Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Порог явки для второго тура - 25%.

В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Также в бюллетене есть графа "против всех", сообщает РИА Новости.

Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.