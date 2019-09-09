Оппозиция взяла 20 из 45 мест в Мосгордуме

Оппозиционные кандидаты получили 20 из 45 мест в Московской городской думе по итогам выборов в воскресенье. Результаты подсчёта 99 процентов бюллетеней опубликованы на сайте городской избирательной комиссии.
От КПРФ в Мосгордуму проходит 13 кандидатов. Впервые с 2005 года в Мосгордуме будет представлена партия “Яблоко”: выборы выиграли три ее кандидата и один, поддержанный партией, отмечает издание The Bell. Три человека победили от “Справедливой России”.
Политик Алексей Навальный заявил об успехе своей стратегии “Умного голосования” — призыва голосовать за проходных кандидатов от оппозиции, чтобы нарушить монополию “Единой России” в городском парламенте. Он поблагодарил своих сторонников в твиттере.
25 мест — у самовыдвиженцев. На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" — все они пошли как самовыдвиженцы из-за резкого снижения популярности партии. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы “самыми эмоциональными за всю последнюю историю”.
Действующий президент самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах главы республики. По данным Центризбиркома Абхазии, во втором туре выборов Хаджимба набрал более 47 процентов голосов избирателей. Его конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния получил 46 процентов голосов. Против всех проголосовали более трех тысяч избирателей.
Штаб Квицинии уже заявил, что не признаёт победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты выборов.
Явка, по данным ЦИК, составила 66 процентов. Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек с паспортами самопровозглашённой республики.
Абхазия объявила о государственной независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией, армия которой вынуждена была покинуть территорию неподконтрольной ей автономии. В 2008-2009 годах независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.
В Тбилиси называют проведение выборов в Абхазии попыткой узаконить оккупацию грузинской территории.
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом Национальной премии имени Анны Политковской "Камертон»". Вручение премии состоялось накануне в День международной солидарности журналистов.
Премия "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание. Она была учреждена Союзом журналистов России в память об убитой в 2006 году журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.
"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была", - сказал Голунов, получая награду. По словам журналиста, ему бы очень хотелось, чтобы в той ситуации, в которой находился он, больше никто не оказался.
Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело.
Видные интеллектуалы Франции Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Дарденн, Бертран Тавернье, Славой Жижек и десятки других знаменитостей, добивавшихся освобождения украинского режиссёра Олега Сенцова, приветствуют освобождение украинских граждан. В открытом письме, опубликованном газетой Le Monde, они заявляют:
"Несмотря на нашу радость, мы не можем забыть, что сотни других политических заключенных - как украинцев, так и россиян - остаются за решеткой только за то, что по той или иной причине не угодили Владимиру Путину.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве 6 сентября 2018 года, чтобы отважно, день за днем требовать особождения Олега Сенцова и обмена всеми заключенными российско-украинской войны.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве...
По жестокой, чисто "путинской" иронии, самого Константина Котова 5 сентября приговорили к 4 годам колонии - в тот самый день, когда Владимир Путин объявил о "масштабном обмене заключенными с Украиной".
Наконец, мы не можем в полной мере радоваться, учитывая ту - вероятно, непомерную - цену, которую заплатили Украина, демократические страны и Правосудие, чтобы Россия провела этот обмен. Мы имеем в виду в частности освобождение Владимира Цемаха, главного подозреваемого в деле о крушении MH17..." (перевод: Grani.Ru)
Обращение группы французских интеллектуалов было опубликовано в воскресенье, 8 сентября, в парижской газете Le Monde.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией. Выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.
По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.
Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.
В России прошёл единый день голосования. В регионах страны и аннексированному Крыму избирали глав 19 субъектов федерации и муниципальных и региональных депутатов 13 субъектов.
Наибольшее внимание было приковано к выборам в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В столице выборы в Городскую думу спровоцировали масштабный политический кризис после недопуска до них независимых кандидатов.
В Санкт-Петербурге кандидат от власти на пост губернатора города Александр Беглов остался в день голосования без электорально значимых соперников. В Хабаровском крае в 2018 году протестным голосованием был избран губернатор от ЛДПР, теперь партия побеждает на выборах в региональный парламент.
Эксперты фонда "Либеральная миссия" сообщали, что предвыборная кампания отметилась значительным снижением политической конкуренции, писала газета "Коммерсантъ". Наблюдатели зафиксировали беспрецедентное число отказов в регистрации кандидатов в губернаторы от парламентских партий и минимальное с 2012 года число зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные парламенты.
Шесть временно исполняющих обязанности губернаторов пошли на выборы самовыдвиженцами, для чего в регионах было изменено законодательство, отмечает газета "Ведомости". На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" - все они пошли самовыдвиженцами, опасаясь резкого снижения популярности партии.
В России завершился Единый день голосования. Идёт подсчёт голосов. Следим за выборами в Мосгордуму, выборами глав 16 регионов, включая Петербург, Законодательных собраний и мэров крупных городов.
Вооруженные силы США и Турции в воскресенье, 8 сентября, впервые провели совместное наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, в этих районах будет создана "зона безопасности".
В министерстве обороны Турции соощили, что в патрулировании участвовали шесть бронетранспортеров, прибывшие в Сирию со стороны турецкого района Акчакале. После обмена планами операции совместный турецко-американский военный конвой направился к городу Телль-Абьяд на севере Сирии. На обратном пути к границе с Турцией, патрульная колонная сопровождалась вертолётами и беспилотниками. Патрульная миссия продолжалась около трёх часов.
США и Турция в начале августа достигли соглашения о создании на севере Сирии так называемой "зоны безопасности".
В центре Москвы полиция задержала 15 человек в футболках с надписью "Свободу политзаключённым".
Среди них – правозащитница Виктория Ивлева, координатор проекта "Объединенные демократы" Татьяна Усманова, участница Pussy Riot Мария Алёхина и начальник предвыборного штаба студента Высшей школы экономики Егора Жукова Евгений Овчаров.
Полиция задержала их около рамок металлодетекторов, которые установлены на перекрытой из-за празднования Дня города Тверской улице. Вместе со всеми был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, хотя он был в своей одежде.
Все 15 человек увезли в отдел полиции по Тверскому району, что именно им вменяют – пока не ясно. Сообщается, что задержанные хотели пройти в футболках "Свободу политзаключённым" к зданию мэрии Москвы.
Несколькими часами ранее на Пушкинской площади полиция задержала семь человек, раздававших прохожим листовки с информацией о политзаключённых. Их также доставили в ОВД "Тверское". По словам одного из полицейских, причиной задержания стала незаконная агитация в день выборов, но на листовках её не было.
Парад участников боснийского ЛГБТ-движения завершился в Сараеве без инцидентов, несмотря на первоначальные опасения относительно актов насилия. Основанием для таких опасений, как отмечает агентство Reuters, стали распространённые в соцсетях гомофобные высказывания, а также распространённое в обществе неприятие гей-культуры.
Более одной тысячи полицейских охраняли порядок во время гей-прайда. Мостовые, на которых проводилось шествие, были отделены от тротуаров заграждениями и блоками. На крышах зданий вдоль главной магистрали города, были размещены стрелки "из подразделений по противодействию снайперам", говорится в сообщении Reuters.
Босния – последнее из балканских государств, разрешившее проведение гей-парадов. Воскресная акция ЛГБТ-активистов рассматривается в Сараеве как проверка общества на толерантность и уважение к правам меньшинств в стране, претендующей на присоединение к Европейскому союзу. Европейские дипломаты и посол США в Боснии, о котором известно, что он гей, присоединились к маршу в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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