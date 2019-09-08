В Казани на кандидата в депутаты Госсовета составили протокол о вождении под наркотиками

Как сообщает ОВД-Инфо, на кандидата в депутаты Госсовета Казани составили протокол о вождении в состоянии наркотического опьянения, сообщает Игорь Елисеев. При этом медосвидетельство проводилось без санкции прокурора и не выявило наркотических веществ в его организме.

Дмитриева направили на более детальное обследование и лишили права управления транспортом до его прохождения. После этого кандидата отпустили.

Ранее Дмитриева задержали после инсценированного ДТП, в ходе которого у избирательного участка в его автомобиль сзади врезалась машина. Кандидата в депутаты увезли на освидетельствования по подозрению в наркотическом опьянении.