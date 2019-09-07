В России 8 сентября единый день голосования

На территории России начался единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8 часов утра 8 сентября на Чукотке. В этом регионе проходят выборы мэра административного центра — города Анадырь, а также депутатов в городской парламент.
Местные и региональные выборы пройдут в воскресенье в разных регионах. Предвыборная кампания была отмечена массовыми акциями протеста в Москве и общим снижением доверия избирателей к власти.
76-й Венецианский фестиваль (28 августа – 7 сентября) завершился победой "Джокера" Тодда Филлипса – первого в истории студийного фильма по комиксам в конкурсе европейского фестиваля класса "А". Главную награду за лучший фильм второго конкурса "Горизонты" получила украинская Атлантида" Валентина Васяновича о возвращении Донбасса в 2025 году.
В основной конкурс вошел двадцать один фильм. Жюри возглавила аргентинский режиссер Лукресия Мартель ("Зама", "Женщина без головы"). Вместе с ней судили фильмы режиссеры Мэри Хэррон, Шинья Цукамото, Паоло Вирци, актриса Стэйси Мартин, оператор Родриго Прието и бывший директор кинофестиваля в Торонто Пирс Хендлинг. Российских лент в основном конкурсе не было.
"Джокер" рассказывает предысторию главного злодея Готэм-Сити и врага Бэтмена. Ещё не ставший клоуном-убийцей молодой человек (Хоакин Феникс) живет вместе с мамой, страдает от психического расстройства и мечтает о карьере стендап-комика. Тодд Филиппс, снявший "Мальчишник в Вегасе" и "Старски и Хатч", решил историю Джокера в жанре мрачной психологической драмы, отсылающей к "Таксисту" и "Королю комедии" Мартина Скорсезе (одну из главных ролей в "Джокере" исполнил Роберт Де Ниро) и "Человеку на Луне" Милоша Формана. В российский прокат фильм выйдет 3 октября.
Вторая по значимости награда "Серебряный лев" – Гран-при жюри досталась 86-летнему классику Роману Полански за историческую драму "Я обвиняю" о деле Дрейфуса (его сыграл Луи Гаррель). За наградой на сцену вышла жена режиссера, сыгравшая в фильме актриса Эмманюэль Сенье. Полански не приезжал в Италию из-за риска высылки в США.
"Серебряный лев" за режиссуру получил шведский режиссер Рой Андерссон за абсурдистскую трагикомедию "О бесконечности". Пять лет назад он уехал из Венеции с "Золотым львом" за "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии", стилистическим и идейным продолжением которого стала новая работа.
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Ариан Аскарид за социальную драму "Глория Мунди" Робера Гедигяна об оставшейся без средств к существованию семье марсельского водителя Uber.
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался Люке Маринелли за "Мартина Идена" Пьетро Марчелло. Это поэтическая экранизация одноименного романа Джека Лондона, действие которой перенесено в Неаполь и Геную обобщенного двадцатого века.
Наградой за лучший сценарий жюри отметило гонконгского автора Йонфаня за анимацию "Дом 7 по Вишневой улице", действие которой происходит в Гонконге 1967 года. Эта отчасти автобиографическая история – о политической турбулентности, любви к кино и книгам Марселя Пруста, неразделенной любви. Получая приз, Йонфань сказал, что в Гонконге в шестидесятые в первую очередь почувствовал свободу, которую сейчас пытаются отнять.
Специальный приз жюри достался документальной сатире "Мафия уже не та, что раньше" Франко Мареско, отправной точкой которой стало двадцатилетие убийства боровшихся с организованной преступностью судей Фальконе и Борселлино. Мареско показывает незадачливого антрепренера, организовывающего концерт памяти в Неаполе, где все попадающие в кадр Мареско жители поддерживает мафию, как, собственно, и сам организатор.
Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру получил Тоби Уоллес за австралийский дебют "Молочный зуб" Шеннон Мэрфи. Это история любви больной раком школьницы и молодого наркомана. Мэрфи – одна из двух женщин-режиссёров в конкурсе Венецианского фестиваля.
Во второй по значимости конкурс "Горизонты" вошли 19 фильмов. Жюри "Горизонтов" возглавила режиссер и сценаристка из Италии Сузанна Никкьярелли. В её жюри вошли режиссёры Рашид Бушареб (Франция) и Альваро Брехнер (Уругвай), а также художественные руководители фестивалей в Эдинбурге и Вене – Марк Адамс и Эва Санджорджи.
Приз за лучший фильм конкурса "Горизонты" получила "Атлантида" Валентина Васяновича. Действие происходит в 2025 году. Война окончена. Крымский мост рухнул. На границе с Россией строят стену с колючей проволокой. На месте боевых действий отравлена вода и непоправимо испорчена экология. Главный герой – бывший солдат, а теперь волонтер, занимающийся эксгумацией и транспортировкой трупов, оставшихся после войны. Он страдает от посттравматического синдрома. Валентин Васянович ранее был известен как оператор "Племени" Мирослава Слабошпицкого. Получая награду, он сказал, что сегодня большой день, поскольку Олег Сенцов наконец-то оказался на свободе.
Приз лучшему режиссеру достался испанцу чилийского происхождения Тео Курту за медитативную драму "Белое на белом" (Blanco en blanco). В конце девятнадцатого века на Огненную Землю прибывает фотограф, поначалу ставший наблюдателем, а затем и соучастником геноцида местного населения.
Специальный приз жюри – дебют "Вердикт" (Verdict) Реймунда Рибаса Гутьерреса. Это реалистическая драма о домашнем насилии, рассказывающая о женщине, которая пытается добиться справедливости в суде после того, как её избил муж. Получая приз, режиссёр сказал, что надеется, что его кино поможет привлечь внимание к домашнему насилию по всему миру.
Награды за лучшие актерские работы получили Марта Ньето за мелодраму "Мать" (Madre) Родриго Сорогойена и Сами Буажиля за фильм "Сын" (Eneich – Un Fils) Мехди Барсауи, действие которого происходит в Тунисе в 2011 году
Приз за лучший сценарий получила семейная драма с Нильсом Шнайдером и Адель Экзаркопулос в главных ролях "Вернуться" (Revenir) Джессики Палю.
Приз Лев Будущего Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют (из показанных во всех программах фестиваля) из рук президента дебютного жюри Эмира Кустурицы получила суданская картина "Ты умрешь в двадцать лет" Амжада Абу Алала. Это притча о деревенском мальчике, которому предсказали смерть в двадцать лет.
Единственная российская картина фестиваля – "Преступный человек" (совместное производство с Грузией) основателя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулия – участвовала в конкурсе "Горизонты" и осталась без наград.
Более половины участников генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе 7 сентября проголосовали в Париже за присоединение к Московскому патриархату. Однако, как сообщает РИА Новости, этого было недостаточно, поскольку нужны две трети голосов. 104 человека поддержали присоединение к Московскому патриархату, 75 человек – выступили против.
"Результаты голосования предполагают проведение дальнейших консультаций", – заявил "Независимой газете" источник в Московской патриархии. "При том что мы видим, что численное большинство проголосовало за переход в Московский патриархат, устав архиепископии предполагает принятие общего положительного решения двумя третями проголосовавших за переход, но этого не произошло. Будут проводиться дальнейшие консультации".
Возле московского Даниловского рынка во время фотосъемки задержаны участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, сообщил "Медиазоне" другой участник группы Пётр Верзилов.
Кроме того, задержаны фотографы Александр Софеев и Андрей Носков, активистка Александра Датий, сестра Толоконниковой Полина и ещё шестеро активистов. Пётр Верзилов заявил, что не знает о причине задержания.
По словам Надежды Толоконниковой, всего задержано 15 человек.
Обмен пленными между Украиной и Россией 7 сентября одобрили главы нескольких государств и высокопоставленные представители Евросоюза, сообщает "Немецкая волна".
"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков вызывает облегчение", – написал в твиттере глава Европейского совета Дональд Туск. Он призвал Россию "освободить всех политических заключенных и соблюдать территориальную целостность Украины".
Евросоюз ранее неоднократно призывал освободить украинцев, которые теперь в рамках обмена вернулись домой, напомнила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Она подчеркнула, что их освобождение стало возможным благодаря усилиям юристов, активистов и других представителей гражданского общества.
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд назвал обмен пленными "обнадеживающим шагом к улаживанию отношений" между Украиной и РФ как членами СЕ, а также "важным элементом" процесса по реализации Минских соглашений.
Обмен пленными также приветствовали главы МИД и другие дипломаты Франции, Германии, Австрии, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и США. Дональд Трамп поздравил Россию и Украину, отметив, что речь идёт, возможно, о "первом большом шаге к миру".
Главное управление уголовного розыска МВД России задержало подозреваемого в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщается на сайте ведомства.
Подозреваемый – 36-летний бездомный, – уточняет издание "База" без указания источника. По данным журналистов, он жил в лесу неподалёку от дома Памфиловой в Подмосковье.
При себе у него нашли электрошокер, с которым он напал на Памфилову, а также предметы, которые он, предположительно, украл из других домов в том же районе.
Нападение на Памфилову было совершено ночью 6 сентября в коттеджном посёлке в городском округе Истра. Нападавший в маске через окно проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.
"Я схватила тяжелейший стул и со всей своей дурацкой мощи попыталась в него швырнуть. Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее: он от меня получил здорово", – рассказала Памфилова в эфире канала "Россия-24".
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Следователи по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе допросили бывшего начальника ПВО в контролируемом сепаратистами городе Снежное перед выдачей его в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит "Интерфакс-Украина".
"Допросили, и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы всё это сделали. Всё, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал Зеленский.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью агентству рассказал, что присутствие Цемаха в списке на обмен заключёнными между Москвой и Киевом было обязательным условием со стороны России.
Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Его дочь заявила в интервью Би-би-си, что её отец получил этот пост уже после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате специальной операции СБУ был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждает со ссылкой на свои источники журналист канала "Настоящее время" Ирина Ромалийская. В СБУ эту информацию отрицают.
Московский муниципальный депутат Илья Яшин вышел из спецприемника, где отбывал пятый административный арест подряд, сообщил он в своём фейсбуке. Он находился под арестом с 29 июля, а задержан был на два дня раньше.
После завершения сроков задержания его сразу же задерживали снова и арестовывали. Политик был одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Полиция пришла в штаб политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщается в твиттере штаба.
Задержаны все находившиеся там сотрудники, предположительно, восемь человек. Прямая трансляция велась в сервисе "Перископ".
Координатора петербургской команды Навального и юриста не пускали в здание, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Задержанных обвинили в самоуправстве, утверждается в твиттере организации. По этой статье им грозит штраф до трёхсот рублей.
Украинский режиссёр Олег Сенцов освобождён и прилетел в Киев. Трансляция встречи велась каналом "Настоящее время".
Сенцов, приговорённый судом в России к 20 годам колонии, был помилован президентом Владимиром Путиным. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачёва.
"Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", — рассказала она агентству. Эти люди сегодня были обменяны Москвой и Киевом.
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