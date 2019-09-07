Дональд Туск призвал Россию освободить всех политзаключённых

Обмен пленными между Украиной и Россией 7 сентября одобрили главы нескольких государств и высокопоставленные представители Евросоюза, сообщает "Немецкая волна".

"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков вызывает облегчение", – написал в твиттере глава Европейского совета Дональд Туск. Он призвал Россию "освободить всех политических заключенных и соблюдать территориальную целостность Украины".

Евросоюз ранее неоднократно призывал освободить украинцев, которые теперь в рамках обмена вернулись домой, напомнила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Она подчеркнула, что их освобождение стало возможным благодаря усилиям юристов, активистов и других представителей гражданского общества.

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд назвал обмен пленными "обнадеживающим шагом к улаживанию отношений" между Украиной и РФ как членами СЕ, а также "важным элементом" процесса по реализации Минских соглашений.

Обмен пленными также приветствовали главы МИД и другие дипломаты Франции, Германии, Австрии, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и США. Дональд Трамп поздравил Россию и Украину, отметив, что речь идёт, возможно, о "первом большом шаге к миру".