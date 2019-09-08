"Голос" заявил о подкупе избирателей в Сибири и на Дальнем Востоке

Движение в защиту прав избирателей "Голос" зафиксировало принуждение и подкуп избирателей и давление на наблюдателей на выборах в Сибири и Дальнем Востоке 8 сентября. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" рассказал член совета движения Станислав Андрейчук.

Он отметил, что в этом году движение отмечает очень много сообщений о подкупе избирателей и подвозах на избирательные участки организованных групп голосующих, зачастую это проходит регионах, в которых раньше было меньше нарушений.

В качестве примера он привёл Иркутскую область, Приморье, Сахалин и Республику Алтай. Он также отметил, что в этом году чаще возникают проблемы у наблюдателей, членов комиссии, которые контролируют процесс голосования. На одних участках не допускают, на других - ограничивают возможность фото- и видеосъемки, знакомства с документацией. "Пока, по ощущениям, таких нарушений больше, по крайней мере, – чем в 2018 году", – добавил Андейчук.

По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, в Сибири и на Дальнем Востоке в массовом порядке использовались подвозы и подкуп избирателей. Там же отмечаются проблемы с надомным голосованием. Кроме того, сообщалось о нападениях на наблюдателей. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс".