В России 8 сентября единый день голосования

76-й Венецианский фестиваль (28 августа – 7 сентября) завершился победой "Джокера" Тодда Филлипса – первого в истории студийного фильма по комиксам в конкурсе европейского фестиваля класса "А". Главную награду за лучший фильм второго конкурса "Горизонты" получила украинская Атлантида" Валентина Васяновича о возвращении Донбасса в 2025 году.

В основной конкурс вошел двадцать один фильм. Жюри возглавила аргентинский режиссер Лукресия Мартель ("Зама", "Женщина без головы"). Вместе с ней судили фильмы режиссеры Мэри Хэррон, Шинья Цукамото, Паоло Вирци, актриса Стэйси Мартин, оператор Родриго Прието и бывший директор кинофестиваля в Торонто Пирс Хендлинг. Российских лент в основном конкурсе не было.

"Джокер" рассказывает предысторию главного злодея Готэм-Сити и врага Бэтмена. Ещё не ставший клоуном-убийцей молодой человек (Хоакин Феникс) живет вместе с мамой, страдает от психического расстройства и мечтает о карьере стендап-комика. Тодд Филиппс, снявший "Мальчишник в Вегасе" и "Старски и Хатч", решил историю Джокера в жанре мрачной психологической драмы, отсылающей к "Таксисту" и "Королю комедии" Мартина Скорсезе (одну из главных ролей в "Джокере" исполнил Роберт Де Ниро) и "Человеку на Луне" Милоша Формана. В российский прокат фильм выйдет 3 октября.

Вторая по значимости награда "Серебряный лев" – Гран-при жюри досталась 86-летнему классику Роману Полански за историческую драму "Я обвиняю" о деле Дрейфуса (его сыграл Луи Гаррель). За наградой на сцену вышла жена режиссера, сыгравшая в фильме актриса Эмманюэль Сенье. Полански не приезжал в Италию из-за риска высылки в США.

"Серебряный лев" за режиссуру получил шведский режиссер Рой Андерссон за абсурдистскую трагикомедию "О бесконечности". Пять лет назад он уехал из Венеции с "Золотым львом" за "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии", стилистическим и идейным продолжением которого стала новая работа.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Ариан Аскарид за социальную драму "Глория Мунди" Робера Гедигяна об оставшейся без средств к существованию семье марсельского водителя Uber.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался Люке Маринелли за "Мартина Идена" Пьетро Марчелло. Это поэтическая экранизация одноименного романа Джека Лондона, действие которой перенесено в Неаполь и Геную обобщенного двадцатого века.

Наградой за лучший сценарий жюри отметило гонконгского автора Йонфаня за анимацию "Дом 7 по Вишневой улице", действие которой происходит в Гонконге 1967 года. Эта отчасти автобиографическая история – о политической турбулентности, любви к кино и книгам Марселя Пруста, неразделенной любви. Получая приз, Йонфань сказал, что в Гонконге в шестидесятые в первую очередь почувствовал свободу, которую сейчас пытаются отнять.

Специальный приз жюри достался документальной сатире "Мафия уже не та, что раньше" Франко Мареско, отправной точкой которой стало двадцатилетие убийства боровшихся с организованной преступностью судей Фальконе и Борселлино. Мареско показывает незадачливого антрепренера, организовывающего концерт памяти в Неаполе, где все попадающие в кадр Мареско жители поддерживает мафию, как, собственно, и сам организатор.

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру получил Тоби Уоллес за австралийский дебют "Молочный зуб" Шеннон Мэрфи. Это история любви больной раком школьницы и молодого наркомана. Мэрфи – одна из двух женщин-режиссёров в конкурсе Венецианского фестиваля.

Во второй по значимости конкурс "Горизонты" вошли 19 фильмов. Жюри "Горизонтов" возглавила режиссер и сценаристка из Италии Сузанна Никкьярелли. В её жюри вошли режиссёры Рашид Бушареб (Франция) и Альваро Брехнер (Уругвай), а также художественные руководители фестивалей в Эдинбурге и Вене – Марк Адамс и Эва Санджорджи.

Приз за лучший фильм конкурса "Горизонты" получила "Атлантида" Валентина Васяновича. Действие происходит в 2025 году. Война окончена. Крымский мост рухнул. На границе с Россией строят стену с колючей проволокой. На месте боевых действий отравлена вода и непоправимо испорчена экология. Главный герой – бывший солдат, а теперь волонтер, занимающийся эксгумацией и транспортировкой трупов, оставшихся после войны. Он страдает от посттравматического синдрома. Валентин Васянович ранее был известен как оператор "Племени" Мирослава Слабошпицкого. Получая награду, он сказал, что сегодня большой день, поскольку Олег Сенцов наконец-то оказался на свободе.

Приз лучшему режиссеру достался испанцу чилийского происхождения Тео Курту за медитативную драму "Белое на белом" (Blanco en blanco). В конце девятнадцатого века на Огненную Землю прибывает фотограф, поначалу ставший наблюдателем, а затем и соучастником геноцида местного населения.

Специальный приз жюри – дебют "Вердикт" (Verdict) Реймунда Рибаса Гутьерреса. Это реалистическая драма о домашнем насилии, рассказывающая о женщине, которая пытается добиться справедливости в суде после того, как её избил муж. Получая приз, режиссёр сказал, что надеется, что его кино поможет привлечь внимание к домашнему насилию по всему миру.

Награды за лучшие актерские работы получили Марта Ньето за мелодраму "Мать" (Madre) Родриго Сорогойена и Сами Буажиля за фильм "Сын" (Eneich – Un Fils) Мехди Барсауи, действие которого происходит в Тунисе в 2011 году

Приз за лучший сценарий получила семейная драма с Нильсом Шнайдером и Адель Экзаркопулос в главных ролях "Вернуться" (Revenir) Джессики Палю.

Приз Лев Будущего Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют (из показанных во всех программах фестиваля) из рук президента дебютного жюри Эмира Кустурицы получила суданская картина "Ты умрешь в двадцать лет" Амжада Абу Алала. Это притча о деревенском мальчике, которому предсказали смерть в двадцать лет.

Единственная российская картина фестиваля – "Преступный человек" (совместное производство с Грузией) основателя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулия – участвовала в конкурсе "Горизонты" и осталась без наград.