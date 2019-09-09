Оппозиция взяла 20 из 45 мест в Мосгордуме

Оппозиционные кандидаты получили 20 из 45 мест в Московской городской думе по итогам выборов в воскресенье. Результаты подсчёта 99 процентов бюллетеней опубликованы на сайте городской избирательной комиссии.

От КПРФ в Мосгордуму проходит 13 кандидатов. Впервые с 2005 года в Мосгордуме будет представлена партия “Яблоко”: выборы выиграли три ее кандидата и один, поддержанный партией, отмечает издание The Bell. Три человека победили от “Справедливой России”.

Политик Алексей Навальный заявил об успехе своей стратегии “Умного голосования” — призыва голосовать за проходных кандидатов от оппозиции, чтобы нарушить монополию “Единой России” в городском парламенте. Он поблагодарил своих сторонников в твиттере.

25 мест — у самовыдвиженцев. На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" — все они пошли как самовыдвиженцы из-за резкого снижения популярности партии. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы “самыми эмоциональными за всю последнюю историю”.

Лидер московского отделения "Единой России" Андрей Метельский проиграл выборы в Мосгордуму кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. Савостьянов сообщал о попытке фальсификации результатов голосования в пользу "Единой России".