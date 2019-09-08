"Голос" заявил о подкупе избирателей в Сибири и на Дальнем Востоке

Движение в защиту прав избирателей "Голос" зафиксировало принуждение и подкуп избирателей и давление на наблюдателей на выборах в Сибири и Дальнем Востоке 8 сентября. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" рассказал член совета движения Станислав Андрейчук.
Он отметил, что в этом году движение отмечает очень много сообщений о подкупе избирателей и подвозах на избирательные участки организованных групп голосующих, зачастую это проходит регионах, в которых раньше было меньше нарушений.
В качестве примера он привёл Иркутскую область, Приморье, Сахалин и Республику Алтай. Он также отметил, что в этом году чаще возникают проблемы у наблюдателей, членов комиссии, которые контролируют процесс голосования. На одних участках не допускают, на других - ограничивают возможность фото- и видеосъемки, знакомства с документацией. "Пока, по ощущениям, таких нарушений больше, по крайней мере, – чем в 2018 году", – добавил Андейчук.
По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, в Сибири и на Дальнем Востоке в массовом порядке использовались подвозы и подкуп избирателей. Там же отмечаются проблемы с надомным голосованием. Кроме того, сообщалось о нападениях на наблюдателей. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс".
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
Порог явки для второго тура - 25%.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Также в бюллетене есть графа "против всех", сообщает РИА Новости.
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.
На закончившихся в Хабаровском крае выборах в местный парламент после обработки десятой части протоколов с большим отрывом лидирует партия ЛДПР – за неё отдали голоса 54% избирателей. На втором месте – «Единая Россия» с 16 процентами голосов, ещё на один процент меньше у КПРФ, а партии "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" получили пока чуть менее 3% поддержки.
Кроме парламентских выборов в Хабаровском крае 8 сентября прошли довыборы в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки 0,28% протоколов на них также лидирует кандидат от ЛДПР: Иван Пиляев получил на данный момент 22,58% голосов. На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Платошкин – у него на шесть с половиной процентов меньше. Третью позицию пока делят Виктория Цыганова от "Единой России" и Татьяна Ярославцева из "Справедливой России" – у них по 12,9% голосов.
8 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане страны выбирают губернаторов, депутатов местных парламентов, муниципальных депутатов – в общей сложности, проводится более 6 тысяч выборов различного уровня. Радио Свобода на своём сайте ведёт онлайн-трансляцию дня голосования.
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал имена 13 из 35 переданных России граждан в рамках обмена заключёнными между странами.
Речь идёт о тех гражданах, кого своим указом помиловал президент Украины Владимир Зеленский. По словам Матиоса, все они полностью признали вину по выдвинутым против них обвинениям и сами попросили о помиловании.
Среди лиц, названных Матиосом, – всего трое граждан России, которые были осуждены за участие в террористических организациях так называемых Луганской и Донецкой народных республик, а также за боевые действия против Вооруженных сил Украины. Это Алексей Седиков и Денис Сидоров, приговорённые к 11 годам лишения свободы, и Виктор Агеев, получивший 10 лет.
Остальные десять помилованных – граждане Украины. Среди них – трое военнослужащих ВСУ, осуждённых за государственную измену и дезертирство в ходе аннексии Крыма в 2014 году, руководитель Протокола премьер-министра Украины, сотрудник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и ещё четверо гражданских лиц, обвинённые в шпионаже, а также гражданка Украины Юлия Просолова, осуждённая на 12 лет за совершение террористического акта в марте 2017 года в Мариуполе, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области полковник Александра Хараберюш.
Матиос отметил, что вопросами других обменённых лиц, в том числе Цемахом и Вышинским, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры автономной республики Крым.
В субботу власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". Россия освободила 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен стал первым этапом завершения войны в Донбассе, о котором он договорился с Владимиром Путиным.
Новым главой Ингушетии избран экс-прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.
Руководитель региона выбирался тайным голосованием депутатов народного собрания. За Калиматова проголосовали 27 депутатов из 32. Три голоса получил координатор ингушского регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов. Кандидатуру председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева никто не поддержал. Один депутат не присутствовал на заседании.
Махмуд-Али Калиматов с 2004 по 2007 годы был генпрокурором Ингушетии. Затем его перевели в Самарскую область, где он занимал различные руководящие должностях.
В июне 2019 года Калиматов вернулся в Ингушетию, заняв пост временно исполняющего обязанности главы республики в связи с отставкой Юнус-Бека Евкурова, руководившего регионом почти 11 лет.
Евкуров подал в отставку на фоне массовых протестов ингушей против соглашения с Чечнёй об установлении границы между двумя республиками. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдала Чечне в 26 раз больше территории, чем получила от неё.
Источники отмечали, что в Кремле не простили Евкурову слишком мягкого отношения к протестам в республике.
Выборы губернаторов проходят 8 сентября в семнадцати регионах России. Ингушетия – единственный из них, где глава региона избирается не прямым голосованием.
В России начался единый день голосования. Проводится более 6 тысяч выборов различного уровня. Будут замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. Избирательные участки открывались в 8 утра по местному времени. В некоторых регионах участки уже закрылись и начался подсчёт голосов.
В Москве явка на выборах депутатов городской думы на 15:00 составила 12,31%.
В столице впервые применили систему электронного голосования. К 15:00 явка на онлайн-выборах составила немного более 79,5%. Однако систему уже дважды приостанавливали из-за сбоев в работе. К моменту первого сбоя в ней проголосовали около трёх тысяч человек. Голоса ещё 543 избирателей "зависли".
В Санкт-Петербурге явка на губернаторских выборах на 15:00 составила около 15%.
Сообщалось об организованном подвозе избирателей, нападениях на членов комиссий, вбросах бюллетеней в пользу врио губернатора города Александра Беглова и других нарушениях.
Движение "Голос" ранее сообщило, что на "Карту нарушений" уже поступило больше сообщений, чем в прошлый единый день голосования. Однако представитель Совета при президенте РФ по правам человека Игорь Борисов заявил, что более двух третей сообщений на карте "Голоса" не соответствуют действительности.
Предвыборная кампания в 2019 году была отмечена массовыми акциями протеста в Москве. Власти отказались допускать до голосования большинство независимых кандидатов. После этого в столице два месяца продолжались протесты. Некоторые акции были не согласованы. Полиция задержала около трех тысяч человек. Было заведено уголовное дело, по которому пять человек уже получили реальные сроки.
Президенты России и Украины обсудили в телефонном разговоре состоявшийся накануне обмен заключёнными и удерживаемыми лицами. Владимир Путин и Владимир Зеленский подчеркнули, что довольны освобождением заключённых. Они считают это важным шагом к нормализации отношений между странами.
Президенты обсудили важность соблюдения перемирия в Донбассе и разведение сил в зоне конфликта. Одной из тем разговора была также подготовка к саммиту в нормандском формате с участием Франции и Германии. Путин и Зеленский, как сообщается, условились вести дальнейшие контакты.
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила заключить специальное соглашение с Киевом. Омбудсмен хочет договориться о возможности прекращения уголовных дел против россиян и украинцев "на паритетных началах".
Накануне Россия и Украина обменялись заключенными в формате 35 на 35 человек. Россия освободила, в частности, режиссёра Олега Сенцова, а Киев отдал Москве журналиста Кирилла Вышинского. Освобождён и бывший командующий ПВО в вооружённых формированиях донецких сепаратистов в Снежном Владимир Цемах.
Обмен между Украиной и Россией 7 сентября одобрили главы нескольких государств и высокопоставленные представители Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом Афганистана и талибами после теракта в Кабуле. Переговоры были запланированы на воскресенье, 8 сентября.
Террористическое движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле. На этой неделе в результате взрыва там погибли 12 человек, в том числе американский военный.
По словам Трампа, о запланированной встрече почти никто не знал. Лидеры "Талибана" и президент Афганистана были приглашены в загородную резиденцию американского лидера в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Теракт в Кабуле, по оценке президента США, был призван укрепить переговорные позиции талибов, на практике же он их радикально ослабил. Американский лидер также сообщил о приостановке диалога с представителями движения.
Приезд лидеров афганских талибов в Соединённые Штаты накануне годовщины терактов 11 сентября мог стать резонансным событием в самой затяжной американской войне.
Военный обозреватель телеканала CNN, контр-адмирал запаса Джон Керби назвал информацию, обнародованную Трампом, "сенсационной". Он добавил, что встреча с президентом США на данном этапе безосновательно усилила бы легитимность "Талибана" и стала бы для движения огромной политической победой. При этом легитимность афганского правительства и лично президента Гани пострадала бы.
В конце августа Трамп объявил о планах вывести из Афганистана около пяти тысяч солдат, оставив там на какое-то время ещё около восьми с половиной тысяч человек.
За два с половиной года президентства Дональда Трампа ни один высокопоставленный представитель Афганистана не был ранее приглашён в Вашингтон.
На границе между Красноярским краем и Тувой произошло нападение на автобус с наблюдателями и журналистами. Они направлялись на выборы в Верховный хурал республики. Об этом в своём фейсбуке рассказал в депутат Госдумы Сергей Натаров. По его данным, неизвестные обстреляли автобус. В пресс-службе управления МВД Тувы изданию "Сибирь.Реалии" сообщили, что по факту ведётся проверка.
В полиции уточнили, что пострадавших нет. По данным местных СМИ, нападавшие были на лошадях и в масках, они стреляли по колёсам автобуса.
Власти Тувы прокомментировали нападение на автобус. Полиция, по словам и.о. министра внутренних дел республики Март-оол Тарначы, не подтвердила обстрел. Нападавших было около 10 человек, и у них в руках не было огнестрельного оружия, уточнил политик. "На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса", – рассказал Март-оол Тарначы. Среди пассажиров автобуса не было официально зарегистрированных наблюдателей, отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.
Информация об обстреле появилось вечером 7 сентября. "Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Республике Тыва", – считает депутат Натаров.
Выборы в Верховный хурал проходят в воскресенье, 8 сентября. Жители должны избрать 32 депутата, 16 из них – по партийным спискам. В выборах принимают участие кандидаты от "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Коммунистов России".
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и сохранил титул чемпиона по смешанным единоборствам. Поединок проходил в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.
Это 28 поединок Нурмагомедова. Боец ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.
В январе 2019 года Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев за драку после поединка с Конором Макгрегором.
По данным Форбс, за прошедший год российский спортсмен заработал 11,5 миллионов долларов и возглавил рейтинг самых богатых звезд шоу-бизнеса и спорта в стране.
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