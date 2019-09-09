Хаджимба победил на выборах главы самопровозглашенной Абхазии

Действующий президент самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах главы республики. По данным Центризбиркома Абхазии, во втором туре выборов Хаджимба набрал более 47 процентов голосов избирателей. Его конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния получил 46 процентов голосов. Против всех проголосовали более трех тысяч избирателей.

Штаб Квицинии уже заявил, что не признаёт победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты выборов.

Явка, по данным ЦИК, составила 66 процентов. Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек с паспортами самопровозглашённой республики.

Абхазия объявила о государственной независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией, армия которой вынуждена была покинуть территорию неподконтрольной ей автономии. В 2008-2009 годах независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.

В Тбилиси называют проведение выборов в Абхазии попыткой узаконить оккупацию грузинской территории.