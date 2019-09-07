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В Москве во время съёмки задержаны участницы Pussy Riot

GERMANY -- Pussy-riot activist Pyotr Verzilov smiles during an interview in an apartment in Berlin, September 27, 2018

Возле московского Даниловского рынка во время фотосъемки задержаны участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, сообщил «Медиазоне» другой участник группы Пётр Верзилов.

Фотографы Александр Софеев и Андрей Носков, активистка Александра Датий, сестра Толоконниковой Полина и ещё шестеро активистов. Пётр Верзилов заявил, что не знает о причине задержания.

По словам Надежды Толоконниковой, всего задержано 15 человек.

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Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову задержан полицией

Элла Памфилова

Главное управление уголовного розыска МВД России задержало подозреваемого в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемый – 36-летний бездомный, – уточняет издание "База" без указания источника. По данным журналистов, он жил в лесу неподалёку от дома Памфиловой в Подмосковье.

При себе у него нашли электрошокер, с которым он напал на Памфилову, а также предметы, которые он, предположительно, украл из других домов в том же районе.

Нападение на Памфилову было совершено ночью 6 сентября в коттеджном посёлке в городском округе Истра. Нападавший в маске через окно проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

"Я схватила тяжелейший стул и со всей своей дурацкой мощи попыталась в него швырнуть. Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее: он от меня получил здорово", – рассказала Памфилова в эфире канала "Россия-24".

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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Следователи по делу MH-17 допросили бывшего донецкого сепаратиста перед выдачей в Россию

Владимир Цемах

Следователи по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе допросили бывшего начальника ПВО в контролируемом сепаратистами городе Снежное перед выдачей его в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит "Интерфакс-Украина".

"Допросили, и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы всё это сделали. Всё, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал Зеленский.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью агентству рассказал, что присутствие Цемаха в списке на обмен заключёнными между Москвой и Киевом было обязательным условием со стороны России.

/**/ /**/ /**/ Владимир Цемах в суде, 5 сентября 2019 года
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Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Его дочь заявила в интервью Би-би-си, что её отец получил этот пост уже после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате специальной операции СБУ был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждает со ссылкой на свои источники журналист канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская. В СБУ эту информацию отрицают.

  • Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.
  • В июне прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), и одного гражданина Украины, воевавших на стороне донецких сепаратистов. Следствие считает, что они несут ответственность за доставку зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит лайнер, на подконтрольную сепаратистам территорию из России. Стрелков обвинения отрицает.
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Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Илья Яшин вышел на свободу из спецприемника

Московский муниципальный депутат Илья Яшин вышел из спецприемника, где отбывал пятый административный арест подряд, сообщил он в своём фейсбуке. Он находился под арестом с 29 июля, а задержан был на два дня раньше.

После завершения сроков задержания его сразу же задерживали снова и арестовывали. Политик был одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

  • Яшин – один из нескольких десятков независимых кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Их недопуск к выборам вызвал массовые протесты в столице. Ряд кандидатов были отправлены под административный арест, некоторым из них назначили несколько арестов подряд.
  • Выборы в Мосгордуму запланированы на воскресенье, 8 июля.
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Сотрудники штаба Навального в Петербурге задержаны полицией

Пикет провластных активистов у здания штаба Навального в Петербурге, архив

Полиция пришла в штаб политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщается в твиттере штаба.

Задержаны все находившиеся там сотрудники, предположительно, восемь человек. Прямая трансляция велась в сервисе "Перископ".

Координатора петербургской команды Навального и юриста не пускали в здание, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Задержанных обвинили в самоуправстве, утверждается в твиттере организации. По этой статье им грозит штраф до трёхсот рублей.

  • 8 сентября в Санкт-Петербурге запланированы выборы губернатора и муниципальных депутатов.
  • 5 сентября обыски прошли в Фонде борьбы с коррупцией, в студии Youtube-канала "Навальный LIVE" и в московском штабе Навального.
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Украинский режиссёр Олег Сенцов освобождён и прилетел в Киев

Олег Сенцов в Киеве

Украинский режиссёр Олег Сенцов освобождён и прилетел в Киев. Трансляция встречи велась каналом "Настоящее время".

Сенцов, приговорённый судом в России к 20 годам колонии, был помилован президентом Владимиром Путиным. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачёва.

"Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", — рассказала она агентству. Эти люди сегодня были обменяны Москвой и Киевом.

  • Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признал, международные правозащитные организации называли его политическим заключённым. Он отбывал наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.
  • В декабре 2018 года Сенцов получил от Европейского парламента премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Сенцов был номинирован на премию политической фракцией Европарламента – Европейской народной партией. В номинации указывается, что голодавший в поддержку политзаключённых 145 дней режиссёр "стал символом для примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы".
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Заключённые колонии в Екатеринбурге порезали себе вены

ИК №2

Заключённые исправительной колонии №2 в центре Екатеринбурга порезали себе вены, протестуя против угрозы сексуального насилия. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Михаила Борисова.

В пресс-службе Главного управления ФСИН по региону агентству "Интерфакс" заявили, что пострадали несколько человек. ОНК сообщает о 15 пострадавших. Жена одного из заключённых заявила "Екатеринбургу онлайн", что травмы нанесли себе около 200 человек.

Следственный комитет и прокуратура сообщили на своих сайтах о проверке в колонии. Сейчас она работает в обычном режиме, утверждают во ФСИН, в субботу в ней проводится день открытых дверей.

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Россия и Украина обменялись заключёнными – главное

СИЗО "Лефортово"

Власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Они доставлены в аэропорты Москвы и Киева. Трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время".

Обмен произошёл по схеме "35 на 35". Россия освободила режиссёра Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Киев отдал Москве главного редактора украинского подразделения агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского, подозреваемого в своей стране в государственной измене. Кроме того, освобождён бывший командующий ПВО в вооружённых формированиях донецких сепаратистов в Снежном Владимир Цемах.

/**/ /**/ /**/ Владимир Цемах в суде, 5 сентября 2019 года
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Утром 7 сентября с территории СИЗО "Лефортово" в Москве выехали два автобуса с заключёнными в сопровождении трёх машин ДПС. До этого на территорию изолятора заехал автобус со спецназом ФСБ, сообщил Радио Свобода журналист Эстонского общественного телерадиовещания Антон Алексеев.

Известно, что Россия освободила 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.

  • Утром 30 августа начали поступать сообщения о начале обмена заключёнными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен заключёнными с Россией близок к завершению. ​

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что обмен стал первым этапом завершения войны в Донбассе, о котором он договорился с Путиным.

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Индия потеряла связь с аппаратом "Чандраян-2" во время посадки на Луну

Трансляция запуска миссии "Чандраян-2" в июле

Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом “Чандраян-2” во время посадки на Луну. Связь с посадочной платформой прервалась в двух километрах ста метрах от поверхности спутника Земли. Трансляция посадки велась на YouTube-канале организации.

"Чандраян-2" – первая попытка Индии посадить космический аппарат на поверхность Луны. Посадочная платформа "Викрам" должна была выбрать оптимальное место для прилунения. Данные телеметрии показывают, что она отклонилась от оптимальной траектории за километр до потери сигнала.

Несмотря на потерю "Викрама" и размещённого на ней лунохода "Прагаян", на орбите Луны остался спутник, который должен будет в течение года фотографировать её поверхность.

/**/ /**/ /**/ Космический аппарат "Чандраян-2" на стартовой площадке
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Индия отправила межпланетную станцию к Луне

Если бы посадка удалась, Индия стала бы четвёртой страной в мире, после СССР, США и Китая, которой удалось посадить аппарат на Луну. Последнюю попытку предприняла в апреле частная израильская компания, но аппарат "Берешит" также был потерян во время посадки.

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В Париже состоится голосование о будущем русских церквей в Европе

Свято-Троицкий собор на набережной Бранли в Париже, март 2016

В повестке дня обсуждение отношений с Московским патриархатом

7 сентября Архиепископия русских церквей в Западной Европе должна решить свою судьбу. Генеральная ассамблея епархии проголосует за или против проекта о переходе к Московскому патриархату.

Незадолго до дня голосования Вселенский патриарх Варфоломей дал отпускную грамоту главе русской архиепископии Иоанну (Реннето), официально освободив его от руководства приходами русской традиции. Местоблюстителем был назначен глава грекоязычной митрополии Франции Эммануил (Адамакис). Был назначен и новый настоятель собора Александра Невского в Париже.

Митрополит Эммануил заявил, что архиепископ Иоанн больше не имеет никакой административной и пастырской ответственности за общины русской архиепископии, а решения ассамблеи 7 сентября не будут иметь силы, сообщает RFI.

  • Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе в случае присоединения к РПЦ будет новой структурой в составе Московского патриархата, при этом сохранит свою идентичность и автономность, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление секретариата архиепископии.
  • Архиепископия русских приходов в Западной Европе ("Русский экзархат") была образована в 1924 году, позже вошла в состав Константинопольского патриархата и имела статус патриаршего экзархата. В 2018 году Константинопольский патриархат решил упразднить статус Патриаршего экзархата у архиепископии, что означало ее фактическое упразднение как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов митрополиям западной Европы. В 2019 году чрезвычайное общее собрание архиепископии отказалось выполнить постановление Константинополя и решило пересмотреть юрисдикцию архиепископии.
  • Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе – православная епархия в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Первоначально была создана временно на основе приходов, сформированных беженцами из России в Западной Европе после Гражданской войны, для окормления эмигрантов российской традиции. Объединяет православных христиан различного происхождения в нескольких странах Европы. Имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов, а основная часть ее прихожан находится во Франции.
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