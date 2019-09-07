В Москве во время съёмки задержаны участницы Pussy Riot

Главное управление уголовного розыска МВД России задержало подозреваемого в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемый – 36-летний бездомный, – уточняет издание "База" без указания источника. По данным журналистов, он жил в лесу неподалёку от дома Памфиловой в Подмосковье.

При себе у него нашли электрошокер, с которым он напал на Памфилову, а также предметы, которые он, предположительно, украл из других домов в том же районе.

Нападение на Памфилову было совершено ночью 6 сентября в коттеджном посёлке в городском округе Истра. Нападавший в маске через окно проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

"Я схватила тяжелейший стул и со всей своей дурацкой мощи попыталась в него швырнуть. Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее: он от меня получил здорово", – рассказала Памфилова в эфире канала "Россия-24".

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.