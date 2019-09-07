Илья Яшин вышел на свободу после пяти подряд арестов

Московский муниципальный депутат Илья Яшин вышел из спецприемника, где отбывал пятый административный арест подряд, сообщил он в своём фейсбуке. Он находился под арестом с 29 июля, а задержан был на два дня раньше.
После завершения сроков задержания его сразу же задерживали снова и арестовывали. Политик был одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
- Яшин – один из нескольких десятков независимых кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Их недопуск к выборам вызвал массовые протесты в столице. Ряд кандидатов были отправлены под административный арест, некоторым из них назначили несколько арестов подряд.
- Выборы в Мосгордуму запланированы на воскресенье, 8 июля.
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