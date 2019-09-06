В Париже состоится голосование о будущем русских церквей в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. Они доставлены в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене заключёнными между Киевом и Москвой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.

По словам юриста, один россиянин из списка на обмен не доставлен в пункт и не помилован. Рыбин сообщил, что это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения за участие в конфликте на востоке Украины на стороне так называемой "ЛНР".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об обмене заключёнными близки к "финализации". Российский лидер не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники "Интерфакса" в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.