о том, что ребенок получил "физический и моральный вред". "Мы устали и решили пойти домой, предложили нашему другу Сергею к нам присоединиться, он согласился, и мы вместе пошли домой. Сергей – мой лучший друг, друг детства, мы учились в школе, он – крестный моего старшего сына, двоюродный брат моей жены. Это мой родственник, у меня даже мысли не было о том, что я делаю что-то близко даже неправильное, потому что это просто естественно. В какой-то момент я попросил Серёгу понести ребёнка, и мы все вместе дошли до метро и доехали до дома", – объяснял Дмитрий Проказов.
Также прокуратура требовала лишить родительских прав Петра и Елену Хомских после акции 3 августа. К иску ведомство приложило скриншот новости с сайта РЕН-ТВ под заголовком "Пара едва не перевернула коляски с детьми на митинге в Москве". По версии прокуратуры, родители "умышленно допустили" нахождение своих детей "в непосредственной близости от агрессивно настроенных митингующих граждан, а также сотрудников правоохранительных органов со спецредствами, пресекающих правонарушения со стороны митингующих, в целях предотвращения своего возможного задержания".
"Погуляли с детьми, ничего не выкрикивали, никакие лозунги, никакие плакаты не показывали и вообще они не видели, чтобы в принципе вот это мероприятие было похоже на митинг. И ничего они не опасались, соответственно, ни для себя, ни для своих детей", – отмечала адвокат супругов Татьяна Сустина. В результате суд отклонил оба иска прокуратуры.
Реакция на избиения
Ни один из сотрудников правоохранительных органов не был привлечён к ответственности по итогам акций протеста. Так, Следственный комитет отказался проводить проверку по заявлениям шестерых участников акций протеста. Соответствующие постановления, как сообщала правозащитная организация "Зона права", получили велосипедист Андрей Кургин, избитый 3 августа, дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу во время пробежка перед зданием мэрии утром 27 июля, а также активист Кирилл Белоусов, подросток Александр Костюк, Евгений Дубинин и Алексей Семенов.
Не сообщалось и о том, что к ответственности был привлечен сотрудник Росгвардии, который ударил в живот 26-летнюю Дарью Сосновскую: "И получается такой момент: мы идем-идем-идем, он то ли спотыкается, то ли еще что-то, у него падает то ли дубинка из рук, и потом, соответственно, он меня [бьет]… Я не понимаю, в какой момент. По видео видно, что он сначала падает. Это дико неприятно. У меня как-то сразу свело все, я не могла вздохнуть, – говорила она. Момент удара попал на видео.
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