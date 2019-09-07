Илья Яшин вышел на свободу после пяти подряд арестов

Московский муниципальный депутат Илья Яшин вышел из спецприемника, где отбывал пятый административный арест подряд, сообщил он в своём фейсбуке. Он находился под арестом с 29 июля, а задержан был на два дня раньше.

После завершения сроков задержания его сразу же задерживали снова и арестовывали. Политик был одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.