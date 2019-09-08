"В Борисполе - Зеленский, во Внукове - никто". Блогеры об обмене пленными

Последнюю неделю все только и обсуждали, состоится ли всё-таки уже вроде бы объявленный обмен пленными между Россией и Украиной. Одни очень на это надеялись.

Другие говорили, что главное требование Путина, из-за которого обмен, по слухам, и буксует — включение в обменные списки арестованного СБУ водителя того самого «Бука» Цемаха — выполнять ни в коем случае нельзя, даже если из-за этого украинские заключенные останутся в российских тюрьмах.

Но в субботу событие, которого так ждали по обе стороны границы (хотя с украинской, вероятно, гораздо больше), всё-таки произошло. Сообщения о том, что самолёты с пленными уже готовятся вылететь из Внукова и Борисполя, появились уже с самого утра. Появились и предварительные списки людей, которых готовятся обменять, хотя полной ясности с ними не было. Но все обратили внимание, что две трети из тех, кого Украина отправляет в Россию — украинские граждане.

Андрей Мальгин

СМИ опубликовали список заключенных, которых Украина приготовила для обмена на своих граждан, задержанных российской стороной. Всего в списке 37 имен, из них только 12 — граждане России. Цемаха в списке нет.

В окончательном списке осталось 35 имен, и Цемах среди них был.

По поводу количества заключенных с российской (и пророссийской) стороны сразу же стали раздаваться саркастические реплики.

Игорь Дмитриев

Пройдет обмен пленными между Россией и Украиной. Большая часть выдаваемых Киевом - это украинские же граждане. Их привезут сюда, встретят с цветами. А спустя девяносто дней к ним должны прийти из ФМС и депортировать назад. Ведь оснований-то для получения РВП у них нет. И так можно менять вечно: эти все деятели по правам человека будут привозить, а ФМС отправлять назад

Борис Рожин

Пишут, что обмен будет 35 на 35 (минус Гаджиев, о котором вчера говорил Рыбин и, как я понял, минус Третьяков, которого уже поменяли - кого придержали с российской стороны, пока вопрос).

Вопрос по Цемаху и Вышинскому, видимо, решается в особом порядке.

Как уже многие обратили внимание - из 35 человек на обмен, 23 граждане Украины. Украина меняет своих граждан на граждан Украины. Эта шутка в ближайшие дни будет весьма популярной. В националистической среде это уже породило целую волну обвинений в предательстве.

К вечеру по идее должны закончить с обменом (после завершения формальностей самолеты одновременно вылетят из Киева и Москвы), и там уже можно будет оценить всю схему целиком, чтобы понять, кто на какие уступки пошел и кто что с этого обмена выгадал.

С обменом закончили не вечером, а ещё днём.

Антон Красовский

Русский и украинский самолеты в воздухе. Где-то над Брянском они наверняка даже встретятся. Пожалуй, это – никакие не выборы в Мосгордуму, никакой не Беглов, не митинги, а этот вот обмен – главное событие 2019-го года. Начало мира.

Сергей Марков

Украина. Большой обмен. 35 на 35. Что важно понимать по персоналиям.

1. Из украинских тюрем освобождены и направлены по обмену в Россию из 35 человек только 12 граждан России и один Молдавии. Все остальные граждане Украины, - политические заключенные то есть. И это еще одно подтверждение, что на Украине идет прежде всего гражданская война.

2. Из российских тюрем в Украину уехали только граждане Украины, те, кто с оружием в руках пришел на российскую территорию. Это украинские моряки, выполнявшие приказ Порошенко зайти в российские воды. И даже те, кто приезжал в Чечню воевать с Россией.

3. Самый раскрученный персонаж, - Сенцов, выступает индикатором политической позиции. Те, кто называет его "режиссер Сенцов", - повторяют пропагандистскую формулу русофобского режима, то есть с пропагандистскими целями игнорирует факты, что Сенцов, во первых, член запрещенной в России неонацистской организации Правый Сектор, которая известна активным участием в политическом насилии; во вторых, Сенцов готовил теракты, что совершенно доказано; в третьих, режиссера из него сделали искусственно, - Сенцов снял один короткий любительский никому не интересный фильм на мобильный телефон и получил за него формальный приз малоизвестного фестиваля. То есть Сенцов такой же примерно режиссер, как и большинство из вас. Никакой. Ложь это, что он режиссер. Он владелец клуба игровых автоматов, наживавшийся на этой явно аморальной деятельности и практически в рекламных целях снявший ролик про своих клиентов. Это прежде всего активист праворадикальной организации, которую многие считают фашистской. И освобождение его, конечно, повышает угрозу терактов, потому что может вдохновить многих, дескать, все равно обменяют.

4. Вышинский в обмене не участвовал. Он всегда сам от этого отказывался, потому что он убежден, что его арестовали как раз для пополнения "обменного фонда", чтобы обменять его, Вышинского, на Сенцова.

Таким образом, произошедший обмен, - это огромная уступка Путина Зеленскому. В надежде, что Зеленский начнет наконец обещанный переход к миру.

(Обратите внимание на 1-й пункт. В каком смысле «прежде всего» гражданская война? Значит, и российские военные там тоже участвуют? В Кремле за такие оговорки по голове не погладят)

Илья Ремесло

Вот и состоялся обмен. Сенцова тоже обменяли. <...>

Добавлю, что в нормализацию с Украиной я не верю совершенно, все надежды на это выглядят странно, с учётом прошлого опыта.

Уверен, что с Зеленским повторится то же, что и с Порошенко.

Одним из первых обмен приветствовали бывший премьер-министр Украины при Януковиче, бежавший из страны в 2014 году и министр юстиции в его правительстве, которая осталась в Киеве.

Сергей Иванов-Малявин

Что ж вы не дожили, бумажные, до этого дня.

Не хватает мне прямо сейчас бумажной газеты, в большущие полос восемь-шестнадцать. На один этот день.

С фотографиями на всю страницу, на всех страницах.

Со счастливым заголовком здоровенными буквами.

Чтобы мальчишки раздавали прохожим на улицах, а люди читали и плакали.

Бережно сложить, сохранить и чтоб развернули правнуки через сто лет.

Или положили в музее под стекло.

Больше не будет такого.

Кирилл Шулика

Главный человек, который пробил обмен пленными - Владимир Зеленский. Дорогого стоило убедить в этом Владимира Путина, который, например, по Сенцову заявлял сто раз, что он террорист. Для Зе это было предвыборное обещание. И представляете, какая экзотика, он его исполнил.

Огромную работу проделали омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Спасибо этим замечательным женщинам.

Это великое дело. Богоугодное и доброе! Не слушайте безумцев из обоих стран, которые считают обмен пленными предательством и сдачей национальных интересов. Добро не может быть предательством. Предательством может быть только глупость.

Дай Бог, чтобы это был только первый шаг.

Огромную работу проделали не только Москалькова и Денисова

Николай Полозов

Наконец произошло то, за что мы боролись более 9 месяцев. 24 украинских военных моряка возвращаются домой.

Это стало возможно благодаря стойкости и личному мужеству самих моряков, а также работе большого количества людей, которые практически в круглосуточном режиме денно и нощно трудились на результат.

Дело против украинских моряков оказалось прецедентным ещё и тем, что впервые в российской правоприменительной практике была сформирована слаженная команда адвокатов, работавших по делу в рамках единой стратегии.

Я хочу поблагодарить каждого из моих коллег за добросовестную и самоотверженную работу по защите военных моряков. За то, что они не только использовали необходимые юридические инструменты для достижения общей цели, но и оказывали существенную психологическую поддержку своим подзащитным.

Не секрет, что оперативники ФСБ пытались склонить моряков признать вину, отказаться от единой позиции. Не секрет, что моряки находились в жесточайшей изоляции все эти 9 месяцев, без свиданий с близкими и без телефонных звонков. Единственной возможностью для моряков узнать, хотя бы на словах, что происходит дома было общение с их адвокатами.

Каждый из моих коллег понимал, что подобное дело является сложным, «токсичным» и может повлечь неблагоприятные последствия для защитника. Но никто из них не дрогнул, не проявил слабость. Каждый наш адвокат добросовестно осуществлял свои обязанности.

Персонально хочу поблагодарить адвокатов нашей команды:

Сергей Бадамшин

Олег Елисеев

Илья Новиков

Сергей Легостов

Мария Куракина

Константин Рустемов

Александра Маркова

Олег Белов

Елена Куркина

Владимир Музюкин

Эмиль Курбединов

Эмине Авамилева

Сергей Новиков

Гаджи Алиев

Маммет Мамбетов

Юрий Кругов

Артем Пепа

Тарас Омельченко

Эдем Семедляев

Ислям Велиляев

Оксана Опаренко

Анастасия Саморукова

Николай Фомин

Александр Лесовой

Петр Анашкин

Оксана Железняк

Татьяна Окушко

Анри Цискаришвили

Геннадий Федоров

Айдер Азаматов.

Уважаемые коллеги, горжусь вами! Вы лучшие!

Любовь Аркус

Олег Сенцов на свободе!!!!

Поздравляю Олега, его маму, его детей, друзей, родственников и коллег. А также [кинорежиссера] Сашу Сокурова, [кинокритика] Андрей Плахов, [организатора кинофестивалей] Алексей Медведев, всех кинематографистов, кто болел за Олега, писал ему письма, стоял в одиночных пикетах.

Ура, что еще скажешь!

Андрей Плахов

ОЛЕГ СЕНЦОВ - НА СВОБОДЕ! В КИЕВЕ...

Этой новости мы ждали 5 лет. Поздравления Олегу и спасибо всем, кто переживал и боролся за него!

Одним из тех, кто, ровно год назад, начал требовать этого обмена, стал осужденный на днях на четыре года заключения Константин Котов.

Кроме Сенцова, главным героем или, точнее главным антигероем дня стал человек, из-за которого обмен чуть не сорвался: Владимир Цемах.

Илья Вайцман

Пишут, что Цемах все-таки уже в Москве. Машем ручкой расследованию по MH17 и ожидаем постепенного снятия санкций. Ну что же...

Виктор Корб

Россия добилась обмена нескольких десятков украинских заложников на одного ключевого свидетеля в деле #MH17. Украина не Израиль конечно, который за одного заложника отдавал сотни и тысячи террористов, а вот Россия — это вполне себе Хамас, только больше и другой...

Александр Рыклин

Про этот обмен еще важно понимать, что Украина в основном освобождает профессиональных диверсантов и террористов, а Россия - заложников, захваченных в свое время, чтобы однажды обменять их на политические дивиденды... На собственных диверсантов и террористов России плевать... Они просто "мясо обмена"...

Мария Филлимор-Слоним

И если мне кто-нибудь скажет, что национальные интересы важнее свободы заключенных (Сенцова и других), я предложу этим людям самим посидеть в тюрьме за национальные интересы.

Свобода лучше чем несвобода

За вашу и нашу свободу

Ура!

Многие заметили, что российские СМИ используют в отношении выданных Украиной заключенных слово «пленные», тем самым косвенно признавая факт войны между двумя странами.

Эль Мюрид

Обмен пленными и заложниками между Россией и Украиной вроде бы состоялся. Пусть и со второго раза. Судя по тому, что известно, он бы состоялся и с первого, но вмешался Медведчук, которого в первый раз оттерли от процесса. Поэтому он сделал все, чтобы затормозить его, затем вошел в процесс и только после этого отпустил тормоза. Есть бизнес на крови, есть бизнес на гуманизме. Ничего личного.

Среди патриотических ультрас бытовала шутка (примерно столь же умная и содержательная, как и про смеющиеся Искандеры) - Украина воюет с Россией, но Россия на войну не явилась. Ну, не явилась и не явилась. Если потерь нет, пленных - тоже, то можно развешивать лапшу и дальше. Про "потерь нет" уже давно не смешно, теперь дело дошло и до пленных. Пленные - это следствие и неизбежный атрибут именно войны. А как именно она ведется - вопрос отдельный. Обмен пленными прямо говорит о том, что обе стороны признают себя воюющими (не юридически, так фактически), а потому вынуждены так или иначе, но придерживаться именно военной логики.

Россия, претендующая на лидерство на постсоветском пространстве, самим фактом участия в войне против соседнего государства расписывается в своей неспособности лидировать иным образом. Это, пожалуй, ключевой итог войны между нами. У России нет привлекательного проекта, который был бы интересен нашим соседям, а значит - она вынуждена насаждать свои фантомные боли силой. Что в краткосрочных перспективах, возможно, и дает результат, но стратегически это полный провал и тупик. Потом это можно объяснять и австро-венгерским штабом, создавшим сто лет назад концепцию Украины как анти-России, и происками госдепа, но главное здесь не то, что какие-то супостаты нас обманули, а то, что мы не способны на вполне тривиальную задачу: создать в своей собственной стране проект развития, который на равных мог конкурировать с любыми другими. А раз его нет - то пенять на чужие проекты несколько неразумно. Можно обсуждать недостатки какого-нибудь айфона, но если Россия так и не потянула задачу, которая является вполне будничной для нескольких десятков государств и не выпустила ни одного своего хотя бы отдаленно напоминающего устройства - то в чем прок такой критики? Спорить о вкусе устриц могут те, кто их хоть когда-нибудь ел.

Современная Россия проиграла во всём. Единственное, для чего она существует - для набивания карманов несколькими десятками высших сановных семей. Которые дают возможность своим вассалам и их челяди подбирать крошки с их стола. Для всего остального народа и для страны в целом нынешний режим не намерен делать вообще ничего. Поэтому нет проекта развития, нет образа будущего - они просто не нужны в парадигме разворовывания ими страны. А потому мы проигрываем всем и везде. Неуклонно и постоянно. Поэтому и вынуждены воевать там, где можем со взаимным интересом и прибылью торговать.

Сегодняшние пленные - это просто свидетельство провала всей внешней политики России. А внешняя политика - продвижение внутренних интересов. Значит, и с ними все полный швах. Впрочем, для тех, кто не готов выйти из матрицы, всегда есть помойные передачи, где мы давно уже всех победили и теперь с интересом обсуждаем - как там они живут в тени нашего величия.

Ну, а за людей можно только порадоваться. Им, наконец, повезло.

Но главное, на что обращали внимание почти все комментаторы — это поразительная разница в том, как встречали освобожденных в России и в Украине.

Илья Барабанов

Фантастически разная сегодня картинка из Москвы и Киева. Там прямо на взлетке своих освобожденных встречают родственники, друзья, журналисты и президент Зеленский.

Тех, кого выдали Москве, встречает только толпа журналистов у закрытых ворот Внуково-2 и фсбшные автобусы внутри. Собрать родственников встречать близких или хотя бы просто их предупредить, никто не удосужился. Все утро был на связи с дочкой Владимира Цемаха и мамой Виктора Агеева, новости они узнавали либо от меня, либо из телевизора.

Украина вернула домой пленных, Россия - заключенных.

Кирилл Шулика

На Украине своих встречает президент Владимир Зеленский. В России - Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева и то одного Кирилла Вышинского. Остальные выходили с баулами и шли, будто прилетели не из плена, а с отдыха в с Турции. Вот смазали такое хорошее дело, а!!!

Михаил Макогон

В сцене обмена пленными есть заметное стилистическое неравенство.

Во-первых, внутри России куда больше известны те, кого вернули Украине, чем прилетевшие в Москву.

Даже я, вынужденно живущий в информационном потоке, навскидку вспомню Вышинского и..., нет, не буду жульничать, водителя Бука придется гуглить.

Та самая федеральная пропаганда, что посвящает Украине 3/4 эфирного времени - даже она найти там какой-то образ, пионера-героя в руках фашистов не сдюжила.

Во-вторых, есть понимание, что даже если бы в России хоть кто-нибудь бы быть их ждал, будь даже повод нагнать три десятка камер во Внуково, даже для телекартинки, во имя всемогущего пиара - ничего похожего бы не вышло.

Не стоял бы Владимир Путин на перроне в кольце журналистов и родственников, не обнимался бы с освобожденными соотечественниками, не целовался с их матерями и женами.

Спустя недельку, с отмытыми, побритыми, после обыска с колоноскопией силами ФСО - быть может вручил бы по медальке в Кремле.

В Украине - вся страна во главе с президентом встретила освобожденных заложников, в России - Дмитрий Киселев подкинул из аэропорта своего сотрудника.

Мустафа Найем

Наших в Борисполе встречал глава государства. Их во Внуково встречал никто. Надо ли объяснять, кто в этой войне с трепетом отстаивает свое, а кто трусливо зарится на чужое?

Кирилл Шулика

Самолеты с пленными приземлились в аэропортах "Борисполь" и "Внуково".

Граждан Украины встречает президент Владимир Зеленский. В Москве президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев вместе с Сергеем Собяниным отмечают День города.

Не знаю, они отмечают, а стыдно почему-то мне.

Несмотря на всю радость от того, что обмен всё-таки состоялся, с обеих сторон призывают не забывать, что обменяли пока далеко не всех.

Зоя Светова

Самое грустное, что среди украинцев, которые вернулись в Украину нет ВАЛЕНТИНА ВЫГОВСКОГО, осужденного на 11 леи за шпионаж , которого он не совершал, нет ВИКТОРА ШУРА, осужденного на 12 лет за шпионаж, которого он не совершал и АЛЕКСЕЯ ЧИРНИЯ, который хоть и оговорил Олега Сенцова под пытками, но не совершал теракта. Нет КРЫМСКИХ ТАТАР , которых ОСУЖДЕНЫ только потому что они КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Зеленский уже пообещал, что обмен продолжится, и следующими украинцы будут вызволять крымских татар. Путин, как обычно, молчит. Дождутся ли оставшиеся российские и украинские заключенные обмена теперь, когда он получил Цемаха — большой вопрос.

Федор Сваровский

Обменяли украинцев на русских. И это очень хорошо.

Но за пленных вступаются международные организации и президенты. И Путин вынужден что-то делать. А уж Цемаха забрать — первое дело.

За наших внутренних пленных вступиться некому. Менять их не на кого.

Надя Крученицкая

Я счастлива, что выпустили украинских политзаключённых, хоть и не всех. Но теперь у нас стало очень много своих, российских. Чудище ненасытно.