В системе электронного голосования утром произошел сбой
По сообщению главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова на 10 утра явка на электронном голосовании составила 39%. После этого в сети стали появляться сообщения о том, что сервис перестал быть доступен по техническим причинам.
Час назад Департамент информационных технологий Москвы опубликовал сообщение о том, что работа системы восстановлена. Всего по данным ведомства проголосовать дистанционно смогут 11228 москвичей.
В Санкт-Петербурге девушка рассказала, что ее пытались нанять за 3000 рублей, чтобы вбрасывать бюллетени за Беглова и кандидатов в муниципальные депутаты от "Единой России".
В Казани на кандидата в депутаты Госсовета составили протокол о вождении под наркотиками
Как сообщает ОВД-Инфо, на кандидата в депутаты Госсовета Казани составили протокол о вождении в состоянии наркотического опьянения, сообщает Игорь Елисеев. При этом медосвидетельство проводилось без санкции прокурора и не выявило наркотических веществ в его организме.
Дмитриева направили на более детальное обследование и лишили права управления транспортом до его прохождения. После этого кандидата отпустили.
Ранее Дмитриева задержали после инсценированного ДТП, в ходе которого у избирательного участка в его автомобиль сзади врезалась машина. Кандидата в депутаты увезли на освидетельствования по подозрению в наркотическом опьянении.
Жительница Южно-Сахалинска пришла на избирательный участок и обнаружила, что уже проголосовала
Девушка по имени Валерия подала заявку о голосовании через госуслуги. Когда она пришла на избирательный участок, выяснилось, что в журнале, где расписываются избиратели, получающие бюллетень, напротив ее фамилии уже стояли чьи-то данные и подпись. Валерия начала выяснять, как это вышло, после чего член комиссии зачеркнула эти данные и написала правильные.
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