Заключённые колонии в Екатеринбурге порезали себе вены

Заключённые исправительной колонии номер 2 в центре Екатеринбурга порезали себе вены, протестуя против угрозы сексуального насилия. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Михаила Борисова.
В пресс-службе Главного управления ФСИН по региону агентству "Интерфакс" заявили, что пострадали несколько человек. Жена одного из заключённых заявила "Екатеринбургу онлайн", что речь травмы нанесли себе около 200 человек. ОНК сообщает о 15 пострадавших.
Следственный комитет и прокуратура сообщили на своих сайтах о проверке в колонии. Сейчас она работает в обычном режиме, утверждают во ФСИН в субботу в ней проводится день открытых дверей.
Президент России Владимир Путин помиловал осуждённого судом в Ростове-на-Дону украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачёва.
"Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", — рассказала она агентству. Эти люди сегодня обмениваются Москвой и Киевом.
Власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Они доставлены в аэропорты Москвы и Киева. Трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время".
Обмен произошёл по схеме "35 на 35". Россия освободила режиссёра Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке террактов в аннексированном Крыму. Киев отдал Москве главного редактора украинского подразделения агентства РИА "Новости" Кирилла Вышинского, подозреваемого в своей стране в государственной измене. Кроме того, освобождён бывший командующий ПВО в вооружённых формированиях донецких сепаратистов в Снежном Владимир Цемах.
Утром 7 сентября с территорию СИЗО "Лефортово" в Москве выехали два автобуса с заключёнными в сопровождении трёх машин ДПС . До этого на территорию изолятора заехал автобус со спецназом ФСБ, сообщил Радио Свобода журналист Эстонского общественного телерадиовещания Антон Алексеев.
Известно, что Россия освободила 24-х военных моряков, захваченных в Керченском проливе, и одиннадцать осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.
Новость дополняется
Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом “Чандраян-2” во время посадки на Луну. Связь с посадочной платформой прервалась в двух километрах ста метрах от поверхности спутника Земли. Трансляция посадки велась на YouTube-канале организации.
"Чандраян-2" – первая попытка Индии посадить космический аппарат на поверхность Луны. Посадочная платформа "Викрам" должна была выбрать оптимальное место для прилунения. Данные телеметрии показывают, что она отклонилась от оптимальной траектории за километр до потери сигнала.
Несмотря на потерю "Викрама" и размещённого на ней лунохода "Прагаян", на орбите Луны остался спутник, который должен будет в течение года фотографировать её поверхность.
Если бы посадка удалась, Индия стала бы четвёртой страной в мире, после СССР, США и Китая, которой удалось посадить аппарат на Луну. Последнюю попытку предприняла в апреле частная израильская компания, но аппарат "Берешит" также был потерян во время посадки.
В повестке дня обсуждение отношений с Московским патриархатом
7 сентября Архиепископия русских церквей в Западной Европе должна решить свою судьбу. Генеральная ассамблея епархии проголосует за или против проекта о переходе к Московскому патриархату.
Незадолго до дня голосования Вселенский патриарх Варфоломей дал отпускную грамоту главе русской архиепископии Иоанну (Реннето), официально освободив его от руководства приходами русской традиции. Местоблюстителем был назначен глава грекоязычной митрополии Франции Эммануил (Адамакис). Был назначен и новый настоятель собора Александра Невского в Париже.
Митрополит Эммануил заявил, что архиепископ Иоанн больше не имеет никакой административной и пастырской ответственности за общины русской архиепископии, а решения ассамблеи 7 сентября не будут иметь силы, сообщает RFI.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. Они доставлены в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене заключёнными между Киевом и Москвой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.
По словам юриста, один россиянин из списка на обмен не доставлен в пункт и не помилован. Рыбин сообщил, что это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения за участие в конфликте на востоке Украины на стороне так называемой "ЛНР".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об обмене заключёнными близки к "финализации". Российский лидер не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники "Интерфакса" в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.
Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными двух обвиняемых по делу о создании запрещенного террористического сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Об этом сообщается на сайте организации.
В "Мемориале" считают, что Бояршинов и Филинков не причастны к террористической деятельности. Правозащитники потребовали освободить подсудимых.
Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".
Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.
Сенаторы США призвали власти Сербии и Косова к возобновлению диалога для нормализации взаимных отношений. Демократ от Коннектикута Крис Мёрфи и республиканец от Висконсина Род Джонсон выступили 6 сентября в Белграде после переговоров с президентом Сербии. Александр Вучич на этой встрече заявил, что условием для переговоров должна стать отмена 100-процентных тарифов на импорт из Сербии.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Более 110 государств признали независимость Косова, однако Белград отказывается это делать.
Проводившиеся до сих пор переговоры между сербской и косовской сторонами об урегулировании разногласий не принесли результатов. В последние месяцы напряжённость между двумя странами возросла в связи с введёнными Приштиной в ноябре прошлого года 100-процентными пошлинами на сербские товары. Косовские власти назвали эту меру своим ответом на попытки Белграда подорвать "молодую республику".
Власти Архангельской области в пятницу сообщили о том, что понтоны, вынесенные на берег Белого моря после катастрофы на военном полигоне, являются "потенциально опасными объектами". В руководстве региона заявили, что угрозы для жизни и здоровья жителей села Нёнокса нет. Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее журналисты местного агентства "Беломорканал" нашли на берегу около поселка Нёнокса два понтона, уровень радиации вокруг которых в несколько раз превышает норму. Понтоны лежат и свободно омываются водой Белого моря. Никаких ограждений вокруг нет. Местные жители рассказали, что 9 августа первый понтон вынесло к берегу. Второй доставили буксирами через несколько дней.
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва, нашли радиоактивный цезий-137.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о компании "Авиапарк", совладельцем которой является офшорная фирма родственника заммэра Москвы Натальи Сергуниной. "Авиапарк" занимается застройкой территории Ходынского поля. Ранее организация принадлежала столичным властям.
Фирма должна была построить музей авиации и космонавтики и парк. Объем инвестиций составил 4,3 миллиарда рублей. Проект застройки курировала Сергунина. "И тут происходит так хорошо знакомое нам чудо. Город решает избавиться от этого актива полностью", – отмечает Навальный. Новым владельцем 33% в уставном капитале фирмы стала компания родственника Сергуниной – мужа ее сестры Лазаря Сафаниева. Остальные две трети акций перешли к офшору с Британских Виргинских островов, его бенефициары неизвестны. Музей и парк так и не были построены.
Ранее ФБК нашел у семьи Сергуниной недвижимость на общую сумму около 6,5 миллиардов рублей. Часть объектов покупалась на аукционах у городских властей по ценам, близким к стартовым. Так, компания Лазаря Сафаниева через цепочку офшоров приобрела у города историческую недвижимость и открыла там гостиницы. Также Сафаниев владеет бизнес-центром "Бронная Плаза" и 40% кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате. Сестра Натальи Сергуниной Ирина владеет двумя павильонами на ВДНХ, в которых находятся рестораны "Оттепель" и "Московское небо".
Сестра Сергуниной и ее супруг не входят в число лиц, о чьих доходах и собственности должна отчитываться вице-мэр. Сергунина отвечает за проведение выборов в Мосгордуму, до этого она занималась вопросами экономики и имущества. Чиновница пока не прокомментировала расследование.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.