В Москве во время съёмки задержаны участницы Pussy Riot

Возле московского Даниловского рынка во время фотосъемки задержаны участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, сообщил «Медиазоне» другой участник группы Пётр Верзилов.
Фотографы Александр Софеев и Андрей Носков, активистка Александра Датий, сестра Толоконниковой Полина и ещё шестеро активистов. Пётр Верзилов заявил, что не знает о причине задержания.
По словам Надежды Толоконниковой, всего задержано 15 человек.
Главное управление уголовного розыска МВД России задержало подозреваемого в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщается на сайте ведомства.
Подозреваемый – 36-летний бездомный, – уточняет издание "База" без указания источника. По данным журналистов, он жил в лесу неподалёку от дома Памфиловой в Подмосковье.
При себе у него нашли электрошокер, с которым он напал на Памфилову, а также предметы, которые он, предположительно, украл из других домов в том же районе.
Нападение на Памфилову было совершено ночью 6 сентября в коттеджном посёлке в городском округе Истра. Нападавший в маске через окно проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.
"Я схватила тяжелейший стул и со всей своей дурацкой мощи попыталась в него швырнуть. Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее: он от меня получил здорово", – рассказала Памфилова в эфире канала "Россия-24".
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Следователи по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе допросили бывшего начальника ПВО в контролируемом сепаратистами городе Снежное перед выдачей его в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит "Интерфакс-Украина".
"Допросили, и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы всё это сделали. Всё, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал Зеленский.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью агентству рассказал, что присутствие Цемаха в списке на обмен заключёнными между Москвой и Киевом было обязательным условием со стороны России.
Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Его дочь заявила в интервью Би-би-си, что её отец получил этот пост уже после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате специальной операции СБУ был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждает со ссылкой на свои источники журналист канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская. В СБУ эту информацию отрицают.
Московский муниципальный депутат Илья Яшин вышел из спецприемника, где отбывал пятый административный арест подряд, сообщил он в своём фейсбуке. Он находился под арестом с 29 июля, а задержан был на два дня раньше.
После завершения сроков задержания его сразу же задерживали снова и арестовывали. Политик был одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Полиция пришла в штаб политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщается в твиттере штаба.
Задержаны все находившиеся там сотрудники, предположительно, восемь человек. Прямая трансляция велась в сервисе "Перископ".
Координатора петербургской команды Навального и юриста не пускали в здание, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Задержанных обвинили в самоуправстве, утверждается в твиттере организации. По этой статье им грозит штраф до трёхсот рублей.
Украинский режиссёр Олег Сенцов освобождён и прилетел в Киев. Трансляция встречи велась каналом "Настоящее время".
Сенцов, приговорённый судом в России к 20 годам колонии, был помилован президентом Владимиром Путиным. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачёва.
"Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", — рассказала она агентству. Эти люди сегодня были обменяны Москвой и Киевом.
Заключённые исправительной колонии №2 в центре Екатеринбурга порезали себе вены, протестуя против угрозы сексуального насилия. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Михаила Борисова.
В пресс-службе Главного управления ФСИН по региону агентству "Интерфакс" заявили, что пострадали несколько человек. ОНК сообщает о 15 пострадавших. Жена одного из заключённых заявила "Екатеринбургу онлайн", что травмы нанесли себе около 200 человек.
Следственный комитет и прокуратура сообщили на своих сайтах о проверке в колонии. Сейчас она работает в обычном режиме, утверждают во ФСИН, в субботу в ней проводится день открытых дверей.
Власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Они доставлены в аэропорты Москвы и Киева. Трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время".
Обмен произошёл по схеме "35 на 35". Россия освободила режиссёра Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Киев отдал Москве главного редактора украинского подразделения агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского, подозреваемого в своей стране в государственной измене. Кроме того, освобождён бывший командующий ПВО в вооружённых формированиях донецких сепаратистов в Снежном Владимир Цемах.
Утром 7 сентября с территории СИЗО "Лефортово" в Москве выехали два автобуса с заключёнными в сопровождении трёх машин ДПС. До этого на территорию изолятора заехал автобус со спецназом ФСБ, сообщил Радио Свобода журналист Эстонского общественного телерадиовещания Антон Алексеев.
Известно, что Россия освободила 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что обмен стал первым этапом завершения войны в Донбассе, о котором он договорился с Путиным.
Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом “Чандраян-2” во время посадки на Луну. Связь с посадочной платформой прервалась в двух километрах ста метрах от поверхности спутника Земли. Трансляция посадки велась на YouTube-канале организации.
"Чандраян-2" – первая попытка Индии посадить космический аппарат на поверхность Луны. Посадочная платформа "Викрам" должна была выбрать оптимальное место для прилунения. Данные телеметрии показывают, что она отклонилась от оптимальной траектории за километр до потери сигнала.
Несмотря на потерю "Викрама" и размещённого на ней лунохода "Прагаян", на орбите Луны остался спутник, который должен будет в течение года фотографировать её поверхность.
Если бы посадка удалась, Индия стала бы четвёртой страной в мире, после СССР, США и Китая, которой удалось посадить аппарат на Луну. Последнюю попытку предприняла в апреле частная израильская компания, но аппарат "Берешит" также был потерян во время посадки.
В повестке дня обсуждение отношений с Московским патриархатом
7 сентября Архиепископия русских церквей в Западной Европе должна решить свою судьбу. Генеральная ассамблея епархии проголосует за или против проекта о переходе к Московскому патриархату.
Незадолго до дня голосования Вселенский патриарх Варфоломей дал отпускную грамоту главе русской архиепископии Иоанну (Реннето), официально освободив его от руководства приходами русской традиции. Местоблюстителем был назначен глава грекоязычной митрополии Франции Эммануил (Адамакис). Был назначен и новый настоятель собора Александра Невского в Париже.
Митрополит Эммануил заявил, что архиепископ Иоанн больше не имеет никакой административной и пастырской ответственности за общины русской архиепископии, а решения ассамблеи 7 сентября не будут иметь силы, сообщает RFI.
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